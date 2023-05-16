Con dâu vừa lên bàn mổ, mẹ chồng đã tất bật chạy ra ngoài, nguyên nhân phía sau khiến nàng dâu ấm lòng òa khóc

Tâm sự Eva 16/05/2023 00:08

Thấy sự chân thành trong ánh mắt mẹ chồng em, bác sĩ còn vào tận phòng sinh kể lại để em lấy đó là động lực.

Em vừa sinh con cách đây một tháng. Sau một tháng ở cữ, giờ em mới được đụng vào điện thoại để kể vài mẩu chuyện nhỏ của nhà mình. Đặc biệt là mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu.

Trước đây, em rất sợ sau khi đi làm dâu sẽ bị mẹ chồng hạch sách. Bản thân mẹ chồng em khi ấy cũng tỏ ra rất khó tính. Bà dạy em nữ công gia chánh, dạy cắm hoa và những việc rất cơ bản mà một người phụ nữ có chồng cần biết.

Tưởng rằng khi sống chung với nhau, em và mẹ chồng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, không ngờ càng tiếp xúc, em càng thấy bà đáng được trân trọng.

Con dâu vừa lên bàn mổ, mẹ chồng đã tất bật chạy ra ngoài, nguyên nhân phía sau khiến nàng dâu ấm lòng òa khóc - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Từ khi em có bầu, mẹ chồng miễn cho em việc nấu cơm, rửa bát. Đi làm về, em đã có cơm ngon canh ngọt để ăn. Những tháng đầu tiên nghén ngẩm, em không ăn được nhiều, vậy mà mẹ chồng sốt ruột còn hơn con dâu. Bà lên mạng tìm tòi cách nấu nướng. Có lần đọc được trạng thái của mẹ chồng viết trên một hội nhóm để xin công thức nấu cho ăn cho bà bầu, em lại thấy ấm lòng.

Mẹ chồng em là vậy đấy, khi con dâu bước vào phòng sinh, bà chạy theo nhắn nhủ với bác sĩ: “Xin bác sĩ hết lòng với con dâu tôi”. Thấy sự chân thành trong ánh mắt mẹ chồng em, bác sĩ còn vào tận phòng sinh kể lại để em lấy đó là động lực.

Em khó sinh thường, phải sinh mổ cấp cứu. Lúc tỉnh dậy, mẹ chồng đã mua một bó hoa to đặt trong phòng. Lúc ấy, mấy người cùng phòng em mới nói: “Nhất cô nhé, vừa vào phòng mổ thì mẹ chồng tất tưởi chạy đi. Tưởng bà ấy đi đâu, thì ra là mua hoa tặng con dâu. Đúng là mẹ chồng hiếm có”.

Con dâu vừa lên bàn mổ, mẹ chồng đã tất bật chạy ra ngoài, nguyên nhân phía sau khiến nàng dâu ấm lòng òa khóc - Ảnh 2
Ảnh minh họa 

Biết mẹ chồng tốt với mình như vậy, trong lòng em cảm kích vô cùng. Một tháng ở cữ của em trôi qua rất nhanh. Ngày mẹ chồng nấu cho ăn 5 bữa. Mỗi khi nghe tiếng cháu khóc, bà lại chạy lên phòng bế cháu rồi bảo em nằm nghỉ cho đỡ đau lưng. Đến bây giờ em vẫn chưa đụng vào nước lạnh, mẹ chồng còn bảo sẽ kiêng cho em đúng 3 tháng 10 ngày.

Thú thật cuộc sống làm dâu của em nhẹ nhàng lắm. Nhờ có người chồng tâm lý và mẹ chồng hết lòng với con cháu nên em cảm giác như ở nhà. Thậm chí mẹ đẻ em còn phải thốt lên và nói thông gia quá tốt với con gái của mình. Vì thế các chị ạ, những ai đã có gia đình thì hãy sống tốt với mẹ chồng để được đối đáp như vậy. Còn người nào sắp kết hôn thì đừng sợ nhé, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu không hề đáng sợ chút nào đâu.

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