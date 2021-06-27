Nhân vật này chia sẻ: “Thật sự chuyện qua rồi M. cũng không muốn nói ra để xấu mặt ai cả, nhưng một người đàn ông sống tệ bạc và khốn nạn như vậy thì M. cũng không muốn tử tế nữa. Là một diễn viên - V.Đ.H., mang bộ mặt rất hiền và dễ thương, nhưng lại là một kẻ xấu xa. Quen và dọn về nhà M. ở từ đầu tháng 6/2020, nhưng vẫn dây dưa và qua lại với người yêu cũ, hay viện lý do là hẹn đạo diễn vào 11 - 12 giờ khuya, đi công việc này nọ để về nhà người yêu cũ lén lút. Kéo dài đến tháng 11/2020 thì mới chấm dứt vì người yêu cũ giả vờ nói có thai nên H. hỏi "ngoài anh ra em có ngủ với ai không" và mới chịu chấm dứt với người yêu cũ”.

Mới đây, cõi mạng được dịp xôn xao khi bạn một cô gái đã tố bạn trai bạo hành và liên lạc với người cũ lúc cả hai sống chung. Người bạn trai trong câu chuyện được cho là một nam diễn viên "mới nổi" trong Vbiz.

Ngoài ra cô cũng kể thêm rằng trong lúc quen nhau, người bạn trai này quen rất nhiều cô gái khác và còn từng khóc lóc xin cưới cô và đòi công khai mối quan hệ. Tuy nhiên sau trong một lần cả hai xảy ra chuyện, H. đã bày cách ghen ngược với một người bạn của H. và đòi chia tay. Cô còn khẳng định sẽ tung video nói rõ nếu nam diễn viên lên tiếng.

Cô gái còn cho biết, bạn trai là người từng bắt cá hai tay, chặn hết các trang mạng xã hội ngay sau đó: “Sau khi chia tay đúng là ai chửi M. ngu M. chịu, vì yêu thì đứa nào cũng ngu, M. có níu kéo H. vì 2 tuần đầu M. chưa biết chuyện H. bắt cá 2 tay với người yêu cũ, cùng cắm sừng M. nữa năm trời, nhưng H. nhất quyết muốn chấm dứt. Nhưng sau khi biết M. đau khổ rất nhiều và uất ức rất nhiều, nhưng vì bạn bè khuyên nhủ nên M. cũng muốn xoá bỏ hận thù với H.. Nên M. có hẹn H. sang nhà ăn cơm và muốn hoà giải. Từ lúc chia tay H. luôn chặn hết Facebook, zalo, điện thoại và luôn nói chấm dứt, nhưng khi sang nhà M. thì H. lại ôm M. và xin M. "chuyện đó". Vì tất nhiên M. còn yêu nên M. bị cuốn vào cảm xúc và H. có nói là thỉnh thoảng cho H. sang ngủ. M. thật sự mâu thuẫn, một nữa hận một nữa còn yêu nên M. chấp nhận”.

Cô còn cho biết sau khi chia tay nam diễn viên trên còn nhắn tin hằn học và còn đòi quan hệ và ngủ với mình khiến khán giả khá bất ngờ. Tuy nhiên khi cãi nhau thì anh ta lại cho rằng cả hai đã chấm dứt khiến cô khá “chưng hửng”.

“Cự cãi qua lại thì H. chửi mày tao rồi chặn! Thật sự H. sai quá nhiều với M., tới nước này H. vẫn không tôn trọng M., M. không phải là người muốn to chuyện, kể ra xấu cả mặt mình chứ không hay ho gì, ảnh hưởng công việc của chính mình nữa, nhưng với người đàn ông giả tạo và quá tệ như vậy, M. muốn mọi người biết, đồng nghiệp biết, khán giả biết, bạn bè biết để H. tỉnh ngộ bản thân. Phốt người khác cũng không phải tốt lành gì nhưng những uất ức M. nhận được là không đáng, đến chia tay cũng hành hạ M., đùa giỡn với tình cảm của M., đến nỗi một người bạn thân của H. đứng giữa biết hết mọi chuyện cũng không muốn chơi với H. mà quay sang chơi với M. vì M. quá tốt”. Cô gái cho biết thêm.

Cô còn cho biết thêm H. từng quay clip để áp đảo cô. Cô còn chia sẻ, bạn trai không hề tôn trọng người lớn. Thậm chí đi ăn toàn do cô bỏ tiền ra trả và anh ta chỉ trả được vài lần. Cô nói thêm về việc bạn trai bạo hành trong lúc quen nhau: “Lúc cãi nhau thì đánh M. (anh ruột H.và bạn gái anh H. biết rõ vì M. nhắn tin mách ngay lúc H. đánh và hôm sau 2 người đó thấy người M. bầm khắp nơi). Khi cãi nhau thì luôn đòi đánh và chửi mày tao với M., chửi M. là con điên.

Tin nhắn bạn trai nói thô lỗ với bạn gái mình - Ảnh: Chụp màn hình

Sống với M. rất tệ nhưng vì ngu vì nghiệp M. chịu đựng đến giờ này M. phốt là mọi người biết thế nào rồi. Vì H. thách M. và chửi M. liên tục vào đêm nay nên M. không thể chịu được và nói lên hết. Chuyện rất dài và nếu H. phản kháng và muốn thì M. sẽ làm video nói rõ từng chi tiết, tin nhắn chứng cứ M. còn hết. Và nói luôn đây, khi H. ghen với bạn H., và đòi chia tay, đêm đó H. như một người tâm thần chửi bới và trù ếm gia đình M. đâm xe chết, M. cố giải thích nhưng H. như một thằng điên giữa đêm bắt M. quỳ xin lỗi thánh thần, nghe vô lý nhưng vì muốn H. bình tĩnh nên M. có quỳ xuống để Hiếu bớt điên (nghĩ lại đúng là mình yêu quá hoá ngu). H. chơi hèn quay lại nên giờ cứ lấy clip đó doạ dẫm nên M. nói thẳng ra đây luôn, từ lúc chia tay đến giờ cứ lấy clip ra doạ dẫm và nói luôn M. không sợ gì cả, nếu thích M. tự up lên luôn H. khỏi up”.

Ngoài ra người đẹp còn bật mí một chi tiết khác số là bạn trai còn nợ cô 80 triệu chưa trả và cho thời hạn để anh giải quyết là vào cuối năm nay: “Số tiền H. nợ M. là 80 triệu, còn đôi khi tiền vài trăm mượn lặt vặt M. không ghi lại làm gì. Đi du lịch đi ăn uống mua đồ mua quà cho H., M. cũng lo hết. M. thấy mình sống với H. quá tử tế rồi nhưng H. luôn chửi M. là con xấu xa tâm địa độc ác (vì nói sẽ phốt), những người bạn biết câu chuyện từ trước giờ đều hiểu”.

Cô cho biết đang bị trầm cảm sau 2 tháng chia tay - Ảnh: Internet

Cuối tâm thư cô nói thêm: “H. khiến M. hiện tại phải điều trị tâm lý vì trầm cảm mức độ nhẹ và 2 tháng nay M. tổn thương đến độ đêm nào cũng dùng thuốc ngủ, mà vẫn không ngủ được. Mặt thì đẹp hay nói phật pháp nhưng sống sao thì mọi người hiểu, quá tiếc cho khuôn mặt mang vẻ hiền lành. M. cũng rất hối hận và buồn vì mình đặt niềm tin và tình cảm sai người. Sau này các bạn gái nên cẩn thận".

Theo Ngoisao.net, H. thừa nhận M. là bạn gái cũ, cả hai chia tay khoảng một tháng nay: ”Cuộc tình nào khi đổ vỡ cũng kéo theo nhiều lời qua tiếng lại và những ồn ào. Chúng tôi đã chia tay nhưng bạn gái còn cố níu kéo. Những ngày qua tôi nỗ lực giải quyết mâu thuẫn với cô ấy nhưng không thành. Bây giờ tôi không muốn nói thêm điều gì về vấn đề này nữa, cô ấy muốn làm sao thì tuỳ”.