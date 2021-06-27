Vụ lùm xùm diễn viên Hoàng Yến bị chồng đánh đang gây xôn xao dư luận. Nhiều người nổi tiếng đã nêu ý kiến của mình trên trang cá nhân trong đó có chuyên gia tâm lý tình cảm Đinh Thái Sơn.

Diễn viên Hoàng Yến đã ăn cú đấm trời giáng từ chồng của mình ngay tại quán ăn của bạn cô. Ngay sau đó cô đã nhờ công an vào cuộc vì lo lắng cho sự an toàn của mình. Nhiều người cũng đã lên tiếng về việc này và cho rằng đàn ông không nên đánh phụ nữ trong mọi trường hợp. Chuyên gia tâm lý tình cảm Đinh Thái Sơn lên tiếng vụ Hoàng Yến bị đánh trên trang cá nhân gây chú ý từ dư luận - Ảnh: FB Mới đây chuyên gia Đinh Thái Sơn cũng có đã lên tiếng trên trang cá nhân về vấn đề này. Mở đầu bài viết ông nêu ra những trường hợp mà người phụ nữ Việt Nam bị bạo hành phải cam chịu trong gia đình Việt Nam hiện nay. “Nó lấy gậy golf đánh liên tục vào mặt, đầu cho đến khi em nằm sõng soài ra sàn nhà mới thôi; Nó đấm dập mũi em máu me be bét; Ông ấy đập em sưng hết mặt mũi. Em không dám ra khỏi nhà cả tuần”…

Bài đăng của chuyên gia trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Đinh Thái Sơn cho rằng, qua lời kể của những người phụ nữ trên có thể thấy trong mỗi gia đình đều có những tình trạng bạo hành, bạo lực mà người gây ra chính là những ông chồng trong gia đình. Vị chuyên gia này nhận định đàn ông là người nên che chở cho vợ của mình thay vì suốt ngày “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”: “Đàn ông đã được nhìn nhận là phái mạnh, còn phụ nữ là phái yếu. Điều đó thể hiện rõ sức vóc của hai bên chênh lệch thế nào. Thực ra quan niệm như thế là để đàn ông bảo vệ, che chở cho phụ nữ. Dù các chị em có mạnh mẽ, bản lĩnh thế nào đi nữa thì vẫn cần một vòng tay. Nhưng có nhiều gã đàn ông lại cố tình hiểu sai nghĩa của từ "phái mạnh". Họ tận dụng sức mạnh, đánh đập thẳng tay vợ, người yêu bất kể khi nào thích và ngụy biện bằng một câu ngắn gọn: ‘Đàn ông mà!’”. “Nhiều thằng đánh vợ xong còn nói: "Đàn ông nóng nảy vậy thôi!”. Thậm chí nhiều gã xem việc đánh vợ như để thể hiện và khẳng định chính mình là trụ cột gia đình. Sai rồi. Đó chỉ là hèn hạ và bất lực”. Ông nói thêm.

Thái Sơn còn nói thêm, đàn ông tử thế sẽ không bao giờ ra tay đánh phụ nữ mà chỉ có những người đàn ông hèn hạ mới cư xử như thế. Ông cũng ẩn ý nói lên thực trạng hiện nay có khá nhiều phụ nữ bị đánh nhưng không dám tố cáo chồng của mình mà chỉ im lặng chịu đựng: “Bạo lực gia đình, dùng nắm đấm để nói chuyện với vợ mình đang là “văn hóa” của nhiều gia đình mà bề ngoài nhìn có vẻ cực kỳ êm ấm. Nhiều phụ nữ đang bị đánh hàng ngày đấy, nhưng chẳng ai biết đâu, vì họ giấu điều đó. Chẳng người vợ nào lu loa với hàng xóm “Tôi bị chồng đánh tím mặt đây này”, bởi vì họ còn giữ thể diện trước bạn bè và mọi người xung quanh. Điều này cũng chính là rào cản trong việc tố cáo hành vi bạo hành gia đình tới các cơ quan pháp luật”. Khá nhiều cư dân mạng ủng hộ bài viết trên trong đó có diễn viên Hoàng Yến xin copy ngay lập tức vì 'trúng tim đen' - Ảnh: Chụp màn hình Chuyên gia còn khuyên các nạn nhân nên báo công an vì nếu im lặng không gửi đơn tố cáo thì sẽ chẳng ai biết mà giúp họ được. Thông qua đó ông cũng muốn lên tiếng bảo vệ những người phụ nữ đang bị bạo hành trong gia đình hãy vùng lên tìm lại lẽ phải cho bản thân mình. Ông cho rằng khi công an vào cuộc thì mọi sự việc chìm sâu trong mỗi gia đình sẽ được giải quyết triệt để. Trước đó diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đánh thẳng vào mặt đển mức chảy cả máu mũi - Ảnh: Internet Cuối bài viết Đinh Thái Sơn chốt hạ rằng nếu chăn có rận thì dù có dát vàng hay kim cương cũng không nên đắp lên người: “Người ta nói: "Có đắp chăn mới biết chăn có rận", chuyện mỗi nhà mỗi kiểu, chỉ có người trong cuộc mới biết bản thân nên làm gì, người ngoài nói bỏ thì dễ nhưng có phải muốn là được đâu. Đúng! Nhưng phụ nữ hãy nhớ, chăn đã có rận thì dù nó có dát vàng, dát kim cương đi nữa cũng không thể đắp lên người. Vứt nó đi! Đắp một chiếc chăn bông bình thường mà tự do thoải mái còn sướng hơn. Hôn nhân đúng nghĩa là hôn nhân mang lại Tự do và Hạnh phúc”. Hoàng Yến và chồng cũ thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet Ngay sau bài đăng lên sóng, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ủng hộ. Đáng chú ý nhất là diễn viên Hoàng Yến đã tham gia bình luận và xin copy bài viết ngay lập tức. Hiện tại cô Xuyến về nhà đi con quyết định kiện chồng cũ sau vụ lùm xùm tại quán nước của bạn và muốn Cao Thắng phải ba mặt một lời giải thích rõ ràng việc bạo hành cô trong thời gian qua.

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