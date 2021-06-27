Người đàn ông Việt Nam đầu tiên mang bầu sinh con tiết lộ tình hình bất ngờ về vợ cũ hậu đấu tố rùm beng cõi mạng

Hậu trường 27/06/2021 08:46

Cặp đôi Minh Khang - Minh Anh nổi tiếng trong cộng đồng LGBT có động thái lạ khiến fan ‘đứng ngồi không yên’.

Minh Khang mới đây đã có bài đăng gây chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể người đàn ông Việt Nam đầu tiên mang bầu sinh con chia sẻ trên story câu nói tâm đắc mà bản thân khá ưng ý. Nội dung story nói về lòng vị tha giữa con người với nhau.

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Minh Khang là người đàn ông mang bầu sinh con đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh: Internet

Minh Khang bộc bạch: "Có một câu nói mà Khang rất tâm đắc đó là: 'Trong cuộc đời chúng ta ai rồi cũng sẽ phải gặp một người mà bản thân mình luôn khoan nhượng với họ. Dù họ luôn làm tổn thương ta, hay gây bao đau khổ tột cùng thì lòng ta vẫn chừa cho họ một lối mở. Nhưng sẽ có người nhận ra và quay về. Còn có người cả đời vẫn cứ thói hư'. Im lặng chưa chắc họ hiền. Ôm xồm chưa hẳn họ quậy. Đi hết quãng đường rồi hãy kết luận".

Bài đăng chỉ là vô tình nhưng dường như lại có vẻ liên quan đến vợ cũ của anh. Chi tiết “nhưng có người nhận ra sẽ quay về” khiến cõi mạng chú ý. 

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Minh Khang chia sẻ ẩn ý vợ cũ đã 'biết quay đầu' trong story của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Sau 7 tháng chia tay ồn ào, Minh Khang và Minh Anh có dấu hiệu quay lại từ đầu khi chia sẻ vlog đưa con gái đi chơi rùm beng cõi mạng.

Chia sẻ cùng bài đăng, hiện tượng chuyển giới viết: "Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì ba vẫn luôn cố gắn để Chuột đầy đủ nhất có thể. Từ vật chất đến tinh thần, không vì điều gì cả chỉ đơn giản là vì Chuột có quyền hạnh phúc".

Thời gian này cả hai cũng thường đưa con gái đi chơi và tung tăng siêu thị. Mỗi hình ảnh Minh Khang đều gắn kèm cảm xúc khá hạnh phúc.

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Những chia sẻ ẩn ý gần đây của anh trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
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Khiến dân mạng đồn đoán cả hai có khả năng đã âm thầm quay lại - Ảnh: Chụp màn hình

Ông bố trẻ chia sẻ rằng tương lai không biết trước điều gì nhưng làm tất cả vì con gái. Anh cũng cho biết trên 2Sao vẫn còn thương vợ cũ. Sẵn sàng chào đón Minh Anh nếu cô muốn quay về với gia đình.

Riêng Minh Anh cô cũng gây chú ý khi nói về mối quan hệ với tình cũ: "Chuyện hợp tan là chuyện của người lớn. Dù như thế nào vẫn ưu tiên, sẽ dành cho con những điều trọn vẹn nhất, vào những khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời. Tình yêu thương của ba mẹ chính là nguồn cảm hứng truyền cho con một sức mạnh vô biên, để con có thể thực hiện những điều mình mong ước. Dù con có làm gì, hay sống ở đâu, cuộc sống có thăng trầm lẫn lộn thì tình cảm của ba mẹ dành cho con là điều không hề thay đổi con nhé".

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Cặp đôi hay đưa con đi chơi khá hạnh phúc - Ảnh: Internet
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Minh Khang và Minh Anh bên thiên thần nhỏ của mình - Ảnh: Internet

Trước đó này 10/11/2020 Minh Khang và Minh Anh chia tay nhau sau 3 năm chung sống. Thông tin khiến khán giả tiếc nuối vì cả hai vừa có một thiên thần nhỏ vào tháng 5, điều đáng chú ý chính là Minh Khang mang thai và hạ sinh em bé.

Thời điểm chia tay họ còn đấu tố qua lại, Minh Khang cho rằng vợ vô trách nhiệm còn Minh Anh thì bảo chồng keo kiệt chia tay đòi tiền khiến cõi mạng xôn xao một thời.

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