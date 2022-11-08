Chứng kiến cô bé ô sin nôn ọe lập tức chồng lao vào và cái kết choáng khi phải hấp tấp đưa cô nàng đi viện

Tâm sự Eva 08/11/2022 06:52

Cho đến khi cô nhận ra niềm tin ấy của cô đã đặt sai chỗ mất rồi. Cô òa khóc khi phát hiện ra chuyện anh ngoại tình chính là ngày hôm đó khi đang ăn cá thì ô sin bỗng chạy vào nhà vệ sinh chổng mông lên nôn ọe.

Thành thử nếu không có những chuyện kì lạ xảy ra thì có lẽ cả đời cô cũng không tin rằng chồng mình lại ngoại tình. Yêu thương anh biết bao nhiêu, hi sinh cả tuổi thanh xuân chỉ để ở bên cạnh một người đàn ông nhưng cuối cùng người đàn ông ấy lại chẳng ở bên cạnh cô cho đến cuối đời.

Những câu chuyện về mối tình năm 17 tuổi thật sự đẹp. Ròng rã đến 10 năm ở bên nhau, chàng trai năm 17 tuổi trở thành chồng của cô thật sự. Vậy mà, hạnh phúc ấy còn chẳng thể trọn vẹn được chỉ vì cô không biết nghờ được rằng anh lại phản bội mình với một người khác.

Chứng kiến cô bé ô sin nôn ọe lập tức chồng lao vào và cái kết choáng khi phải hấp tấp đưa cô nàng đi viện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kết hôn với nhau được 9 năm có với nhau hai đứa con gái. Gia đình của anh và cô êm ấm hạnh phúc đến thế. Liệu có phải khi người ta có được hạnh phúc rồi thì con người ta lại càng không biết trân trọng những điều mình đang có.

Cô phải thuê lấy ô sin về chỉ vì quá bận với công việc và việc chăm sóc các con không được đảm bảo. Ô sin khá trẻ và nhanh nhẹn nên cô thấy mình cũng an tâm. Cô nghĩ nhiều về chuyện chồng mình có thể sẽ cặp kè với ô sin vì nghe quá nhiều câu chuyện. Nhưng niềm tin của người phụ nữ như cô dành cho chồng lại quá lớn đến nỗi cô không bao giờ nghĩ đến chuyện chồng mình sẽ phản bội mình.

Cho đến khi cô nhận ra niềm tin ấy của cô đã đặt sai chỗ mất rồi. Cô òa khóc khi phát hiện ra chuyện anh ngoại tình chính là ngày hôm đó khi đang ăn cá thì ô sin bỗng chạy vào nhà vệ sinh chổng mông lên nôn ọe.

Thấy thế chồng cô tức tốc chạy lao vào rồi ủn luôn vào mông cô ô sin khiến cô ta ngã nhào ra đất. Thấy chồng hoảng hốt rồi kêu đưa cô ta đi viện trong lúc đó cô vẫn mông lung lắm không tin và cũng không nghĩ gì đến việc đó cho đến lúc cô đi ra vệ sinh thì mới bắt gặp chồng nói chuyện riêng với bác sĩ, gương mặt anh hoảng hốt hỏi:

Chứng kiến cô bé ô sin nôn ọe lập tức chồng lao vào và cái kết choáng khi phải hấp tấp đưa cô nàng đi viện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Cô ấy không sao chứ ạ? Con của tôi không sao chứ?

- Không sao cả anh cứ yên tâm nhé, cô ấy mang bầu lần đầu nên ốm nghén hơn nặng thôi. – cô òa khóc lao về phía anh đánh vào người anh rồi chửi bới:

- Tại sao, sao anh lại làm thế hả đồ tồi?

- Anh, anh thật sự xin lỗi.

- Sao anh có thể đối xử với mẹ con em như thế cơ chứ? – gương mặt anh trầm xuống thú nhận.

- Chỉ tại, anh muốn có con trai thôi. 

- Sao không nói, anh có thể nói với em sao anh không nói? Giờ anh phản bội mẹ con em chỉ vì muốn có con trai sao. Thế hai đứa con gái không phải con anh sao?

- Em nói thế cũng nói, so sánh sao được, con trai là con trai, con gái là con gái chứ.

- Anh cần con trai đến thế sao?

- Anh...

- Anh cút đi, cút đi đồ tồi...

Cô khóc, khóc nức nở còn anh thì bỏ đi khỏi chỗ đó khi có quá nhiều người tò mò đứng xem. Cuộc hôn nhân của cô, mối tình đẹp và chàng trai năm 17 tuổi cuối cùng cũng kết thúc rồi. Giờ phải làm sao đây, cô đau đớn, cay đắng đến vô cùng. Cuộc hôn nhân chẳng thể giữ lại, nhưng còn hai cô con gái nhỏ cô phải làm gì với các con khi phát hiện sự thật về chồng mình? Xin hãy cho cô một lời khuyên, cô thật sự cần lời khuyên từ lúc này.

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Quyết lấy bằng được anh phụ hồ sau 1 lần về nhà anh thấy 4 góc giường chôn đầy thứ này và cái kết mỹ mãn vô cùng

Và có lẽ Linh sẽ vẫn tin Tuấn chỉ là một anh phụ hồ nghèo nếu như lần đó cô không đến nhà anh chơi. Mọi chuyện bắt đầu là từ ngày nhận lời yêu Tuấn thì Linh muốn đền nhà anh chơi lắm, nhưng lần nào Tuấn cũng từ chối rồi bảo.

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