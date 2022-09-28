Chưa kết hôn mà người tình đã đòi đứng tên chung trên tài sản riêng, tôi liền nói một câu khiến anh ta 'tái mặt'

Chồng cũ của tôi cũng biết lỗi nên đã đưa cho mẹ con tôi căn nhà và đảm bảo chu cấp hàng tháпg cho con gái sau khi chia tài sản. Ngoài ra, công việc của tôi cũng có thu nhập ổn định nên cuộc sống của hai mẹ con khá dễ thở. Và kể từ sau khi ly hôn hơn 3 năm, tôi hụt hẫng và chán nản, nên chẳng qua lại với ai mặc dù có không ít người theo đuổi.

Tôi hiện đã bước sang ngưỡng tuổi 33, đang là mẹ đơn thân của một cô bé 6 tuổi. Tôi đã trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn sau ly hôn sau khi phát hiện người chồng "đầu ấp tay gối" đã ngoại tình suốt 2 năm trời. Tôi không thể chịu đựng được nữa mà chủ động ly hôn.

Trái với sự dư dả về mặt vật chất của tôi thì cuộc sống của Tuấn khá khó khăn và chật vật. Thậm chí, anh và con của mình còn phải ở trong một căn nhà thuê cấp 4 khá ẩm thấp. Do đó, tôi càng cảm thương cho hoàn cảnh của anh nên nhanh chóng làm quen và tìm hiểu.

Tuy nhiên, gần một năm tôi có quen một người đàn ông thông qua chị đồng nghiệp giới thiệu. Tuấn là người hiền lành, tốt tính, đối xử rất tốt với các con tôi. Anh ấy cũng từng có một đời vợ, có một đứa con riêng. Chúng tôi gặp nhau coi như "rổ rá cạp lại", cho có bạn tâm tình. Thời gian đầu mọi chuyện với tôi dường như đều tốt. Có một người đàn ông bước vào cuộc sống của mình, cảm giác mọi thứ cũng vui vẻ hơn.

Thời gian quen nhau, anh tỏ ra rất quan tâm đến tôi, con gái tôi cũng được anh chăm sóc như với con gái anh. Những lúc tôi đi công tác hay có việc bận, đều là anh đưa đón cả hai đứa. Đặᴄ biệt, tôi nhận thấy rằng anh là người đứng đắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Anh rất khác tôi, hiền lành - trong khi tôi nóng như lửa, anh sống điềm đạm, ít đòi hỏi, còn tôi luôn đặt ra nhiều mục tiêu cao và muốn cái gì cũng phải thật hoàn hảo. Anh khác hoàn toàn chồng cũ của tôi, theo một cách tích cực hơn. Vì vậy, tôi đã chấp nhận chuyện hoàn cảnh nghèo khó của anh và nghĩ đến chuyện mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiến xa hơn nữa.

Ngay khi chúng tôi bắt đầu bàn chuyện làm đám cưới, một việc mới xảy ra gần đây giữa hai chúng tôi đã khiến tôi phải suy nghĩ lại. Trong một lần gần gũi, anh bất ngờ mở lời: "Sau khi kết hôn, anh muốn được cùng tên trên nhà cửa được không? Em đừng vội nghĩ rằng anh có ý đồ với tài sản riêng của em nhé! Anh chỉ muốn em tình cảm của chúng ta có sự gắn kết hơn mà thôi".

Ngay sau khi anh đề nghị, tôi khá bất ngờ. Tuy nhiên, sau một vài phút chần chừ suy nghĩ, tôi thẳng thắn nói với Tuấn rằng tài sản hiện giờ đều là của chồng cũ để lại cho con gái của tôi. Tôi đáp: "Những tài sản mà anh vừa nhắc đến đều là của chồng trước để lại cho con gái. Em đứng tên cũng chỉ là vì con chưa đến tuổi trưởng thành. Sau này con trưởng thành em sẽ giao lại toàn bộ. Và lỡ đâu người ngoài biết được, họ sẽ nghĩ rằng anh lấy em chỉ vì tài sản của em và con em thôi".

Sau khi nghe tôi nói, anh liền tái mặt, bảo rằng mình chỉ "nói đùa" và sau đó đánh trống lảng sang chuyện khác. Tôi có tình cảm với anh là thật nhưng con gái vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Chính vì vậy, tôi không thể để con gái mình chịu thiệt thời thêm được nữa.