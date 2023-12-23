Chưa hết ngạc nhiên khi thấy vợ quỳ lạy osin, lắng tai nghe tôi rụng rời phát hiện bí mật đằng sau

Tâm sự Eva 23/12/2023 05:29

Tôi không muốn đánh mất gia đình này, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho vợ.

Tôi và vợ lấy nhau đã 10 năm, có với nhau một trai một gái. Vợ tôi dù đã sinh hai con nhưng vẫn còn xuân sắc lắm. Lúc nào tôi dẫn vợ ra ngoài cũng nở mặt nở mày với bạn bè, đồng nghiệp. 

Được như thế là nhờ thời gian gần đây bỗng vợ tôi nói muốn đi làm đẹp để chồng không mất mặt. Tôi nghe thế cũng đồng ý ngay. Vợ tôi thường đi spa hoặc thẩm mỹ viện vào những ngày rảnh trong tuần. Cô ấy khi đi luôn báo với tôi một tiếng, hôm nào tôi rảnh thì tôi chở vợ đi. Tôi không bao giờ nề hà chuyện này. Tôi nghĩ mình yêu thương vợ thì vợ cũng biết chăm sóc gia đình, nuôi dạy con chu toàn.

Chưa hết ngạc nhiên khi thấy vợ quỳ lạy osin, lắng tai nghe tôi rụng rời phát hiện bí mật đằng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, tôi thường đi công tác xa nhà, lần này cả tháng rồi tôi chưa được về nhà gần vợ. Tôi cũng nhớ vợ nhớ con lắm, tranh thủ thu xếp công việc để về sớm với gia đình. Tôi tới sân bay rồi lập tức bắt taxi về nhà mà không báo trước với vợ. Tính ra tôi về sớm hẳn một ngày so với thời gian ban đầu nói với vợ.

Lúc tôi về thì đã là chiều tối, tôi thấy lạ khi trong nhà im lặng không có tiếng nói cười của hai con. Khi tôi đi vào nhà, đến cửa phòng của cô giúp việc thì bất ngờ khi thấy cảnh tượng lạ lùng. Vợ tôi đang quỳ lạy người giúp việc, tôi càng đi lại gần thì càng nghe rõ những gì vợ đang nói:

“Con xin dì đừng nói với chồng con. Con lỡ dại, con hối hận rồi. Chồng con mà biết thì chỉ có tan cửa nát nhà. Con thề với dì con không bao giờ đi gặp anh ta nữa. Dì làm ơn bỏ qua cho con lần này”.

Chưa hết ngạc nhiên khi thấy vợ quỳ lạy osin, lắng tai nghe tôi rụng rời phát hiện bí mật đằng sau - Ảnh 2
“Con xin dì đừng nói với chồng con" - Ảnh minh họa: Internet 

Dì giúp việc thấy vợ tôi quỳ lạy thì tỏ ra không đành lòng. Dì là họ hàng xa bên nhà tôi, mẹ tôi nhờ dì lên giúp vợ chồng tôi chăm sóc gia đình. Tôi xem dì như người trong nhà. Giờ thấy vợ tôi như thế, dì cũng không biết phải làm sao. Tôi lặng người chết sững, đoán được ra rằng vợ tôi ở nhà ngoại tình, không may bị dì giúp việc bắt gặp. Giờ vợ tôi chỉ còn cách quỳ gối cầu xin dì đừng nói lại với tôi.

Tôi đứng trước cửa nhìn thấy hết mọi việc, biết được bí mật động trời mà người vợ xinh đẹp của tôi giấu giếm bấy lâu này. Hóa ra vợ tôi dạo này năng đi làm đẹp là vì có tình nhân bên ngoài. Không hiểu sao lúc đó tôi quay lưng đi, không để cho hai người kia nhìn thấy mình. Tôi bước ra khỏi nhà, vội vàng lên taxi đi. Có lẽ là vì tôi không dám đối diện với sự thật mình bị vợ phản bội. Tôi không biết làm sao khi mình yêu thương vợ con rất nhiều. Tôi vừa giận, vừa tức, vừa đau lòng.

Giờ tôi phải làm sao đây? Cứ vạch trần vợ để hăm dọa cô ấy, hay là cứ im lặng tìm hiểu, cố gắng giữ lấy vợ, tha thứ cho vợ? Tôi không muốn đánh mất gia đình này, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho vợ. Tôi rối rắm lắm.

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