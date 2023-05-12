5 bí kíp giúp chị em 'làm chủ' trong 'cuộc yêu', áp dụng vào lúc 'ân ái' khiến các anh đạt 'cảnh giới thăng hoa bất tận'!

Với đàn ông phụ nữ đừng quá thô lỗ, hãy thực hiện một cách khéo léo 5 cách dưới đây để giúp chồng đê mê lúc lên giường.

Đối với một số đàn ông, mặc dù anh ấy biết bạn từ trong ra ngoài, nhưng để hiểu được ham muốn tình dục của phụ nữ chắc chắn không phải lúc nào họ cũng dễ dàng hiểu được. Vì vậy, tại sao không chỉ nói hoặc đưa ra một số manh mối về những gì bạn thực sự muốn. Tin tôi đi, để đạt được cực khoái, thỏa mãn tình dục, tất nhiên vợ chồng cần cởi mở với nhau. Và giao tiếp là một trong những chìa khóa không thể quên.

Đàn ông, chỉ làm tình thôi học sẽ rất dễ chán! Do đó, đừng quên làm điều gì đó bất ngờ và ngông cuồng cho người chồng thân yêu của mình. Một cái gì đó gợi tình, mà sau này sẽ khó quên.

Hãy biến những buổi quan hệ tình dục trở thành một hoạt động đáng mong đợi vì bạn luôn mang đến những điều bất ngờ.

Hãy là người chủ động trước

Vì phụ nữ mất nhiều thời gian để bật, bạn có biết rằng chồng bạn thực sự thích phụ nữ không ngại ngùng hay do dự khi bắt đầu trước? Chủ động và thậm chí có trách nhiệm giúp đỡ khiến bạn cảm thấy thích thú.

Mặc dù chồng có thể thích làm bạn hưng phấn và kích thích, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ thích nếu bạn đang ở 'nửa đường'.

Ảnh minh họa: Internet

Đưa ra gợi ý về tư thế mới

Sự biến đổi giới tính trong quan hệ tình dục tất nhiên là cần thiết. Đặc biệt là đối với những cặp đôi đã bước vào độ tuổi kết hôn cao.

Những thay đổi về tốc độ, vị trí và áp lực khác nhau thực sự có thể làm cho toàn bộ trải nghiệm làm tình rất khác. Bắt đầu từ màn dạo đầu cho đến những lần thâm nhập bạn nên tạo ra những tư thế mới để giúp anh ấy cảm thấy hứng thú hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Đừng ngại ngùng thể hiện sự trẻ con

Đừng kìm hãm những gì bạn thực sự muốn nếu bạn muốn tình dục trở nên thú vị hơn. Có thể bạn muốn thể hiện một hình ảnh 'dễ thương' trước mặt đối tác của mình. Tuy nhiên, bạn có biết rằng đàn ông, kể cả chồng bạn, cũng muốn nhìn thấy một khía cạnh khác của bạn?

Khi bạn không còn sợ phá vỡ hình ảnh 'gái ngoan' nữa, thì đối tác của bạn sẽ cảm thấy khác lạ. Cho anh ấy thấy rằng bạn thực sự thích anh ấy và muốn anh ấy bao nhiêu tùy thích. Nếu bạn có những tưởng tượng về tình dục. Tại sao không ngay lập tức làm cho nó xảy ra với chồng của bạn?

Phụ nữ nên biết chồng mình cần gì và muốn gì, có như vậy mới giúp cuộc hôn nhân của bạn trở nên bền chặt hơn.