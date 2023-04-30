3 kỹ năng của chị em phụ nữ giúp cánh mày râu có thể 'lên đỉnh' đều đều trong mỗi 'cuộc yêu'

Tâm sự Eva 30/04/2023 10:42

Khi chị em đưa những bí quyết này vào trong những cuộc 'ân ái', cả hai cả thăng hoa thõa mãn 'mê mệt.

Massage bàn chân cho chàng

Đàn ông rất thích massage chân, không chỉ để giảm mỏi mệt mà còn vì sau mỗi lần massage họ thấy sung mãn hơn trong chuyện gối chăn. Điều này không có gì ngạc nhiên, vì theo lý thuyết cổ xưa của massage thì gót chân được cho là điểm áp lực có thể gây ra kích thích tình dục. Hãy xoa bóp chân cho chàng khi đi ngủ, chắc chắn bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt.

3 kỹ năng của chị em phụ nữ giúp cánh mày râu có thể 'lên đỉnh' đều đều trong mỗi 'cuộc yêu' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tập trung kích thích ở vùng cổ của chàng

Cổ là một trong những bộ phận dễ dàng tiếp cận nhất và có thể khiến cả nam giới và phụ nữ “bắt sóng” cảm hứng nhanh nhất. Cũng giống như phụ nữ, đàn ông cũng thích được bạn “lân la” đầu môi trên cổ. Một cái cắn nhẹ đủ để “gây tê” xung quanh cổ cùng với một nụ hôn ngọt ngào chắc chắn sẽ khiến chàng “mê mệt”.

Sử dụng đến đôi bàn tay

Tận dụng đôi bàn taу để giúp chàng đạt đỉnh cực khoái. Tại ѕao không? Ngaу từ màn dạo đầu, chị em có thể dùng taу để ᴠuốt ᴠe, kích thích ở các ᴠùng nhạу cảm trên cơ thể của chàng. Bắt đầu từ tai, gáу, miệng, ngực, rốn rồi nhẹ nhàng di chuуển хuống “cậu bé”. Đừng quên chăm ѕóc, nâng niu hai hòn bi, đồng thời thủ thỉ một ᴠài lời nói ngọt ngào rồi thở mạnh bên tai của chàng. Đảm bảo ᴠới màn dạo đầu nàу, chàng ѕẽ cực kỳ hưng phấn ᴠà muốn “lâm trận” ngaу tức khắc.

3 kỹ năng của chị em phụ nữ giúp cánh mày râu có thể 'lên đỉnh' đều đều trong mỗi 'cuộc yêu' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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Có thể nhiều chị em không biết nhưng theo nhiều nghiên cứu thì 'ham muốn tình dục' của đàn ông tăng cao nhất vào buổi sáng.

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