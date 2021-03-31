Cô gái trẻ Callie Rogers 16 tuổi may mắn trúng 60 tỷ đồng và cuộc sống nghèo khổ xin trợ cấp 10 năm sau

Callie trải qua tuổi thơ không mấy dễ chịu, cô là con nuôi của cặp vợ chồng Brian và Sheila Holmes, bỏ học giữa chừng, làm công việc thu ngân tại một siêu thị nhỏ gần nhà với mức lương 4,6 USD/giờ để kiếm sống.

Khi Callie Rogers mới 16 tuổi và giành được giải độc đắc Lotto trị giá 1,8 triệu bảng Anh vào năm 2003, cô đã nghĩ rằng mình sẽ sống sung sướng suốt đời, nhưng không ngờ càng về sau cuộc sống của cô càng trở nên khốn khó hơn.

Tuy nhiên, sau khi trúng giải và trở thành tâm điểm cô đã gặp rất nhiều rắc rối. Callie trở thành "người thân" của bất kỳ ai cô gặp ngoài đường hoặc trong quán bar. Có những người mà cô thậm chí còn chẳng biết là ai, cô phải thanh toán hầu hết hóa đơn tại bar cho họ. Và rất nhiều lần khác, cô bị hành hung bởi những người muốn xin tiền cô nhưng bị cô từ chối.

Vận may đến, cô gái tuổi teen 16 tuổi đã vô tình trúng vé số và có trong tay số tiền lớn đến mức chính cô cũng không nghĩ tới.

Sau khi trúng giải Callie quen một người bạn trai tên là Nicky Lawson. Cô mua một căn nhà trị giá 180,000 bảng (khoảng 6 tỷ VNĐ). Cả hai người sống với nhau được 5 năm có 2 người con và sau đó chia tay.

Rắc rối bắt đầu đến khi cô "dấn thân" vào con được ăn chơi, thẩm mỹ... Callie tiêu tốn rất nhiều tiền vào việc chỉnh sửa nhan sắc, mua sắm hàng loạt quần áo trang sức đắt tiền, xa xỉ. Cô không đi làm, chỉ ở nhà và hưởng thụ cuộc sống, ngủ một mạch đến 10 giờ sáng sau đó gọi đồ ăn bên ngoài.

Callie tiêu tốn rất nhiều tiền vào việc chỉnh sửa nhan sắc, mua sắm hàng loạt quần áo trang sức đắt tiền, xa xỉ - Ảnh: Internet

Callie bắt đầu trở nên nghiện rượu và hẹn hò vô độ. Lần gần đây nhất là vào hôm thứ Tư (25/3) cô đã phải hầu tòa sau khi đâm chiếc Hyundai của mình vào hàng rào của một nông dân ở Crosby, Cumbria và sau khi lực lượng cảnh sát kiểm tra, cô còn bị phát hiện dương tính với cocaine. Theo Daily Mail, Callie đã tốn tới 300.000 USD để mua chất gây nghiện.

Vào năm 2009 khi khoản tiền trúng số đã gần như cạn kiệt, Callie cảm thấy tuyệt vọng. Cô đã tự tử 2 lần vì quá mệt mỏi với cuộc sống nhưng không thành. Sau đó là hàng loạt đơn kiện tụng, khiến cô phải hầu tòa vì bị tước quyền nuôi con.

Ở thời điểm hiện tại, người trúng số trẻ nhất nước Anh Callie Rogers đang phải sống cuộc sống nghèo khổ, chỉ dựa vào tiền trợ cấp xã hội của chính quyền vì đã tiêu sạch khoảng tiền trúng giải từ lâu. Ngoài ra, cô còn phải chật vật nuôi 4 con nhỏ - kết quả của những mối quan hệ chóng vánh thất bại, trong số đó cậu bé Blake, bị mắc chứng bệnh bại não và bị tàn tật.

Hình ảnh Callie bị người khác hành hung, rơi vào cảnh tay trắng, phải sống nhờ trợ cấp xã hội - Ảnh: Internet

Giá như ngày đó Callie đừng thắng giải, sự giàu có này đã làm cho cuộc đời của cô tệ đi rất nhiều, từ một người giàu bỗng chốc trở thành một “con nghiện” phải sống dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi của chính phủ. Năm 2018, trong một chương trình truyền hình, cô cũng thổ lộ: "Những người trúng số trẻ tuổi cần được bảo vệ và định hướng đúng đắn. Sở hữu số tiền quá lớn khi còn trẻ thực sự kinh khủng. Đúng là cuộc đời tôi đã thay đổi, nhưng không hề tốt hơn. Nó đã khiến tôi đau khổ".