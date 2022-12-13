7 nghề không có hậu theo lời Phật dạy: Kiếm ra nhiều Tiền đến mấy cũng nên dừng lại!

Vì biết rất rõ nhân quả thiện ác, Đức Phật thường ngăn cấm không cho người cư sĩ hành các nghề nghiệp ác để thoát ra khỏi cảnh khổ đau, sống an vui hạnh phúc.

Luật nhân quả sẽ không tha thứ một ai, nếu ai đã làm điều ác thì phải hứng lấy hậu quả tương xứng. Nhân quả có thế đến sớm, cũng có thể đến muộn và khi nó đến thì có hối hận cũng không kịp, lúc đó có kêu trời cũng vô dụng.

Làm nghề buôn người sẽ dẫn tới kết cục bi thảm. Nếu bị bắt sẽ phải nhận án tù chung thân, tử hình khiến người nhà đau khổ, nhục nhã, bị người đời chửi rủa, sống không yên thân.

Buôn bán người, dùng người làm hàng hóa trao đổi, lừa gạt người khác, buôn bán nội tạng người…. là một trong những nghề không có hậu nhất, gây ác nghiệp nhất theo lời Phật dạy. Ai làm việc này thường dùng thế lực, tiền bạc, vật chất ép buộc, lừa gạt người có hoàn cảnh khó khăn, khiến họ khuynh gia bại sản, gia đình tan nát.

Với những người làm nghề xấu dưới đây, quả báo chắc chắn sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn và con cháu họ đời đời kiếp kiếp cũng phải chịu khổ theo.

Người làm nghề buôn bán người kiếp này sống trong đau khổ, giày xéo lương tâm, kiếp sau không được đầu thai, mãi chỉ là linh hôn lang bạt.

Đây là loại người chỉ vì ham danh lợi, ham mấy đồng tiền trước mắt mà bất chấp hậu quả, nhân quả báo ứng là điều không thể tránh khỏi.

Ảnh minh họa: Internet

2. Săn bắn

Về mặt tâm linh, săn bắn cũng chính là sát sinh, giết hại cầm thú, muôn loài.

Từng có "nhân chứng sống" ở Phú Thọ kể về câu chuyện khó ai tin nổi.

Người này cho biết, ông không bao giờ nghĩ rằng đó là lần cuối cùng ông nổ súng bắn khỉ. Hôm đó ông gặp may, vừa đến cửa rừng đã nghe tiếng rào rào của đàn khỉ chuyền cành. Sau tiếng súng, đàn khỉ bỏ chạy tán loạn để lại trên mặt đất con khỉ cái trúng đạn và chú khỉ con mới sinh bám chặt trên lưng.

Dường như biết mình không qua khỏi, khỉ mẹ cuống quýt vạch vú nhét vào miệng con, đồng thời vơ vội mấy chiếc lá khô vắt sữa từ bầu vú bên kia xuống như muốn để dành. Ông Hồng đứng chết lặng nhìn khỉ mẹ thể hiện tình mẫu tử. Cảm giác ân hận, chua xót tràn ngập trong lòng.

Cây súng trên tay tuột xuống đất lúc nào ông cũng không hay. Hôm đó người thợ săn lão luyện về bản không phải với con thú trúng đạn mà là con khỉ nhỏ luôn miệng kêu gào trên tay.

Tự sát quyên sinh, nghiệp chướng đời đời, từ đó, ông không bao giờ đi săn nữa. Bản án lương tâm đã khiến ông phải thay đổi suy nghĩ và nghề nghiệp của mình. Ngay đến cả con vật còn thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng như thế, con người huống chi phải tạo thêm nghiệp để nhận cái kết đắng cay?

3. Đồ tể, giết hại, buôn bán thịt sống, thịt chín

Những người làm nghề sát sinh, giết hại động vật, gia súc, gia cầm…, buôn bán thịt sống, thịt chín cho người khác cũng là nghề không có hậu, đánh mất tâm từ bi.

Sách viết: Vào đời Thanh, ở huyện Đào Khê (Trung Quốc) có một kẻ nổi tiếng chuyên môn mổ thịt trâu đem bán là Phạm Đăng Sơn. Cả đời y giết hại không biết bao nhiêu con trâu vừa đem bán, vừa để ăn.

Một hôm trên trời bỗng nhiên mây đen tích tụ lại, trời đất tối sầm, rồi mưa gió nổi lên dữ dội, sấm chớp vang rền. Ngay lúc ấy, Phạm Đăng Sơn bị sét đánh trúng nhưng không chết, mặt mày cháy lém, da thịt cuộn lại, đau đớn rên la, kêu rống lên rất thê thảm, hai mắt đẫm nước mắt trợn lên như sắp lồi ra ngoài.

Do lửa đốt, da thịt nứt nẻ, anh ta dùng tay cạo những chỗ thịt bị rã nát, vò lại rồi bỏ thẳng vào miệng vừa ăn vừa nói: "Thịt trâu ngon quá". Chừng vài tháng sau, Phạm Đăng Sơn tắt thở. Những người chứng kiến cảnh ấy đều thấy lạnh xương sống nên biết rằng đó là sự báo ứng của nghiệp sát sinh.

Người làm nghề này gọi là đồ tể, ngày ngày tay nhuốm máu thì sẽ có cuộc sống không được yên ổn, hay ngủ mơ thấy điềm xấu, tâm lý không yên.

Ảnh minh họa: Internet

4. Cho vay nặng lãi

Cho vay nặng lãi là nghề không tạo phúc đức. Thông thường chỉ những người lâm vào bước đường cùng mới chọn cách này để giải quyết khó khăn.

Lợi dụng điểm yếu của người đi vay, chủ nợ cho vay tiền với mức lãi đắt “cắt cổ”, lãi mẹ đẻ lãi con, chẳng khác nào “hút máu” người đi vay, khiến họ như bị dồn vào đường cùng, thậm chí có thể bỏ mạng vì không trả nợ được.

Do đó, người làm nghề này sẽ sớm gặp quả báo, mất hết tiền bạc, bị bắt giam, ngồi tù…, thậm chí kiếp sau sẽ trở thành con nợ của người khác, bị hành hạ tới chết.



5. Sản xuất, buôn bán rượu bia và các sản phẩm gây nghiện

Rượu bia và các sản phẩm gây nghiện là nguyên nhân sinh ra các tội lỗi, làm mất giống trí tuệ. Nhiều người gây ra tội lỗi, thậm chí phạm đến tội ngũ nghịch, thập ác trên thế gian này đều do sử dụng các thứ gây nghiện quá độ, sinh hôn mê mà tạo thành.

Chẳng những đối với những việc công đức pháp lành cần phải làm, họ đã không chịu làm, mà chính những công đức pháp lành họ đã tạo trước đây cũng bị mất hẳn, để rồi trọn ngày thân tâm điên đảo, không biết làm việc gì.Còn đối với các thứ gây nghiện như ma túy hay game, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, có người đã phải đi cướp của, giết người hoặc tự hủy hoại thân thể mình đến chết.

Ảnh minh họa: Internet



6. Buôn bán hàng hóa độc hại, kém vệ sinh

Hiện nay, hàng hóa và thực phẩm có chứa chất độc hại, tiêm chất kích thích, kém vệ sinh bán tràn lan trên thị trường chẳng khác nào hãm hại, đầu độc người khác. Khi sử dụng những thứ này, người tiêu dùng có thể mắc các bệnh liên quan tới hệ thần kinh, hệ tiêu hóa… và đặc biệt là ung thư.

Làm nghề này sẽ sớm nhận được quả báo nặng nề, nhẹ thì mắc bệnh nặng thì bị bắt vào tù, phạt tiền…

7. Bán hàng đa cấp bằng chiêu trò lừa đảo

Bán hàng đa cấp cũng là nghề mang đến nghiệp báo. Không phải tất cả mô hình bán hàng đa cấp là xấu nhưng có nhiều nơi sử dụng chiêu trò để bán hàng (lừa đảo) là nghề xấu. Họ lợi dụng lòng tin của người khác để buôn bán những đồ dùng có giá đắt đỏ mà chất lượng không tốt.

Đồng thời, họ còn dụ dỗ người khác gia nhập, tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp để hưởng hoa hồng, ăn chia lợi nhuận… Thực tế, đây đều là những hành vi sai trái, sử dụng người lao động không đúng luật. Những người này sẽ bị mọi người khinh thường, xa lánh…

Ảnh minh họa: Internet

Tựu chung lại:

Có muôn vàn nghề nghiệp trên thế gian này nhưng giết hại chúng sinh hay làm khổ người khác, buôn bán những thứ độc hại… đều là những nghề không có hậu, sẽ nghiễm nhiên mang tội nặng.

Những người này đều vì mục đích kiếm tiền chăm lo cho bản thân, gia đình nhưng lại làm giàu trên nỗi đau của muôn người muôn vật thì không thể chấp nhận được.

Nhân quả là đạo luật công bằng, con người làm ra việc xấu chắc chắn sẽ phải chịu quả báo nặng nề. Do đó, hãy cân nhắc trước khi làm bất cứ việc gì để không phải hối hận về một KIẾP LÀM NGƯỜI!