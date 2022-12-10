Ghi nhớ lời Phật dạy về tha thứ, buông bỏ: Từ bi hỷ xả thì nắm được cả tương lai

Nếu bạn ước phần đời còn lại của mình được vui vẻ, hạnh phúc và vô tư thì nên từ bi hỉ xả hoan hỉ với mọi lỗi lầm của người khác, nghiệp của ai người đó gánh, họ nói xấu bạn thì họ lãnh hậu quả, bạn cứ sống tử tế là được, đừng sân si oán hận. Lời phật dạy về tha thứ nói rằng trong cuộc sống, khi mọi việc không như ý muốn, đừng bất mãn và oán giận, cũng không cần phải đắn đo, bạn phải đối mặt với cả tốt và xấu, sống mà yên bình quá thì rất tẻ nhạt. Bạn có biết tại sao bạn tha thứ được không? Là vì ​​bạn dần trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến mức có thể tự chữa lành những tổn thương mà bạn đã phải gánh chịu, bạn mạnh mẽ đến mức có thể buông bỏ những người đã làm tổn thương mình.

Xem nhẹ mọi thứ, buông bỏ mọi thứ, bỏ qua lỗi lầm của người khác, tha thứ cho người khác chính là đối xử tử tế với chính mình, giải thoát tâm hồn và sống một ngày hạnh phúc.

Làm tốt đến đâu cũng sẽ có người không hài lòng với bạn, sao không đi con đường của mình, mặc kệ người khác nói? Làm người thì không cần phải so đo từng li từng tí. Bạn cũng không nên quan tâm quá nhiều đến lỗi lầm của người khác, bởi nếu làm như thế thì bạn sẽ bị ràng buộc bởi sự ghen ghét đố kỵ. Những con đường của cuộc sống là khác nhau, và mọi người đều có quỹ đạo của riêng mình, không ai có cuộc đời giống ai nên bạn hãy ngưng bận tâm người khác nghĩ gì về mình.

Trên đời này không có gì là hoàn hảo và cũng không có con người hoàn hảo. Ai cũng có sai lầm, đừng cố chấp về mọi thứ, hãy cố gắng bao dung cho khiếm khuyết. Mỗi người trong chúng ta ắt hẳn ai cũng từng phạm sai lầm, cuộc sống không hoàn hảo và có luôn vẻ đẹp trong những thiếu sót. Đời người chúng ta chỉ sống có một lần, cả đời còn lại rất đắt, xin đừng lãng phí thời gian và công sức vì những điều tồi tệ và đừng vướng bận. Trong cuộc sống, không cần cầu toàn, không cần hoàn mỹ, không cần hưởng thụ mọi thú vui, không cần làm mọi việc có chừng mực, đây chính là một loại khoan dung cho người khác, và đó cũng là sự chậm trễ cho chính bạn! Trên con đường phía trước của cuộc đời, chúng ta phải hiểu rằng không phải câu chuyện nào cũng có một kết thúc có hậu, và không phải ai cũng có thể tốt đẹp như hồi ta mới gặp. Luôn có một số người và một số việc mà bạn phải đối mặt, bạn phải làm quen với những cuộc chia tay đột ngột không lời từ biệt. Đừng tức giận vì lỗi lầm của đối phương, suy cho cùng thì cũng có khi đối phương đã quên còn bạn vẫn đau khổ, dằn vặt bản thân, tại sao phải làm khổ mình thế? Có ai là hoàn hảo đâu, nếu cảm thấy không chấp nhận được khuyết điểm của nhau, không thể hòa hợp thì giải thoát cho nhau có sao đâu!

Ảnh minh họa: Internet

3. Trân trọng cuộc đời của mình

Phần còn lại của cuộc đời bạn rất quý giá, hãy làm những điều tốt đẹp cho đời và trân trọng nó/

Khi bạn gặp phải vấn đề khó khăn, bạn sẽ tức giận một cách mù quáng, điều này sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả mà chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Ví dụ trên đường có một đống phân, người qua đường thấy thì tránh, lão nông thì xúc về nhà bón phân cho cây trái tươi tốt. Cách chúng ta đón nhận mọi thứ quyết định cuộc đời chúng ta sẽ ra sao.

Bạn sống quá mệt mỏi vì để quá nhiều thứ ảnh hưởng đến cảm xúc. Bạn sống quá khổ vì bạn quá cố chấp theo đuổi mục tiêu của mình mà quên đi những hạnh phúc bình dị xung quanh.

Bạn đang sống một cuộc sống không thoải mái vì bạn sống quá nghiêm túc, bạn quá coi trọng danh, lợi, nhục, vinh.

Bạn sống quá hoang mang vì có quá nhiều thứ phải buông bỏ, luôn tham lam không muốn từ bỏ, không thể xác định rõ hướng đi của cuộc đời mình.

Cần nhiều năm để sưởi ấm một trái tim, nhưng chỉ một khoảnh khắc để làm nguội lạnh một trái tim hay phá hủy cuộc đời một con người, hãy cẩn thận.Đừng lo lắng về hiện tại và đừng lo lắng quá nhiều về tương lai, không có trải nghiệm nào trong đời là vô ích, vì vậy chúng ta cứ bước đi, và bầu trời nhất định sẽ tỏa sáng.Khi bạn có tâm trạng tốt, tầm nhìn của bạn sẽ rộng mở hơn, Mặt Trời sẽ chiếu sáng rực rỡ. Nếu bạn có tâm trạng xấu, bạn sẽ không thể bình yên, cảm xúc của bạn sẽ ảm đạm và hạnh phúc của bạn sẽ ở rất xa.Suy cho cùng, tâm trạng không phải là toàn bộ của cuộc sống, nhưng nó có thể kiểm soát toàn bộ cuộc sống!

Ảnh minh họa: Internet

4. Bớt phàn nàn để thêm hạnh phúc

Trong cuộc sống, hãy bớt phàn nàn, hãy bao dung và thấu hiểu hơn, đừng nổi nóng vì lỗi lầm của người khác, đó thực sự là một sự giải thoát cho chính bạn.

Nếu bạn dùng lỗi lầm của người khác để khiến bản thân khó chịu, thì cái mất nhiều hơn cái được.

Cuộc đời ngắn ngủi lắm, đừng tự trừng phạt mình vì lỗi lầm của người khác, đừng nghi ngờ cuộc sống của chính mình, đừng so sánh hạnh phúc của mình với hạnh phúc của người khác, phàn nàn về cuộc sống của chính mình và ghen tị với hạnh phúc của người khác.



Phàn nàn là điều vô ích tiêu tốn nhiều năng lượng nhất khiến mọi việc ngày càng tồi tệ hơn.

Nếu bạn hoang phí quá nhiều và bị bao vây bởi năng lượng tiêu cực trong một thời gian dài, bạn sẽ mất tự tin và mất sức sống, cuộc sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng.

Bản chất của con người là hy vọng tránh xa sự thất vọng, đau đớn và phiền muộn, và sống một cuộc đời hạnh phúc mãi mãi, nếu có vấn đề gì đi ngược lại xảy đến thì con người ta sẽ bắt đầu khó chịu và phàn nàn.

Nếu bạn quá gắn bó với một tình huống hoặc sự kiện nhất định, bị ám ảnh quá mức bởi những cảm xúc tích cực đi kèm và cố gắng chống lại trải nghiệm tiêu cực, bạn sẽ rơi vào thất vọng, giống như đi tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc, bạn sẽ tự làm khổ chính mình.

Đời người là khách qua đường, đến rồi đi vội vã, trên đường đời này danh lợi đều là hư không, cần phải xem nhẹ, ai có thể tươi cười mà sống mới là người thông minh thực sự.





Ảnh minh họa: Internet

5. Tha thứ cho người khác là đối xử tốt với chính mình

Phật dạy cách để tha thứ chỉ bằng cách buông bỏ mọi thứ và giải phóng bản thân, bạn mới có thể sống tự do. Buông bỏ lỗi lầm của người khác và giải phóng trái tim của chính bạn.

Đời người ngắn ngủi, chừa một con đường sống cho người khác chính là chừa một con đường cho chính mình, lấy trách nhiệm mà trách móc bản thân, dùng tâm tha thứ mà tha thứ cho người khác.

Tha thứ là một đức hạnh, một sự tu dưỡng, một trí tuệ và một nghệ thuật. Nếu bạn học cách tha thứ, bạn có thể cho người khác cảm thấy nhẹ nhõm, cho chính mình, bạn có thể cảm thấy thanh thản.

Khi một người đã phạm sai lầm, không dễ để tha thứ cho họ. Có người sau khi bị tổn thương đã thề thốt: “Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa!”

Tuy nhiên, bạn nên nhớ trên đời này không ai là hoàn hảo cả, khi buông bỏ được thì phải biết buông bỏ ngay lập tức. Với một trái tim rộng lớn, bạn thực sự có thể tha thứ cho mọi thứ!

Với những người đã làm tổn thương mình, chúng ta thường nghiến răng đòi họ phải trả giá. Nhưng cuối cùng có một ngày, bạn sẽ chợt nhận ra mình đã không còn hận nó nữa, lúc này trong lòng bạn mới hiểu ra rằng, thời gian thật sự có thể pha loãng mọi thứ!

Trong cuộc sống, sự tha thứ có thể làm nên điều kỳ diệu. Sự tha thứ có thể phục hồi những mất mát về tình cảm. Sự tha thứ giống như ngọn đuốc có thể soi sáng con đường được mở ra bởi lo lắng, oán hận và trả thù.



Tha thứ cho người khác cũng là một loại ảnh hưởng, khích lệ, giác ngộ, hướng dẫn đối với mình, có thể thôi thúc người ta bỏ ác làm lành, khiến kẻ lạc lối đi đúng đường.

Tha thứ cho người khác không những làm người khác nhẹ nhõm, vui lòng mà còn làm cho mình hạnh phúc. Chỉ bằng cách đối xử với người khác bằng sự rộng lượng, dịu dàng, độ lượng và lòng tốt, chúng ta mới có thể khiến mình sống hạnh phúc.

Tha thứ là một phẩm chất cao quý, một sức chịu đựng phi thường và một trạng thái siêu phàm có thể làm cho tâm hồn con người trưởng thành, tinh thần phấn chấn và trái tim phong phú.

Ảnh minh họa: Internet

6. Mối tương quan giữa tha thứ và Phật pháp

Dưới góc độ tâm lý học Phật giáo, bao dung, tha thứ là một trong những nội hàm của lòng từ bi, không có lòng từ bi, bao dung và đồng cảm thì khó có thể tha thứ cho những việc làm xấu xa của người khác, ngược lại còn tự gây hại cho mình, nhân quả không chừa một ai.

Phật dạy cách để tha thứ không trực tiếp nói đến “tha thứ” mà diễn giải “tha thứ” bằng những khái niệm như “không sân hận”, “nhịn nhục”, “không ác pháp”.

Chữ “Nhẫn nhục” trong Lục độ Ba La Lật của Phật giáo (sáu loại công đức tu tập để đạt giải thoát) hàm chứa sự mơ hồ về lòng bao dung và tha thứ. Nhẫn nhục “không chấp tướng”, muốn diệt trừ lòng sân hận, kiêu mạn, tự ái, tham lam. Hơn nữa, còn nhắm mục đích trau dồi lòng từ bi và hỷ xả.

"Không sân hận" là bị người khác đối xử bất công thì không nên sân hận, hàm ý từ bi tha thứ, không bị hận thù tác động sẽ làm tăng trưởng tâm từ bi và tình thương thiêng liêng vô bờ bến.

Vì vậy, người tu niệm Phật phải có tâm từ bi sao cho xứng với với đức Phật A Di Đà, vì đức Phật A Di Đà từ bi độ lượng với tất cả chúng sinh trong 10 phương. Nếu Đức Phật A Di Đà không tha tội cho tất cả chúng sinh, thì bạn không đủ tư cách để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc phải không?