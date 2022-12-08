CÓ VAY CÓ TRẢ, Người thân đến vay tiền, từ chối sao để vừa khôn khéo lại không mất tình cảm?

Tâm sự cuộc sống 08/12/2022 21:38

Trong cuộc sống, nhiều người trong chúng ta sẽ gặp phải tình huống người thân tới vay tiền hẹn "khi nào có thì trả". Bản thân bạn lúc đó không muốn cho vay tiền nhưng không biết phải làm thế nào.

Trong xã hội không ai đơn độc, để có được chỗ đứng vững chắc trong xã hội này, ngoài việc dựa vào bản thân, bạn cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

Trong xã hội xưa có câu: "Người không vì mình trời chu đất diệt" để vạch trần tính ích kỷ, tham lam của con người. Thực ra, việc ích kỷ có phải là tội ác đáng trách hay không? Sự thật là nếu sự ích kỷ của bạn không làm hại đến người khác thì cũng không sao cả. Người thân đến vay tiền, từ chối sao để vừa khéo léo, vừa không ảnh hưởng đến tình cảm?

Bạn bè thân thiết thì nên giúp đỡ lẫn nhau, chưa kể giữa người thân với nhau, mối dây huyết thống khiến cho tình cảm giữa những người thân trở nên đơn giản và tự nhiên. Là người thân thiết, bạn không cần qua lại với nhau nhiều nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn rất tốt. Nhiều người mượn danh nghĩa người thân để vay tiền rồi hẹn khi nào có thì trả làm người cho vay vừa lo lắng vừa mông lung. Bạn lúc đó không muốn cho vay nhưng cũng chẳng biết phải làm sao để không ảnh hưởng đến mối quan hệ của đôi bên.

CÓ VAY CÓ TRẢ, Người thân đến vay tiền, từ chối sao để vừa khôn khéo lại không mất tình cảm? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nói mình chỉ có ít tiền tiêu vặt, tiền tiết kiệm đã gửi hết ngân hàng

Vì là người thân nên bạn chớ nên dây dưa đến chuyện tiền bạc. Đôi khi việc tiền bạc không phân mình có thể làm ảnh hưởng xấu tới tình cảm. Vì cho vay rồi, đến khi bạn cần tiền, đôi khi bạn không đòi được. Hoặc người cho vay cậy danh nghĩa người thân để trả tiền không đúng hạn thậm chí bùng tiền của bạn. Nếu người thân đến vay tiền, bạn hãy nói rằng bạn có tiền nhưng không nhiều nên không thể cho anh/cô ta vay quá nhiều.

CÓ VAY CÓ TRẢ, Người thân đến vay tiền, từ chối sao để vừa khôn khéo lại không mất tình cảm? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiết lộ rằng mình cũng đang mắc nợ

Việc từ chối khi người khác vay nợ quả là rất khó. Là người thân, năm nào lễ tết chúng ta cũng gặp gỡ, liên lạc. Vì vậy, khi thấy người thân gặp khó khăn, chúng ta cũng không thể làm ngơ được. Vì vậy, nếu không muốn cho vay, bạn có thể nói với người ta rằng bạn đang mắc nợ mua nhà, mua ô tô. Điều này khiến người vay tiền cũng thông cảm vì bạn cũng đang gặp khó khăn.

Cách từ chối cho mượn tiền khéo léo này sẽ để cho người khác biết tình hình tài chính của bạn cũng trong trạng thái "kiệt quệ" và khó khăn thậm chí cũng đang thiếu tiền của người khác. Chính vì thế mà cho dù có muốn giúp đến đâu thì tài chính của bạn cũng không cho phép.

CÓ VAY CÓ TRẢ, Người thân đến vay tiền, từ chối sao để vừa khôn khéo lại không mất tình cảm? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ rằng mình không có quyền giữ tiền trong gia đình

Có một hiện tượng rất phổ biến trong các cuộc hôn nhân hiện đại - quyền lực tài chính nằm trong tay một người. Thường là trong một cuộc hôn nhân, tiền tiết kiệm thường chỉ đứng tên một người.

Trong nhiều cuộc hôn nhân, người phụ nữ nắm “quyền lực tài chính” còn người đàn ông “nộp” lương. Đây cũng có thể là lý do chính đáng để bạn không cho người khác vay tiền. Khi bạn nói rằng vợ bạn đang giữ tiền. Điều đó tương đương với việc nói rằng bạn "không xu dính túi" và bạn chỉ có một ít tiền tiêu vặt, và tất nhiên bạn không có tiền để cho vay. Đây cũng là cách nói khéo léo để người vay tiền thông cảm, không oán hận khi bạn không thể giúp đỡ họ.

CÓ VAY CÓ TRẢ, Người thân đến vay tiền, từ chối sao để vừa khôn khéo lại không mất tình cảm? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

 

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