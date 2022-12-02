Lời Phật dạy về lối sống hạnh phúc: Làm được điều này ắt hậu vận tốt đẹp, cuộc đời an nhiên

Sống không tham niệm cũng là một trong những lời Phật dạy về lối sống hạnh phúc. Hãy luôn ghi nhớ trong lòng, tất cả những người đang ở bên ta đều có thể rời xa ta bất cứ lúc nào. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, chớ nên tham lam, mong muốn người khác luôn giúp đỡ mình. Người dù tốt với mình nhưng thời gian trôi đi, mọi chuyện đều có thể thay đổi.Ngay như bố mẹ với tình yêu thương vô điều kiện với chúng ta cũng chẳng thể nào ăn đời ở kiếp bên ta để che chở, bao bọc cho ta mãi được. Duyên phận hữu hạn, dài ngắn khác nhau, quý nhân lớn nhất của cuộc đời mỗi người chính là bản thân mình. Quá dựa dẫm, tham niệm vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của người khác, mong ngóng quý nhân xuất hiện mỗi khi khó khăn mà không có sự cố gắng của chính mình thì chắc chắn sẽ có ngày rơi vào cảnh bơ vơ, hụt hẫng.

Sống lương thiện, hòa đồng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế hơn mình, khuyến khích người khác làm việc thiện, lại khuyên giải, hướng thiện cho người có những ý định làm việc xấu. Nghe lời Phật dạy, tấm lòng thiện lương sẽ khiến cho chúng ta tự tỏa ra ánh sáng cát lành, có quý nhân đi theo hỗ trợ trên đường đời.

Con người ai cũng có phần ích kỉ trong mình, song con người cũng là giống loài biết tư duy. Nghe Phật dạy làm người, lương thiện là việc không cần cố gắng. Tiết chế tính ích kỉ của mình, lòng lương thiện sẽ mạnh lên, người có tấm lòng lương thiện, luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người vì bản thân mình muốn thế sẽ luôn được mọi người yêu mến. Bản thân họ sau mỗi hành động tốt đẹp lại tích thêm được một phần công đức, ông trời chẳng phụ người có công, đương nhiên họ sẽ gặp được phúc lành.

Ảnh minh họa: Internet

3. Sống khiêm nhường

Sống khiêm tốn mới là đỉnh cao của sự hiểu biết. Theo lời Phật dạy, con người ta sống trên đời phải biết học hạnh khiêm tốn, đó là đức tính mà ai cũng cần tu dưỡng. Dù có cao sang quyền quý đến đâu mà khinh khi người xung quanh mình, chúng ta sẽ tự chuốc lấy nỗi khổ cho mình, vầng hào quang trên đầu cũng dần biến mất. Nhưng khi học được hạnh lắng nghe, khiêm tốn, dù giàu hay nghèo thì cuộc đời cũng sẽ được thêm nhiều vầng hào quang bao bọc, quý nhân cũng từ đó mà ra.

4. Sống biết hàm ơn

Uống nước phải nhớ nguồn, con người ta không ai có thể trở thành người tốt nếu quên đi gốc gác, nguồn cội của mình, cũng sẽ chẳng có được phúc báo tốt lành khi quên đi người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn.

Quý nhân có thể là bất cứ ai xung quanh chúng ta, là người giúp ta từ việc nhỏ nhất trở đi. Ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha không bút gì tả xiết, đó là quý nhân đầu tiên của đời ta. Tiếp bước vào đời, ta được quý nhân là thầy cô chỉ bảo, giảng dạy cho ta. Lại thêm quý nhân nữa là bạn bè luôn ở bên yêu thương giúp đỡ ta.

Biết ơn người từng giúp đỡ mình cũng chính là cách để thu hút vận quý nhân. Những người từng xuất hiện trong cuộc đời ta đều mang một ý nghĩa nào đó, hà cớ phải đi đâu xa xôi để kiếm tìm quý nhân.

Ảnh minh họa: Internet

5. Sống quyết đoán, biết hành động đúng lúc

Đừng nghĩ rằng ta chỉ có thể thành công khi có quý nhân trợ giúp. Theo lời Phật dạy, người chín chắn, trưởng thành khi có ý tưởng tốt, đã suy nghĩ kĩ càng thì nên lập tức hành động, chớ nên do dự đắn đo, để lỡ thời cơ. Cách gặp quý nhân cực dễ chính là bản thân bạn phải tự tin vào bản thân mình, dám nghĩ dám làm thì khi đó sẽ dễ được quý nhân trợ giúp. Người chưa làm đã lo thua thiệt thì dù có quý nhân bên mình cũng khó làm nên chuyện.

6. Sống có khí phách

Quý nhân sẽ ưu ái giúp đỡ những người có khí phách, bởi ở họ luôn toát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ, quý nhân cảm nhận được rằng sự trợ giúp mà mình dành cho họ sẽ thực sự đáng giá và đem lại kết quả tốt.

Người có khí phách có ý chí, có tham vọng, có ham muốn học hỏi để không ngừng tiến bộ vượt bậc. Họ không giấu dốt, không ngại thể hiện ra mình còn nhiều thiếu sót và bày tỏ tinh thần cầu tiến nên được quý nhân hỗ trợ. Còn với những người so đo tính toán, không kiên định, dễ thay đổi, lại sợ mất thể diện thì dù có được quý nhân trợ giúp, chưa chắc họ đã chấp nhận và vui vẻ làm theo.