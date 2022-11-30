Cổ nhân bảo: Có 1 loại người tuyệt đối không được giúp đỡ, càng không được bao dung, đó là ai?

Cuộc đời này đáng sợ nhất là lòng tham của con người, nhất là với những người sống vô ơn, không biết điều. Nếu như bạn cho đi một lần thì chắc chắn họ sẽ chỉ biết nhận, sau đó thậm chí còn oán giận nếu bạn không tiếp tục giúp đỡ họ.

Lòng xấu lại giống như cái đinh, sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm tên bạn ở trong lòng. Chân lý này tuy nghiệt ngã, nhưng đích thực là cuộc sống.

Thế mới nói khi gặp những kiểu người này thì tốt nhất là tránh kết giao thâm tình. Bởi người vô ơn thì dù bạn làm cho họ vô số việc cuối cùng họ cũng sẽ quên sạch.

Kiểu người lúc lợi dụng bạn thì sẽ nịnh bợ, dùng mọi cách để nói lời ngon ngọt với bạn. Tới lúc bạn khó khăn, chẳng còn giá trị lợi dụng thì họ sẽ quay lưng, thậm chí còn tìm cách hãm hại bạn nữa.

Khi bạn trở nên giàu có thì họ sẵn sàng ''đội'' bạn lên đầu. Nhưng khi bạn lâm vào cảnh đường cùng thì họ sẽ lập tức rời đi, tỏ ra không quen biết.

Cuộc sống này vốn không công bằng, có nhiều người sống vô ơn rất nhiều. Có những người chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Những người sống bao dung, sau cùng lại chỉ nhận về những cay đắng cho mình mà thôi.

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Lòng bao dung cần đặt đúng chỗ

Người xưa khuyên nhủ: "Tâm hại người không nên có, nhưng tâm đề phòng người nhất định phải có''. Đừng nghĩ bạn sống hiền lành, tốt bụng thì người khác sẽ tốt lại với bạn.

Nhiều lúc, người đối xử tốt với bạn, chưa chắc đã là người tốt. Những người ngọt ngào với bạn chưa chắc đã là người yêu bạn thực sự. Dù người khác nói như thế nào, bạn cũng không được tin tưởng một cách dễ dàng.

Đôi lúc hãy cứ sống ích kỷ một chút, chỉ biết bản thân mình một chút. Như vậy còn an yên hơn so với việc cứ tốt bụng, vị tha với người khác để họ có cái cớ chiếm lợi từ bạn. Thậm chí còn tìm cách hãm hại bạn nữa.

Dù là mối quan hệ nào trong cuộc sống này đi chăng nữa thì nó có thể nuôi dưỡng bạn thì cũng có thể bòn rút bạn. Nên lòng tốt chỉ xứng đáng khi đặt đúng người, đúng chỗ. Giúp đỡ người khác là tốt nhưng đừng biến mình thành kẻ bị lợi dụng.

Trước khi giúp đỡ ai hãy xem đó là người thật tâm không, có xứng đáng để bạn nhiệt tình hỗ trợ hay không. Người sống tử tế thì khi bạn quan tâm họ, sau này họ cũng không rời bỏ bạn. Trong đối đãi nhân sinh, anh tôn trọng tôi, tôi tôn trọng anh, anh xem thường tôi, tôi cũng không cần xem anh ra gì. Cuộc đời chỉ đơn giản có thế.