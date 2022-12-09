Cổ nhân dặn rồi: Sống mà tham lam quá độ ''3 thứ'' này thì cuộc đời cũng sớm hóa hư vô

Tâm sự cuộc sống 09/12/2022 19:56

Có câu nói: "Sống ở trên đời tham lam 3 thứ này thì cuộc sống cũng hóa hư không", đó là những thứ gì vậy?

Sống ở trên đời, con người ai cũng có những nhu cầu, ham muốn riêng. Nhưng trong quá trình sinh tồn, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, cám dỗ khó lường.

Có câu nói: "Sống ở trên đời tham lam 3 thứ này thì cuộc sống cũng hóa hư không", đó là những thứ gì vậy?

Rượu

Nhiều người cứ ngồi vào bàn tiệc, không cần biết vui hay buồn, người ta vẫn cứ uống rượu. Người ta dùng rượu để bày tỏ cảm xúc, dùng rượu để trút bầu tâm sự, dùng rượu để cộng hưởng cảm xúc sau khi gặp lại tri kỷ, uống rượu để ăn mừng chiến thắng.

Thế nhưng làm gì cũng cần phải có chừng mực, tham lam quá mức sẽ làm thay đổi khẩu vị, tổn hại sức khỏe. Tuổi tác càng cao, khả năng trao đổi chất càng yếu đi, uống nhiều rượu thì sẽ làm tổn hại đến cơ thể. Rượu sẽ ảnh hưởng đến lý trí của con người. Ngoài ra, khả năng thích ứng với rượu của mỗi người là khác nhau, dù có uống rượu hay không lái xe thì xác suất gặp nạn cũng sẽ tăng lên.

Cổ nhân dặn rồi: Sống mà tham lam quá độ ''3 thứ'' này thì cuộc đời cũng sớm hóa hư vô - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sắc dục

Có hai động lực chính cho sự tiến bộ của loài người là sinh tồn và sinh sản. Từ xưa đến nay, tình dục chính là bản chất của con người, không chỉ đàn ông có ham muốn mà phụ nữ cũng thế.

Con người yêu cái đẹp, họ có bản năng khao khát những điều tốt đẹp. Và con người có tính chiếm hữu và rất dễ cảm thấy muốn chiếm hữu những thứ họ thích. Nhưng điều mà người xuất gia chú trọng là sự thanh tịnh, gạt đi thất tình lục dục.

Còn chuyện ham mê sắc dục không làm chủ được bản thân, nghiện tình dục sẽ mất đi lý trí thì đến vua cũng mất nước huống chi chúng ta chỉ là người dân thường. Bởi thế nên con người ham mê sắc dục sẽ không bao giờ có cái kết hậu.

Cổ nhân dặn rồi: Sống mà tham lam quá độ ''3 thứ'' này thì cuộc đời cũng sớm hóa hư vô - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc

Bản chât của con người là mê tiền, từ đó nó cũng chính là nguồn động lực để đấu tranh. Nhưng vì ham tiền mà nhiều người bất chấp đạo lý, pháp luật để có tiền thì điều đó là sai trái. Vì tham tiền mà làm việc nguy hiểm, vì tham tiền vượt quá giới hạn, và vì tham tiền mà mất đi những người và vật quan trọng. Cuối cùng, người ta mất nhiều hơn được.

Cổ nhân dặn rồi: Sống mà tham lam quá độ ''3 thứ'' này thì cuộc đời cũng sớm hóa hư vô - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

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