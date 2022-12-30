Yêu nhau hơn nửa mới quyết định lên giường, tôi quyết định chơi lớn với chiếc váy ngủ gợi cảm nhưng ai ngờ qua đêm đầu tiên tôi chỉ muốn 'tháo chạy'

Tâm sự 30/12/2022 16:05

Hoàng ôm lấy em, dịu dàng vỗ về. Anh cũng rất nhẹ nhàng và nâng niu em. Nhưng không hiểu sao, khi nhập cuộc chính thức chưa được 4 phút thì Hoàng đã buông em ra, nằm sang bên cạnh nhắm mắt có vẻ muốn ngủ.

Khi em giới thiệu bạn trai với bạn bè, đồng nghiệp, không ai là không xuýt xoa ngưỡng mộ em may mắn. Hoàng - bạn trai em là người có ngoại hình rất nổi bật, Hoàng cao ráo trắng trẻo, khuôn mặt nam tính quyến rũ, thân hình chuẩn chẳng khác gì người mẫu. Bạn trai em thi thoảng vẫn được các cửa hàng thời trang mời làm mẫu ảnh cho họ cơ mà. Bản thân em cũng có công việc ổn định với mức lương khá, tuy nhiên ngoại hình không được long lanh như bạn trai.

Em rất yêu Hoàng, do đó luôn cố gắng giữ gìn hình tượng để ghi điểm với anh. Vẫn biết hiện nay giới trẻ yêu đương thì chuyện lên giường là bình thường, song em tự dặn mình không được sớm trao thân, tránh cho Hoàng nghĩ em là người phụ nữ dễ dãi.

Sau nhiều lần Hoàng gợi ý, em mới gật đầu qua đêm cùng Hoàng khi hai đứa yêu nhau được 6 tháng. Đêm hôm đó, sau buổi hẹn hò thì chúng em rẽ vào một nhà nghỉ lãng mạn. Bước ra từ nhà tắm với chiếc váy ngủ gợi cảm, em rất hồi hộp và cũng có phần lo lắng, sợ mình khiến bạn trai thất vọng vì kinh nghiệm yêu đương của em không nhiều lắm.

Yêu nhau hơn nửa mới quyết định lên giường, tôi quyết định chơi lớn với chiếc váy ngủ gợi cảm nhưng ai ngờ qua đêm đầu tiên tôi chỉ muốn 'tháo chạy' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoàng ôm lấy em, dịu dàng vỗ về. Anh cũng rất nhẹ nhàng và nâng niu em. Nhưng không hiểu sao, khi nhập cuộc chính thức chưa được 4 phút thì Hoàng đã buông em ra, nằm sang bên cạnh nhắm mắt có vẻ muốn ngủ.

"Anh sao thế? Sao tự dưng lại dừng lại?", em hỏi Hoàng, trong lòng thấp thỏm lo sợ mình làm gì khiến Hoàng phật ý.

"Anh xong rồi, em không cảm nhận được à mà lại hỏi như thế?", câu trả lời của Hoàng khiến em kinh ngạc nhưng vì giữ sĩ diện cho bạn trai nên em phải mỉm cười lấp liếm. Sau đó Hoàng giục em ngủ sớm, rồi anh cũng lăn ra ngủ luôn, có vẻ rất mệt mỏi.

Yêu nhau hơn nửa mới quyết định lên giường, tôi quyết định chơi lớn với chiếc váy ngủ gợi cảm nhưng ai ngờ qua đêm đầu tiên tôi chỉ muốn 'tháo chạy' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Em ngơ ngác không thể tin nổi. Bao chờ đợi, trông ngóng và giữ gìn, cuối cùng đêm đầu tiên lại thế này? Em còn chưa kịp cảm nhận gì mà Hoàng đã xong rồi. Không phải Hoàng bị yếu sinh lý đấy chứ?

Em ngại không muốn hỏi thẳng Hoàng nhưng từ sau đêm đó, chuyện ấy cứ khiến em phiền muộn mãi. Ai mà ngờ được nhìn Hoàng đẹp trai, cao lớn và phong độ nhường ấy nhưng thực ra chuyện giường chiếu lại dở tới vậy.

Thấy em lạnh nhạt, hờ hững hơn trước, T gắt gỏng hỏi em có người khác rồi phải không? Em không biết phải trả lời ra sao cả, chuyện ấy cũng là một vấn đề rất quan trọng trong hôn nhân mà. Theo các chị bây giờ em có nên kiếm cớ chia tay Hoàng luôn không? Hay nói thẳng với Hoàng để anh ấy liệu đường chữa trị? Thực lòng em vẫn thích Hoàng bởi anh ấy rất đẹp trai.

Lén đặt camera trong phòng ngủ vì phát hiện đôi bông tai lạ, tôi đứng người 3s trước hình ảnh mình thu lại được

Lén đặt camera trong phòng ngủ vì phát hiện đôi bông tai lạ, tôi đứng người 3s trước hình ảnh mình thu lại được

Thế nhưng 3 ngày trước, khi dọn phòng, tôi lại bất ngờ khi thấy một chiếc hoa tai của mình rơi dưới gầm giường. Nghi ngờ trong nhà có chuyện bất thường, tôi lén lắp camera trong phòng, khi nào tôi về, tôi sẽ tắt nó đi.

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