Lén đặt camera trong phòng ngủ vì phát hiện đôi bông tai lạ, tôi đứng người 3s trước hình ảnh mình thu lại được

Thế nhưng 3 ngày trước, khi dọn phòng, tôi lại bất ngờ khi thấy một chiếc hoa tai của mình rơi dưới gầm giường. Nghi ngờ trong nhà có chuyện bất thường, tôi lén lắp camera trong phòng, khi nào tôi về, tôi sẽ tắt nó đi.

Chồng tôi tên Đại là người đàn ông tuyệt vời. Đại thương chiều vợ hết mực và rất trách nhiệm với con cái. Sống với anh 4 năm nay, tôi chưa từng giận dỗi đến mức phải bỏ về nhà mẹ đẻ như những người khác. Nếu có tranh cãi nhau, Đại sẽ chủ động làm lành và ngọt ngào với vợ trước. Hai năm nay, công việc kinh doanh của tôi ngày càng thuận lợi. Tiền bạc thu về càng nhiều nhưng thời gian tôi dành cho Đại cũng ít ỏi đi. Một tuần, chúng tôi chỉ ăn cơm chung được một hai bữa.

Ảnh minh họa: Internet Tôi còn chủ động thuê người giúp việc để dọn dẹp nhà cửa và lo cơm nước cho hai cha con anh. Sợ Đại léng phéng với giúp việc, tôi cố ý chọn một người phụ nữ đứng tuổi, có ngoại hình tầm thường. Được cái chị ấy rất chăm chỉ và khéo léo, mọi việc trong nhà đều thu vén chu toàn nên tôi rất ưng ý. Mọi chuyện trong nhà diễn ra rất bình thường. Mỗi tháng, chị giúp việc sẽ về nhà một ngày với số tiền lương, thưởng mà tôi đưa. Thế nhưng 3 ngày trước, khi dọn phòng, tôi lại bất ngờ khi thấy một chiếc hoa tai của mình rơi dưới gầm giường. Nghi ngờ trong nhà có chuyện bất thường, tôi lén lắp camera trong phòng, khi nào tôi về, tôi sẽ tắt nó đi.

Và ngay hôm sau, tôi phát hiện ra sự thật sốc óc. Chị giúp việc vào phòng tôi, ngang nhiên lục lọi đồ đạc trong tủ tôi. Rồi chị ấy còn lấy quần áo, son phấn, trang sức của tôi mặc vào, ngắm nghía và nằm trên giường ngủ của vợ chồng tôi ngủ một giấc. Chưa hết, điều khiến tôi hoảng nhất là việc chị ấy cầm tấm ảnh cưới để bàn của chúng tôi, hôn vào mặt chồng tôi. Nhìn cảnh ấy, tôi chỉ thấy buồn nôn thôi. Không ngờ, chị ấy lại có ý định xấu xa với chồng tôi. Chiều đó, tôi về nhà, gọi chị giúp việc ra và đuổi thẳng. Nhưng chị ấy lại xin tôi cho ở đến cuối tháng để có tiền đem về quê. Đại không hiểu chuyện gì, thấy tôi có ý định đuổi chị giúp việc đảm đang thì khuyên tôi không nên nóng giận. Tôi đưa đoạn video cho Đại xem, anh còn bình thản bảo chỉ cần Đại đàng hoàng thì chẳng ai dụ dỗ được anh cả. Chứ khó khăn lắm mới tìm được một người giúp việc vừa giỏi vừa nấu ăn ngon, Đại sợ đuổi rồi lại không tìm được ai như thế nữa. Ảnh minh họa: Internet Vì bất đồng quan điểm nên chúng tôi cãi nhau to. Trong lúc giận dữ, Đại quát mắng tôi chưa hoàn thành trách nhiệm của một người vợ. Tôi khóc, Đại cũng không dỗ dành nữa. Mọi người ơi, giờ tôi có nên đuổi chị giúp việc không? Hay tôi giảm bớt lượng công việc ở xưởng sản xuất để tập trung thời gian cho gia đình đây? Tôi nên làm gì cho ổn thỏa đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/len-at-camera-trong-phong-ngu-vi-phat-hien-oi-bong-tai-la-toi-ung-nguoi-3s-truoc-hinh-anh-minh-thu-lai-uoc-541213.html