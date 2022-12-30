Tới năm 3 đại học, chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau và sau khi ra trường được 3 năm thì Hải cầu hôn tôi. Dĩ nhiên tôi đồng ý, bởi anh vừa có chí tiến thủ, vừa chăm chỉ chịu khó và nhất là luôn quan tâm, chiều chuộng tôi hết mực. Hơn nữa lúc đó hai đứa đều có công việc ổn định cả rồi, đã sẵn sàng cho việc kết hôn.

Tôi và Hải là bạn học đại học. Ngay từ hồi còn học đại học, khi nhiều cậu con trai khác chỉ biết học, chơi game và yêu đương thì Hải đã kiếm được một công việc bán thời gian để trang trải học phí cũng như chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Thực ra điều kiện gia đình Hải không đến nỗi nào, nhưng anh luôn muốn tự lập, không muốn dựa dẫm vào gia đình mãi.

- Tại sao mấy chuyện này nhà bà cứ kỳ kèo thế nhỉ? Lễ lạt đầy đủ, tử tế thì vừa đẹp mặt nhà tôi, vừa đẹp mặt nhà bà chứ có đi đâu mà thiệt. Còn tiền “lễ đen” chỉ là để họ hàng người ta nhìn vào, sau cưới tôi cũng cho các con hết chứ không cầm, thời buổi nào rồi còn đặt 3 triệu.

Tuy nhiên khi hai bên gia đình bàn chuyện cưới xin, bố mẹ tôi lại tức đến mức muốn hủy hôn. Chuyện là hai nhà không thống nhất được tiền “lễ đen”. Chỗ tôi nhà nào nghèo lắm đám hỏi cũng có ít nhất 5 tráp, tiền “lễ đen” thấp nhất là 10 triệu, nhưng mẹ Hải lại không đồng ý, chê quá nhiều, kỳ kèo cắt giảm từ 5 tráp xuống 3 tráp, 10 triệu “lễ đen” xuống còn 3 triệu.

Bố tôi gắt gỏng nói với mẹ anh. Thực ra mẹ Hải muốn rút gọn như vậy cũng có lý do cả. Sau Hải còn có một cậu em trai, đang học đại học và chưa ra trường. Từ nhỏ đến lớn mẹ đều thiên vị cậu em này hơn nên bà muốn để dành tiền cho em đi học, lo công việc sau này cho nó nữa.

Nhưng tôi thật lòng yêu Hải , tôi không muốn vì chuyện tiền nong, lễ lạt mà phải rời xa Hải. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng bố mẹ cũng chấp nhận cho tôi lấy chồng với số sính lễ ít ỏi đó.

Sau đám cưới, vợ chồng tôi mua trả góp một căn chung cư nho nhỏ. Tiền mua nhà là số tiền tiết kiệm của tôi và Hải trong suốt mấy năm qua, tiền mừng cưới và bố mẹ tôi cho một chút, còn bố mẹ chồng tuyệt nhiên không cho một nghìn. Biết bố mẹ thiên vị em trai chồng từ trước nên tôi cũng chẳng trông mong hay chấp nhặt làm gì cho mệt người.

3 năm sau cưới, cuối cùng hai vợ chồng cũng trả xong khoản nợ. Lúc này em trai chồng vừa mới ra trường được một năm và đòi mua nhà để cưới vợ. Nhà chồng tôi đúng là có tiền, nhưng để mua đứt cả căn nhà thì không đủ khả năng nên ông bà nhờ vợ chồng tôi giúp đỡ, thêm cho em trai vài trăm triệu để mua nhà.

Khi chúng tôi cưới, có chút tiền lễ lạt bà cũng kì kèo như mớ rau ngoài chợ. Khi vợ chồng tôi mua nhà, bà có giúp đỡ được đồng nào không mà giờ đòi chúng tôi bỏ tiền túi ra thêm vào mua nhà cho em trai?

Với lại chúng tôi cũng chẳng dư dả gì, vừa trả nợ xong và tôi lại đang mang thai, phải giữ chút tiền trong người để phòng thân, sinh nở chứ? Nếu không đủ tiền, thì có thể bảo chú mua nhà trả góp như chúng tôi, sau này đi làm mà trả nợ cũng được mà.

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Nhưng ngặt nỗi chồng tôi lại là người của gia đình, lúc nào cũng lo nghĩ cho em trai nên dù không có Hải cũng muốn đi vay để thêm cho em trai 200 triệu mua nhà. Tôi dứt khoát không đồng ý, tại sao phải nai lưng ra làm để mua nhà cho người khác ở chứ? Vì chuyện này mà hai vợ chồng cãi nhau, chiến tranh lạnh mấy ngày.

Không lâu sau đó thì sinh nhật tôi, Hải chủ động làm lành trước, còn nói sẽ tạo cho tôi một bất ngờ lớn vào ngày sinh nhật. Hôm đó, từ sáng đến chiều tôi không thể tập trung làm việc được, toàn nghĩ chồng sẽ tặng mình món quà bất ngờ gì. Sau khi tan làm, tôi lái xe về nhà ngay với tâm trạng háo hức, chờ mong. Nhưng khi vừa mở cửa ra và đụng mặt một người, nụ cười trên môi tôi vụt tắt.

Sau cánh cửa là mẹ chồng. Thấy tôi về, bà không nói gì, nhưng khi thấy hành lý ngổn ngang trong phòng tôi đã mường tưởng được chuyện gì đang xảy ra.

- Bố mẹ đã bán nhà ở quê để mua căn nhà mới cho em trai trên thành phố. Từ giờ bố mẹ sẽ ở với vợ chồng mình. Em đang mang thai, sắp sinh nở đến nơi rồi, có mẹ lên chăm sóc cho, thích nhé.

Tôi tức đến run người khi nghe Hải nói, liền vào phòng thu dọn hành lý về nhà bố mẹ đẻ luôn. Đây là bất ngờ Hải dành tặng tôi trong ngày sinh nhật ư? Đúng là bất ngờ thật đấy. Chuyện lớn như vậy tại sao Hải không bàn bạc với tôi trước, mà chắc anh cũng đoán được tôi không đồng ý nên “tiền trảm hậu tấu” đây mà.

Tôi nên làm gì bây giờ? Chấp nhận ở chung với bố mẹ chồng hay đòi chồng trả lại số tiền tôi và bố mẹ tôi cho mua nhà rồi ly hôn? Nhưng ly hôn rồi thì đứa con trong bụng tôi biết làm thế nào đây? Mẹ chồng tôi vốn khó tính, từ trước đến nay mẹ con đã không hợp nhau, sống chung chắc chắn cũng xảy ra mâu thuẫn thôi.