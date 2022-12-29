Trưa tan làm nhớ vợ ở nhà, tôi tranh thủ chạy vội về làm tí 'ân ái' thì bủn rủn trước cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 29/12/2022 21:21

Tôi về nhà không báo trước với Phúc. Chẳng thấy vợ ngoài phòng khách hay trong bếp, cuối cùng tôi tìm được cô ấy trong phòng của mẹ.

35 tuổi tôi mới kết hôn. Vợ tôi trẻ lắm mới 23 tuổi thôi, kém chồng đến 12 tuổi. Ai cũng ghen tị vì tôi có được cô vợ trẻ trung xinh xắn, lại ngọt ngào chiều chồng. Tôi cũng tự thấy mình may mắn bởi thế có tiếc Phúc điều gì đâu. Chỉ cần Phúc ngoan ngoãn, chung thủy với chồng và lễ phép với mẹ chồng là được.

Tôi mới cưới cách đây hơn 3 tuần. Một tuần nghỉ để chuẩn bị đám cưới, 1 tuần hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật, khi quay trở lại với công việc tôi bận bịu không có lúc nào rảnh rỗi. Cho đến hôm qua, công việc cũng hòm hòm, buổi trưa tôi quyết định tranh thủ về nhà ăn cơm với Phúc. Từ ngày đi làm lại tôi bận quá đều ăn cơm luôn trên công ty, nhớ Phúc muốn về ăn cơm với cô ấy mà không có thời gian.

Trưa tan làm nhớ vợ ở nhà, tôi tranh thủ chạy vội về làm tí 'ân ái' thì bủn rủn trước cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi hiện tại đang nghỉ ở nhà chờ mang thai, sinh con. Tôi đưa Phúc tiền chi tiêu thoải mái, cô ấy không hề chịu áp lực gì. Bình thường ở nhà có mẹ tôi và Phúc. Mẹ bị tai biến mấy năm nay rồi, sức khỏe bà suy giảm, chân liệt phải ngồi đâu ngồi đó. Tôi có điều kiện lại không muốn Phúc quá vất vả nên thuê một bác gái trung tuổi chăm sóc cho mẹ tôi. Vợ chỉ cần quán xuyến chung thôi.

Tôi về nhà không báo trước với Phúc. Chẳng thấy vợ ngoài phòng khách hay trong bếp, cuối cùng tôi tìm được cô ấy trong phòng của mẹ. Chưa kịp lên tiếng gọi Phúc, giọng nói chua ngoa của vợ đập vào tai khiến tôi bủn rủn cả người:

- Sao tôi khổ thế này, có bà mẹ chồng toàn làm khổ con cái! Bà có ăn không thì bảo, không ăn tôi cho bà nhịn đói luôn đấy. Đến phải cho bà vào viện dưỡng lão thôi, kể cả ở đây có người chăm thì ngày nào cũng phải nhìn một người già ốm yếu bệnh tật khiến tôi muốn ốm theo!

Bác gái chăm mẹ tôi có việc mới xin nghỉ mấy ngày về quê. Vậy nên việc chăm mẹ chồng do cô ấy đảm nhiệm tạm mấy hôm. Ai ngờ cảnh tượng mà tôi chứng kiến được lại quá ngoài sức tưởng tượng! 

Tôi tông cửa xông vào, nhìn bát cơm nguội từ bữa trước khô khốc trên tay Phúc mà tím tái mặt mày. Có bao giờ tôi nghĩ người vợ xinh xắn ngọt ngào của mình lại có thể đối xử tệ bạc với mẹ ruột của chồng như thế! 

Vợ tôi thấy chồng về bất ngờ thì sợ tái mặt, lắp bắp giải thích cô ấy thấy hoa mắt chóng mặt nên không nấu nướng được, đành cho mẹ ăn tạm. Thế nhưng những lời lẽ hỗn láo, bất hiếu kia, tôi đã nghe hết cả rồi. Tôi đành chạy ra ngoài mua cháo nóng cho mẹ, rồi về giúp bà ăn trưa. 

Trước khi kết hôn với Phúc, tôi từng có một mối tình 8 năm với bạn gái cũ. Cô ấy yêu tôi lắm, sẵn sàng chờ đợi tôi gây dựng sự nghiệp, bỏ qua cả tuổi xuân. Cuối cùng chúng tôi lại không đến được với nhau. Tôi thì đổ lỗi cho duyên số nhưng sự thật là vì tôi thấy cô ấy đã già, không còn xứng đôi với mình nữa. Để rồi tôi thay lòng khi gặp người vợ trẻ trung mơn mởn hiện tại . 

Và giờ thì tôi đã gặp quả báo rồi phải không? Tôi đã chà đạp trái tim và làm lỡ dở cuộc đời của 1 người phụ nữ tốt vô tội, hiện tại chính tôi cũng phải chịu đựng nỗi đau với 1 cuộc hôn nhân bất ổn bên người vợ chỉ có vẻ ngoài. Tôi ân hận quá vì đã tệ bạc với người yêu cũ, khiến cô ấy chịu tổn thương sâu sắc. Về người vợ hiện tại, tôi thất vọng hoàn toàn nhưng không biết phải làm sao. Ly hôn thì không đành mà sống tiếp thì tôi thấy thật sự mất niềm tin ở cô ấy! 

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