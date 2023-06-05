Vừa xong màn tân hôn nảy lửa đến rơn người sung sướng, chồng bỗng bật dậy chìa ra một thứ khiến tôi không nói nên lời

Tâm sự 05/06/2023 04:43

Cứ tưởng mọi thứ để tốt đẹp, nào ngờ khi Liên đang lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc thì bất ngờ Cường vùng dậy mặc lại quần áo rồi chia đơn ly hôn ngay trước mặt Liên.

Yêu nhau hơn 4 năm thì Cường và Liên quyết định đi đến hôn nhân, khỏi phải nói Liên hạnh phúc như nào. Thế nhưng trong cuộc hôn nhân của Cường thì mọi người bàn tán xì xào khi mà anh đường đường là người đàn ông thành đạt vậy mà lại đi cưới cô gái nghèo như Liên. Thú thật thì Liên cũng thấy tự ti lắm, nhiều lúc cô không biết rốt cuộc Cường yêu mình vì lý do gì.

- Còn 3 ngày nữa là cưới, anh không hối hận chứ?

- Hối hận ư? Tại sao anh lại hối hận.

- Vì cưới cô vợ nhà quê như em...đáng lẽ ra với địa vị của anh thì phải cưới cô hoa khôi mới xứng...còn em thì...

- Vớ vẩn, trong tình yêu làm gì có chuyện xứng hay không xứng. Anh yêu em...anh chỉ quan tâm thế thôi.

Vừa xong màn tân hôn nảy lửa đến rơn người sung sướng, chồng bỗng bật dậy chìa ra một thứ khiến tôi không nói nên lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ giây phút nghe Cường nói câu đó thì Liên hoàn toàn tin rằng trên đời này tồn tại tình yêu chân thành. Suốt mấy năm yêu Liên cổ hủ muốn giữ gìn cái ngàn vàng đến đêm tân hôn nên cũng biết rõ Cường kiềm chế khổ sở như nào. Thế nên lần này cưới về cô hứa sẽ chiều chồng hơn.

Và rồi một đám cưới đẹp như mơ của Cường và Liên diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Cả buổi lễ ai cũng khen ngợi Cường khi cưới được cô vợ xinh đẹp, nghe những lời khen đó thì Liên thấy mình tự tin lên hẳn. Sau khi khách khứa về hết thì Liên chủ động kéo luôn chồng lên phòng rồi chủ động ôm hôn anh nồng nhiệt.

- Này...em làm anh kinh ngạc đấy. Mấy năm "cấm vận" giờ em đang chuộc lỗi đấy hả? Mà sao em chủ động thế chứ? Đáng ra anh mới phải là người chủ động mà.

- Em nghe mấy con bạn có kinh nghiệm bảo là đêm tân hôn vợ chủ động sẽ tạo bất ngờ hơn cho chồng.

Đêm đó Cường và Liên có một đêm tân hôn trọn vẹn, khi giọt máu trinh dính trên ga giường thì Liên vui sướng lắm. Cô đang nghĩ từ nay mình và Cường đã là vợ chồng sướng khổ có nhau. Cứ tưởng mọi thứ để tốt đẹp, nào ngờ khi Liên đang lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc thì bất ngờ Cường vùng dậy mặc lại quần áo rồi chia đơn ly hôn ngay trước mặt Liên.

Vừa xong màn tân hôn nảy lửa đến rơn người sung sướng, chồng bỗng bật dậy chìa ra một thứ khiến tôi không nói nên lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Đơn ly hôn ư? Anh đang đùa kiểu gì vậy hả chồng? Em không thích đùa thế này đâu. 

Nhìn ánh mắt chồng thì Liên biết rằng anh đang thay đổi thái độ vô cùng dữ dằn. Chưa dừng lại ở đó Cường còn kéo va ly toàn tiền đô la ra khiến Liên càng sửng sốt. Nhìn vợ thì Cường thỏ thẻ.

- Đây là số tiền lớn...nó có thể cho em ăn tiêu cả đời mà không hết. Tất nhiên là phải có điều kiện rồi. Em cũng biết là anh đang muốn leo lên cái ghế phó giám đốc đúng không? Lần này anh có cơ hội rồi...tổng giám đốc đã để ý tới anh. Nhưng ông ta nói nếu anh muốn thì phải ly hôn em rồi nhường em cho ông ta 1 năm. Thậm chí ông ta còn cho chúng ta số tiền rất lớn, anh sẽ chia đôi cho em một nửa.

- Vậy ra...anh đang bán vợ để đổi sự nghiệp ư?

- Sao em lại gọi là anh bán vợ chứ? Anh đang nhờ em thôi, đơn ly hôn này sẽ là giả...lão già đó không biết đâu. Em chỉ cần đến sống với lão sếp anh 1 năm thôi...lão ta cũng sắp chết rồi nên em đừng có lo. Chỉ mình anh, em và lão ta biết việc này, đến khi xong việc em vẫn là vợ anh.

Nghe được những lời nói ấy của chồng mà Liên không dám tin đó chính là người đàn ông mình yêu. Hóa ra suốt 4 năm nay chỉ là lừa dối hết, Cường vẫn ham tiền, ham địa vị mà tàn nhẫn bán đi vợ mình. Ngay đêm đó Liên đã ký đơn ly hôn nhưng cô lại kéo va ly về nhà mẹ đẻ. Liên thà bị tiếng vừa cưới đã bỏ chồng còn hơn đi làm cái chuyện nhục nhã như Cường nói.

Gần đây thấy vợ thay đổi kì lạ, tôi âm thầm theo rình cả đêm để rồi hoảng hốt khi vợ rẽ vào một nơi

Gần đây thấy vợ thay đổi kì lạ, tôi âm thầm theo rình cả đêm để rồi hoảng hốt khi vợ rẽ vào một nơi

Lấy nhau đến năm thứ 4, tôi nghĩ đến chuyện ly hôn để vợ có thể có cuộc sống riêng của mình, nhưng vì không có cách nào để nói rõ với vợ nên tôi cố tình xa cách, đối xử với vợ không ra gì để cô ấy tự từ bỏ.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

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