Vừa tân hôn xong đang đê mê ngủ, bỗng nghe tiếng chồng thở gấp kế bên, quay đầu sang, tôi không tin nổi vào thứ mình đang chứng kiến

Tâm sự 02/03/2023 16:58

Từ bạn học, tôi trở thành người yêu rồi đồng ý lời cầu hôn của chồng mình. Tuy vậy, ngay từ đêm tân hôn, tôi đã thấy cuộc hôn nhân này có nhiều điều bất ổn.

Sự việc đã xảy ra một tuần nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại và viết những dòng tâm sự này tôi vẫn ám ảnh. Tôi phải làm sao để có thể nói điều đó cho chồng hiểu để giải đáp hết những thắc mắc trong lòng mình đây.

Tôi và chồng là bạn thời cấp 3, ngày đó cả 2 cực kỳ ghét nhau vì không có chung điểm nào hợp. Chồng tôi thì nghịch ngợm, lại rất hay trêu con gái lớp khác và tôi là một trong số đó. Ngày cấp 3, tôi thuộc top con gái không có ngoại hình lắm vì đen, ngực lép, ăn mặc lại không có gu cũng có phần nam tính và thô kệch. Chồng tôi cứ vin vào đó mà trêu ngươi tôi. Thực sự điểm kém cũng không bằng việc hôm đó đụng trúng mặt chồng.

Hết cấo 3 là quãng thời gian vui vẻ nhất đời tôi, tôi chẳng quan tâm chồng học gì thi gì vì khác lớp. Nhờ học giỏi nên tôi cũng đỗ vào ngôi trường top đầu của thủ đô. 4 năm sinh viên trôi qua với rất nhiều thành công. Nhưng mọi thứ lại tiêu tan đến khi tôi bắt đầu đi làm, tôi gặp lại chồng. Anh là đối tác công ty tôi.

Tôi phải tới đó thương lượng để ký một hợp đồng lớn cho công ty. Tôi nhận ra chồng ngay vì ngoài vẻ ngoài bảnh bao, khoác thêm bộ vest thì anh vẫn không thay đổi gì nhiều. Có chăng cũng chỉ là già dặn hơn và chững chạc hơn. Anh có vẻ như không nhận ra tôi. Bởi sau 4 năm tôi đã thay đổi rất nhiều, trắng trẻo, phổng phao, ăn mặc có gu, thực sự ai cũng nói tôi như lột xác thành người khác.

Vừa tân hôn xong đang đê mê ngủ, bỗng nghe tiếng chồng thở gấp kế bên, quay đầu sang, tôi không tin nổi vào thứ mình đang chứng kiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hợp đồng xong xuôi, tôi thở phào nhẹ nhõm cứ nghĩ là sẽ không còn gặp nhau nữa thì sau đó 2 ngày. Anh điện cho tôi nói có một số vấn đề công việc cần gặp trực tiếp. Tôi vội vàng phi đến. Anh chỉ cười và bắt đầu trêu tôi như ngày xưa. Anh nói khá ngạc nhiên khi thấy tôi hiện tại.

Những ngày sau đó anh liên tục khủng bố tin nhắn. Tôi chỉ chính thức yêu anh sau 1 lần cùng sếp đi ký hợp đồng và bị chuốc say. Bữa đó gã sếp của tôi tính lấy tôi ra làm giao dịch thì anh biết được và cứu tôi. Nhanh chóng yêu và cưới nhau chưa đầy 6 tháng sau đó. Tiếp xúc mới thấy anh đã thay đổi ngày xưa rất nhiều.

Đêm tân hôn, sau màn ân ái cuồng nhiệt, tôi vì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh dậy, tôi lờ mờ nhìn thấy chồng ngồi bên cạnh. Anh ấy vẫn chưa ngủ và đang làm gì đó. Tôi rón rén ngó nhìn thì sốc thật sự khi thấy chồng vừa xem phim nóng vừa 'một mình'.

Lẽ nào những gì xảy ra mấy tiếng trước vẫn chưa đủ với anh. Anh là người có nhu cầu cao thế sao. Tôi chẳng dám động đậy, chỉ nằm im nhìn chồng làm việc kinh tởm đó. Cũng từ sau hôm tân hôn ấy, mỗi lần gần gũi chồng tôi lại hình dung đến hình ảnh đó và sợ hãi. Cảm giác vì thế cũng mất đi. Thực sự tôi không biết nên làm sao nữa. Xin cho tôi lời khuyên với.

Bầu 9 tháng vẫn xông vào đánh ghen chồng và nhân tình là sinh viên trẻ đẹp, nhìn hai kẻ đang quần nhau trên giường tôi tuyên bố một câu khiến cả hai phải quỳ xuống van xin

Bầu 9 tháng vẫn xông vào đánh ghen chồng và nhân tình là sinh viên trẻ đẹp, nhìn hai kẻ đang quần nhau trên giường tôi tuyên bố một câu khiến cả hai phải quỳ xuống van xin

Nhìn chồng chải chuốc, đầu tóc bóng lưỡng khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Vì vậy, dù cho có gần sinh đến nơi tôi vẫn cùng mẹ chồng đi theo để đánh ghen cho ra lẽ.

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