Vừa ly hôn được 15 ngày, chồng cũ xông vào nhà đòi tái hôn, tôi cười khinh bỉ trước lời anh ta nói

Tâm sự 22/01/2023 04:40

Tôi có thai ngay sau khi kết hôn, ban đầu cả hai rất hạnh phúc vì điều đó. Nhưng khi mang thai được ba tháng, tôi mới cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của anh.

Tôi và chồng cũ học cùng lớp đại học. Tôi là lớp trưởng, còn anh là một trong những sinh viên học khá, thích tham gia hoạt động đoàn thể trong trường. Ngay từ nhỏ, tôi đã vốn học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn nên khi gặp người như anh, tôi cảm giác thấy thú vị. Tôi biết bản thân mình có tình cảm nhưng không dám thổ lộ. Một thời gian sau anh chủ động tán tỉnh và đương nhiên tôi đồng ý làm bạn gái của anh ngay lập tức.

Thời đại học, chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, đưa nhau đi nhiều nơi. Tôi thường nghĩ rằng, anh chính là định mệnh của đời mình. Trong thời gian yêu, anh rất tốt nên ngay khi ra trường anh cầu hôn, tôi đã chấp nhận. Gia đình hai bên có điều kiện tương đồng nên việc tính chuyện cưới xin diễn ra suôn sẻ.

Bố mẹ anh mua cho chúng tôi một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ ở thành phố nơi chúng tôi đang học để ở lại đây phát triển. Cứ nghĩ cuộc sống sau hôn nhân của mình sẽ như trước, nhưng không ngờ người đàn ông tôi yêu từ thời đại học lại thay đổi nhanh đến thế.

Tôi có thai ngay sau khi kết hôn, ban đầu cả hai rất hạnh phúc vì điều đó. Nhưng khi mang thai được ba tháng, tôi mới cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của anh. Thái độ của anh đối với tôi không còn tốt như trước. Đặc biệt sinh con xong, cuộc sống của chúng tôi thay đổi chóng mặt.

Vừa ly hôn được 15 ngày, chồng cũ xông vào nhà đòi tái hôn, tôi cười khinh bỉ trước lời anh ta nói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ khi có con, chi phí trong nhà tăng rõ rệt nhưng anh vẫn giữ thói quen sống thoải mái như trước. Anh sẵn sàng chi trả tiền ăn uống với bạn bè lên tới vài triệu đồng. Một lần, con trai bỗng dưng bị sốt tôi phải vội vàng đưa vào viện, trong túi không có tiền. Tôi gọi điện cho chồng thì anh nói đang bận nhưng bên trong điện thoại tôi nghe tiếng anh đang ngồi nhậu nhẹt với bạn bè. Thế là tôi phải gọi mẹ đẻ đến thanh toán viện phí và mua thuốc cho con.

 

Tôi vô cùng chán nản nhưng vẫn cố giữ cuộc hôn nhân với chồng cũ và luôn tỏ ra hạnh phúc. Nhưng bên trong thì chúng tôi đã rạn nứt từ lâu. Tôi luôn nghĩ đến việc đợi con lớn rồi mới đề cập đến chuyện ly hôn. Nếu con còn nhỏ, việc bố mẹ ly hôn sẽ dễ ảnh hưởng tâm lý. Tuy nhiên, chỉ chịu đựng được đến khi con trai 2 tuổi, tôi đã đệ đơn ly hôn chồng.

Hai tuần sau khi ly hôn, chồng cũ bỗng đến nhà tôi đòi quay lại. Anh còn mang mấy trăm triệu bảo biếu tôi rồi mua cho con trai khá nhiều quà cáp. Tôi cảm thấy rất lạ nhưng không nói được lời nào. Anh vẫn là bố của con trai tôi nên việc anh đến gặp, tôi không thể đuổi anh về.

Vài ngày sau, tôi tình cờ nghe hàng xóm của anh nói chuyện, mẹ anh mới phát hiện bị ung thư. Thế là anh nằng nặc đòi tái hôn với tôi. Tôi tức lắm, chẳng nghẽ trong lòng anh chỉ xem tôi như người giúp việc lúc gia đình cần hay sao? Tôi không biết mình có nên nối lại cuộc hôn nhân này không?

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Từ ngày có nhà mới, bố mẹ chồng thường xuyên đến chơi và ăn cơm với chúng tôi. Nhìn cảnh gia đình 3 thế hệ vui vẻ với nhau thấy thật ấm cúng. Tôi đã bàn với chồng mời bố mẹ đến sống cùng để tiết kiệm tiền thuê phòng trọ và có người trông coi các con.

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