Vừa hạnh phúc sau 7 năm mới có thai, tôi như từ trên thiên đường bị kéo về vực thẳm đen tối nhất sau khi nhìn thấy hình ảnh người đàn ông quen thuộc kia

Biết cả nhà đều mong ngóng có tin vui, tôi cũng thả nhưng suốt hơn năm vẫn không thấy dính bầu. Vợ chồng dắt nhau đi khám thì bác sĩ kết luận tôi bị đa nang buồng trứng khó có thai tự nhiên. Sợ bố mẹ chồng lo lắng, cả 2 thống nhất không nói với ông bà. Tuy nhiên những ngày sau đó, cuộc sống với tôi lúc nào cũng nặng nề.

Vợ chồng tôi cưới nhau đến thời điểm này đã được 7 năm. Anh là con một trong gia đình nên sau cưới 2 đứa xác định sinh con luôn. Cũng bởi mẹ chồng năm lần bảy lượt nhắc, cứ phải có cho bà 1 đứa cháu nội rồi muốn làm gì thì làm.

Sau khi biết bản thân bị bệnh, tháng nào tôi cũng có mặt tại viện thăm khám, lấy thuốc men nhưng tin vui vẫn biệt tăm. Bao lần uống đủ các loại thuốc không cải thiện, tôi chuyển sang phẫu thuật nội soi buồng trứng nhưng vợ chồng vẫn chưa có duyên đón con yêu về.

“Anh chị còn không đẻ 1 đứa đi cứ lần lữa đến bao giờ. Đẻ sớm tôi còn khỏe mới chăm nom đỡ đần được cho”.

Nhưng khổ nỗi tôi muốn cũng đẻ được đâu. Chữa hiếm muộn khắp nơi không ăn thua, sang năm thứ 7 vợ chồng tôi tích cóp tiền rồi quyết định làm thụ tinh ống nghiệm. Lần 1 chuyển phôi thất bại khiến cả hai chán nản. Nhưng chồng vẫn động viên:

“Đừng buồn, cứ nghỉ ngơi chờ thêm vài tháng nữa mình lại tiến hành lần 2. Cố gắng giữ tinh thần thật thoải mái”.

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Được chồng động viên, mấy tháng sau chúng tôi lại có thêm động lực đi chuyển phôi lần 2. May mắn lần này tôi đã đậu thai. Hôm bác sĩ gọi điện thông báo mà tôi không tin ở tai mình. Vì quá bất ngờ và lo sợ không chắc chắn giữ được bé nên tôi đề nghị với bác sĩ đừng nói cho chồng biết. Tôi muốn khi con đã ổn định trong bụng mới khoe với anh.

Hôm nay khi thai ở tuần thứ 6, bác sĩ nói đã có tim thai nhưng hơi yếu. Tôi vui mừng muốn khóc nên tính đi taxi tới cơ quan chồng để báo cho anh biết. Nhưng lúc đi trên đường, tôi lại bất chợt nhìn thấy anh đang chở 1 phụ nữ khác, cô ta còn ôm eo anh rất thân mật hệt như đôi nhân tình.

Dõi theo sau chồng mà tôi ngồi như trời trồng trong taxi, đau tới không thể khóc nổi. Con mới được 6 tuần, tim thai còn yếu nhưng chồng thì đã ngoại tình bên ngoài từ lâu mà tôi không biết. Một mặt tôi muốn ly hôn ngay lập tức, sinh con ra mà bố mẹ không sống cùng nhau nữa, con tôi chắc gì đã hạnh phúc, tôi còn giữ con ở bên mình làm gì nữa. Mặt khác, khát khao làm mẹ lại thôi thúc tôi mạnh mẽ làm mẹ đơn thân dù chồng đã ngoại tình. Tôi đang rối trí quá, nếu giữ con lại, tim thai yếu như vậy tôi nên ăn uống thế nào để thai kỳ khỏe mạnh đây?

Chế độ ăn uống và cách phòng ngừa tim thai yếu cho các mẹ bầu?

Hầu hết các trường hợp tim thai yếu thường xảy ra ở 3 tháng đầu của thai kỳ. Bởi đây là giai đoạn cơ thể mẹ có những thay đổi sinh lý để thích nghi với việc mang thai và cũng là thời điểm quan trọng cho sự phát triển thần kinh não bộ của thai nhi.

Tuy nhiên mẹ bầu đừng quá hoang mang. Thực tế, khả năng gây ra biến chứng nguy hiểm của nhịp tim chậm trên thai nhi ước tính chỉ khoảng 1 -2% trong các trường hợp. Nếu nhịp tim của thai nhi chậm dưới mức trung bình so với tuổi thai tương ứng nhưng không kèm theo các bệnh lý gì khác, nhịp tim chậm hoàn toàn có thể tự hết, không gây hại cho thai nhi và không để lại hậu quả lâu dài.

Nếu vẫn chưa đến mức cần can thiệp, các bác sĩ có thể sẽ tư vấn cho bạn để cải thiện tình trạng tim thai yếu thông qua việc nâng cao dinh dưỡng, cải thiện tình trạng tâm lý cho thai phụ như bổ sung nhiều đạm, ăn nhiều chất béo không bão hòa như omega 3, tinh bột, sắt, aixit folic, canxi, vitamin D... Vì đây là những chất khá quan trọng cho quá trình phát triển trí não của trẻ, giúp tăng nguồn cấp máu cho thai nhi để phát triển trong tử cung của mẹ khỏe mạnh.

Để phòng ngừa tim thai yếu, các mẹ bầu nên lưu ý:

- Tiêm phòng trước khi mang thai có thể giúp ngăn ngừa những bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến thai nhi.

- Duy trì một chế độ dinh dưỡng, đầy đủ các dưỡng chất cần thiết trong thai kỳ, đặc biệt là a-xít folic. Nghiên cứu cho thấy, tăng cường bổ sung folic trong giai đoạn đầu thai kỳ có thể ngăn ngừa 70% nguy cơ dị tật bẩm sinh liên quan đến tủy sống và não. Tim thai yếu cũng có thể xuất phát từ các khiếm khuyết thần kinh.

- Không sử dụng thuốc bừa bãi. Nếu muốn sử dụng bất kỳ thuốc gì khi mang thai, kể cả thuốc bổ sung vitamin, bạn cũng nên tham khảo thêm ý kiến bác sĩ.

- Tập thể dục khi mang thai. Không chỉ tốt cho sức khỏe của mẹ, bà bầu tập thể dục thường xuyên, nhất là trong giai đoạn cuối thai kỳ có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ hình thành bệnh tim mạch ở trẻ.

- Từ bỏ những thói quen xấu có hại cho sức khỏe mẹ và bé như hút thuốc, uống rượu, tiếp xúc với các loại chất gây nghiện hay hóa chất độc hại…

- Giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ: nhiều nghiên cứu đã cho thấy tâm trạng của mẹ có ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp tim thai nhi.