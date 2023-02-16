Tôi và anh ấy yêu nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau này lên đại học thì mỗi đứa 1 nơi, nhưng tình cảm vẫn nguyên vẹn. Nhà hai đứa gần nhau nên mỗi lần tôi về quê thì cả hai đều vui mừng quấn quýt bên nhau. Tình yêu của chúng tôi được hai gia đình rất ủng hộ.

Khi viết những dòng tâm sự chua chát này là lúc tôi vừa hủy hôn với người đàn ông tôi đã yêu trong suốt gần 7 năm qua.

Tôi chờ ngày anh ra trường rồi hai đứa làm đám cưới. Tình yêu của chúng tôi vẫn nồng nàn, lãng mạn như xưa. Anh hay kể cho tôi nghe mọi chuyện và cả chuyện cô giáo chủ nhiệm rất quí anh. Nhiều lần anh còn đến nhà họ chơi, tôi vui vì điều đó và mong anh cố gắng học hành để sớm ra trường.

Tôi tự hào về tình yêu của mình, tôi yêu anh và luôn mơ ước về một tương lai tươi đẹp của hai đứa. Ngày ra trường, tôi xin về quê làm kế toán. Lúc này người yêu tôi vẫn đang học cách nhà 40 cây số vì trường anh học 5 năm nên anh ra trường muộn hơn tôi.

Rồi cuối cùng ngày đó cũng tới, anh cầu hôn tôi và muốn cưới tôi làm vợ. Khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc đến nhường nào, cả hai đều có công việc ổn định thì việc cưới xin chẳng còn gì cản trở nữa. Tôi mỉm cười đồng ý.

Gia đình hai bên đã thống nhất ngày cưới, tôi rất hồi hộp vì chỉ gần 1 tháng nữa tôi sẽ là cô dâu. Tôi và người đàn ông mà tôi yêu hơn cả bản thân mình sẽ được ở bên nhau suốt đời. Nghĩ đến đó tôi lại vui đến nỗi không ngủ được.

Một hôm lên thành phố, tôi và chồng sắp cưới có ghé vào nhà cô giáo chủ nhiệm anh chơi. Cô ấy đón tiếp chúng tôi khá niềm nở, con gái cô cũng rất đáng yêu. Khi cô giáo và người yêu tôi nói chuyện, thì tôi xin phép vào phòng chơi với em bé.

Ảnh minh họa: Internet

Vô tình tôi thấy chiếc đồng hồ nữ đặt ở trên bàn trang điểm, nhìn nó rất đẹp và khá giống với chiếc đồng hồ mà người yêu tôi đeo. Tôi tò mò cầm lên xem thì phía mặt sau có khắc hai chữ L và H. Tên của người yêu tôi cũng bắt đầu bằng chữ H. Tôi nghĩ chắc chỉ là sự trùng hợp tôi, nhưng thú thực tôi cũng khá băn khoăn.

Tôi quan sát thấy cô Lan còn trẻ, chắc chỉ tầm hơn 30. Nhìn hai người họ nói chuyện có vẻ rất thân thiết. Chiều hôm đó nhân lúc hai đứa ngồi chơi với nhau, tôi lấy cớ xem đồng hồ của người yêu và mắt tôi như muốn rơi ra khi thấy mặt sau của chiếc đồng hồ cũng khắc hai chữ y hệt như đồng hồ của cô giáo.

Tôi thấy hoang mang lắm, tối đó tôi lên mạng lần mở Facebook của người yêu ra vì trước đây anh có nói cho tôi mật khẩu nhưng tôi hầu như không vào vì tôi trọng anh ấy. Nhưng hôm nay tôi muốn xem có dấu vết gì để lại không?

Tôi lần mò đến hộp thư mà chồng sắp cưới của tôi chát với cô chủ nhiệm. Mọi thứ khiến tôi như c.hết lặng khi thấy những tin nhắn mùi mẫn xưng hô anh, em rất tình cảm của họ. Thì ra họ lén lút qua lại sau lưng tôi và chồng của cô ta.

Tay tôi run run kéo xuống, nước mắt rơi lã chã rơi và trái tim đau nhói khi cô ta nói với chồng sắp cưới của tôi rằng:

- Chắc em phải bỏ đứa con này đi vì giờ em không biết nó là của anh hay của chồng em nữa.

“Trời ơi, họ làm gì thế này. Lúc tôi đang đi học xa, chồng cô ta đi công tác họ đã lên giường với nhau. Thật bỉ ổi và trơ trẽn, cô ta hơn người yêu tôi những 5 t.uổi vậy mà họ có thể l.àm c.huyện đ.ó với nhau ư? hơn nữa lại còn là cô trò cơ mà”.

Sự thật khủng khiếp này khiến tôi sốc và đau đớn vô cùng. Tôi không dám đọc tiếp vì nước mắt khiến mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi. Tại sao anh ta có thể l.àm c.huyện đ.ó khi mà chúng tôi đã yêu nhau gần 7 năm trời. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc, tôi phải làm sao đây? 1 tháng nữa chúng tôi cưới rồi. Nhưng làm sao tôi có thể lấy một kẻ phản bội và làm những trò đó sau lưng mình. Tình yêu, niềm tin và cả hạnh phúc mà tôi luôn gìn giữ bị anh ta đáp đổ tất cả. Nếu như tôi không phát hiện ra thì liệu anh ta diễn kịch đến bao giờ.

Mấy hôm nay tôi nằm liệt giường, chẳng muốn gặp ai hay làm gì cả. Tất cả khiến tôi rệu rã, còn anh ta ngày nào cũng đến và gọi điện, nhắn tin cầu xin tôi tha thứ cho dù tôi không gặp, không nhắn tin lại. Hiện tại tôi rất đau đớn và bế tắc, xin hãy cho tôi lời khuyên.