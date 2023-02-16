Sau 4 năm yêu trong cấm cản, tôi và anh cũng làm đám cưới nhỏ. Do cả 2 vợ chồng đều chỉ có bàn tay trắng nên chúng tôi đều chăm chỉ làm lụng. Sau 3 năm cày cuốc, vợ chồng cũng mua được căn nhà chung cư giá rẻ đầu tiên. Anh dần được lên chức trưởng phòng rồi đến phó giám đốc công ty nên tiền kiếm được mỗi tháng ngày càng nhiều. Chúng tôi có tiền mua được cả căn biệt thự ở.

Chồng là mối tình đầu của tôi. Trước đây để 2 đứa đến được với nhau, chúng tôi đã phải vượt qua biết bao cấm cản của bố mẹ 2 bên. Nhà anh thì chê tôi quê xa, thích con trai lấy vợ gần nên không đồng ý mối quan hệ này. Còn nhà tôi thì chê anh nghèo nên nhất quyết bắt chia tay. Nhưng 2 đứa vẫn cứ kiên quyết lấy nhau cho bằng được.

Người chồng tôi cặp kè chẳng phải ai xa lạ chính là con gái của sếp. Anh ta lâu nay vẫn nhăm nhe cái chức giám đốc công ty. Biết âm mưu của chồng, tôi khuyên can anh nên từ bỏ mà quay về nhưng anh thẳng thừng bảo sống với người vợ nghèo không có tương lai, suốt ngày cắm mặt trong sự nghèo khó, không mở mày mở mặt được. Phải yêu và lấy con gái sếp, anh mới vừa có tiền, vừa có quyền.

Kể từ khi chồng kiếm được nhiều tiền, kinh tế khá giả hơn là lúc tôi chẳng bao giờ nhìn thấy mặt anh. Anh bận liên miên trong công việc với những chuyến công tác ngắn và dài ngày. Và điều khiến tôi sốc nhất là sau 6 năm kết hôn, mặc dù đã có với nhau 1 mụn con nhưng anh đã ngoại tình.

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7 năm sau ngày cưới, vợ chồng tôi chính thức ly hôn. Anh hào phóng để lại cho 2 mẹ con tôi sống ở trong căn biệt thự còn bản thân thì đi làm con rể sếp. Sau khi đi bước nữa, chồng tôi có nhà lầu, xe sang, 2 vợ chồng toàn đi ăn chơi ở những nơi sang chảnh. Nhiều lúc thấy chồng cũ khoe cuộc sống giàu sang lên facebook mà tôi cũng chạnh lòng.

Nhưng cưới nhau đã 2 năm vợ chồng anh chưa có tin vui. Bởi nghe nói vì chị vợ giàu có của anh bị chửa ngoài tử và buộc phải phẫu thuật cắt bỏ cả 2 vòi tử cung. Điều này có nghĩa, khả năng có thai tự nhiên của vợ anh không còn. 2 năm qua họ đã chữa hiếm muộn và phải áp dụng nhiều phương pháp hỗ trợ sinh sản nhưng vẫn chưa thể mang thai.

Trong khi đó, chồng cũ của tôi lại khao khát làm bố. Song anh còn lâu mới dám bỏ vợ giàu và cái ghế quyền lực kia. Có lẽ vì thế mà hôm trước, anh trơ mặt mò tới nhà tôi còn đưa ra giao kèo toàn mùi tiền. Anh bảo đẻ cho anh 1 đứa con thì sẽ có trong tay vài tỷ nữa.

Nghe chồng cũ đưa ra yêu cầu mà tôi chỉ thấy nực cười. Tôi bảo giờ tôi có nhà, có con, có công việc ổn định rồi thì cần gì tiền nữa. Nói xong, tôi đuổi anh khỏi nhà và vĩnh viễn không muốn gặp lại con người ấy nữa. Nhưng tôi cũng lại băn khoăn, cắt 2 vòi tử cung vẫn sẽ có khả năng làm mẹ phải không mọi người, vì giờ có nhiều biện pháp hỗ trợ sinh sản tiên tiến mà. Chắc chưa đến duyên nên con chưa về với vợ chồng anh ta thôi.

Cắt 2 vòi tử cung có khả năng làm mẹ không?

Theo các bác sĩ, phụ nữ sau phẫu thuật cắt một bên vòi tử cung vẫn có khả năng thụ thai tự nhiên nếu vòi tử cung còn lại vẫn mềm mại, thông và nhu động bình thường, đồng thời tử cung không có bất thường và buồng trứng hoạt động tốt.

Trong trường hợp cả hai bên vòi tử cung bị cắt bỏ, noãn không thể gặp tinh trùng theo chu trình tự nhiên, chị em phụ nữ phải áp dụng phương pháp hỗ trợ sinh sản mới có thể mang thai.

Trong trường hợp đã cắt 2 vòi trứng, người phụ nữ vẫn có thể mang thai nếu được sự can thiệp của y học. Đó chính là nhờ sự tiến bộ của các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Trường hợp của chị có thể làm thụ tinh ống nghiệm (IVF) để có thai. Thụ tinh ống nghiệm là phương pháp sử dụng biện pháp kích trứng, chọc hút noãn và tạo phôi trong môi trường bên ngoài, sau đó chuyển phôi vào tử cung người mẹ để phôi thai làm tổ và phát triển.