Tặc lưỡi đồng ý cưới mẹ đơn thân, đêm tân hôn ân ái cuồng nhiệt tôi hoảng hốt khi nhìn ga giường

Tâm sự 16/02/2023 10:20

Cứ nghĩ đã thành vợ chồng thì Tâm sẽ thoải mái và nhiệt tình, không ngờ cô ấy vẫn rất xấu hổ, ngượng ngùng, thậm chí còn bắt chồng phải tắt đèn tối om.

"Mẹ biết là có phần thiệt thòi cho con vì điều kiện của con cũng tốt, có thể lấy được người vợ như ý hơn. Nhưng phải chờ đến bao giờ nữa, không nhanh là mẹ chẳng kịp nhìn cháu nội đấy. Con bé cũng hiền lành, tử tế lắm, phải cái nhỡ nhàng…".

Cách đây 4 tháng, mẹ nói như vậy khi bà giới thiệu cho tôi một cô gái là người quen của bạn bà. Tôi năm nay 38 tuổi, cũng có thể coi là già nhưng chưa kết hôn lần nào. Cả tuổi trẻ chú tâm làm ăn, tính tình tôi hơi khô khan nên không yêu đương nhiều. Cô gái kia tên Tâm, năm nay đã 34 tuổi, đang làm mẹ đơn thân nuôi một bé gái. Tâm chưa từng kết hôn, không biết có bầu với ai rồi cứ thế nuôi con một mình. 

Không muốn mẹ buồn nên tôi nghe lời bà đi gặp Tâm. Ai ngờ gặp rồi lại thấy có cảm tình với cô ấy. Tâm không quá xinh đẹp nhưng dễ gây thiện cảm, tính tình hiền dịu, chu đáo. Mẹ tôi mừng lắm, vì bà giục giã mà sau có mấy tháng chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Nhà Tâm cả bố và mẹ đều không còn, dưới cô ấy có hai người em thôi. Cưới xong Tâm sẽ đưa con gái riêng về sống cùng tôi và mẹ. 

Đêm tân hôn vợ chồng tôi mới chính thức quan hệ, trước đám cưới tôi có đề cập nhưng Tâm đều lảng tránh. Cứ nghĩ đã thành vợ chồng thì Tâm sẽ thoải mái và nhiệt tình, không ngờ cô ấy vẫn rất xấu hổ, ngượng ngùng, thậm chí còn bắt chồng phải tắt đèn tối om. 

 

Tặc lưỡi đồng ý cưới mẹ đơn thân, đêm tân hôn ân ái cuồng nhiệt tôi hoảng hốt khi nhìn ga giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xong việc, tôi dậy bật điện thì Tâm xấu hổ kêu lên một tiếng. Tôi quay lại định trêu vợ rồi phải giật mình khi thấy có mấy chấm đỏ trên ga giường. "Sao em đến kỳ hàng tháng mà không bảo anh? Anh nghe nói phải kiêng đấy, nếu không phụ nữ dễ bị bệnh phụ khoa", tôi hỏi vợ và phải sững sờ nghe Tâm thú nhận một sự thật không thể ngờ. 

Bố mẹ Tâm mất sớm, cô ấy là chị cả, 3 chị em sống với bà nội. Bà già yếu nên Tâm chỉ học hết cấp 3 là đi làm. Tuổi xuân của cô ấy đều dành cho việc kiếm tiền chu cấp cho hai em và chăm sóc bà, làm gì có thời gian yêu đương. 

Khi em gái Tâm học năm thứ hai đại học đã có thai với bạn trai nhưng phía nhà kia nhất quyết chối bỏ. Tâm bảo em gái sinh con ra rồi học tiếp, còn cô ấy nuôi đứa bé nhận là con mình. Đến giờ em gái Tâm đã lấy chồng, còn cô ấy từ khi nuôi đứa bé lại càng không có tâm tình nghĩ tới chuyện yêu đương. 

"Sự thật mà vỡ lở thì cuộc hôn nhân của em ấy sợ không giữ được. Hơn nữa em đã nuôi con bé 7 năm, coi nó như con, hai mẹ con em không nỡ xa nhau…", Tâm đỏ mắt nói.

Trong lòng tôi đã chấp nhận đứa bé rồi nên lập tức đồng ý ngay với lời cầu xin của vợ. Không ngờ đêm tân hôn còn phát hiện ra một bí mật của vợ khiến tôi rất vui. Vậy ra tôi là người đàn ông đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng của cô ấy, điều đó khiến tôi tự hào lắm. Tôi cũng biết được vợ mình là người phụ nữ tốt thế nào, lương thiện, bao dung và đầy tình nghĩa. 

Tôi khá ít kinh nghiệm, vợ thì không có chút kinh nghiệm nào hết, chúng tôi đều mong ngóng sớm có con, xin cho vợ chồng son chúng tôi vài lời khuyên sao cho nhanh đậu thai? 

Vợ chồng mong con làm thế nào để tăng khả năng thụ thai?

- Thời gian quan hệ: Nên đo nhiệt độ thân thể đều đặn. Người phụ nữ có thể xác định được thời điểm phóng noãn và nên giao hợp vào 1 - 2 ngày trước đó vì tinh trùng có thể sống tới 72 giờ sau khi được xuất tinh vào âm đạo. Ngoài ra, định lượng hormone LH tăng lên cũng là dấu hiệu sắp phóng noãn để cặp vợ chồng chọn thời gian quan hệ phù hợp.

- Tần suất quan hệ: Nên thay đổi tần suất giao hợp để tăng khả năng có thai. Ví dụ trước đây cặp vợ chồng giao hợp thưa thớt, chỉ 1 - 2 lần/tháng thì nên tăng cường về tần suất. Ngược lại, nếu cặp vợ chồng giao hợp quá đều đặn, 1 lần/ngày thì nên giảm tần suất. Việc duy trì tần suất giao hợp phù hợp giúp cải thiện số lượng tinh trùng trong mỗi lần xuất tinh, nâng cao khả năng thụ thai. 

- Chế độ dinh dưỡng: Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối việc tăng khả năng đậu thai, mang thai tự nhiên. Nên ăn gì để dễ đậu thai? Các loại đậu, rau lá xanh, các loại hạt, thực phẩm giàu kẽm,... là lựa chọn tốt cho các cặp vợ chồng đang mong con.

- Giữ cân nặng đạt tiêu chuẩn: Thừa cân hoặc thiếu cân đều ảnh hưởng tới khả năng mang thai tự nhiên. Vì vậy, khi muốn có con, các cặp vợ chồng nên chú ý tới vấn đề cân nặng. Cân nặng lý tưởng nhất là chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể) dao động ở mức 20 - 25. Thừa cân sẽ làm tăng nguy cơ cao huyết áp và bệnh tiểu đường thai kỳ, thậm chí gây ra nhiều biến chứng khác nên người phụ nữ cần chú ý điều chỉnh cân nặng cho phù hợp. 

- Giảm căng thẳng tâm lý: Nếu quá đặt áp lực lên bản thân thì việc mang thai có thể gặp nhiều khó khăn hơn. Vì vậy, các cặp vợ chồng nên giữ tâm trạng thoải mái, giảm căng thẳng, lo lắng. Phụ nữ có thể tập yoga, thiền,... để thư giãn, giảm stress. 

- Khám sức khỏe tổng quát: Nếu đã cố gắng để mang thai trong một thời gian dài nhưng chưa thành công, các cặp vợ chồng nên đi khám sức khỏe để kiểm tra sức khỏe sinh sản, xin lời khuyên của bác để thúc đẩy cơ hội có thai.

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