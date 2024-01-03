Vừa công tác về, người vợ đang ở cữ nhất quyết đòi ly hôn, chồng hỏi giúp việc rồi nhìn ra ban công thì hiểu mọi chuyện

Tâm sự 03/01/2024 05:30

Đối với gia đình anh, công việc của Lưu Long rất quan trọng. Không còn cách nào khác, anh đành xin lỗi vợ để đi công tác và hứa rằng sẽ cố gắng hoàn thành công việc để về nhà sớm nhất với hai mẹ con.

Gia đình Lưu Long thời gian qua có một chuyện rất vui, vợ anh mang thai và hạ sinh một bé trai khỏe mạnh. Mẹ anh từ quê lên thành phố chăm sóc vợ anh, Lưu Long cũng muốn xin nghỉ phép vài ngày để ở nhà chăm sóc vợ nhưng thời gian gần đây có một đơn hàng lớn phải thường xuyên đi công tác, anh không thể xin nghỉ phép trong tình huống này.

Đối với gia đình anh, công việc của Lưu Long rất quan trọng. Không còn cách nào khác, anh đành xin lỗi vợ để đi công tác và hứa rằng sẽ cố gắng hoàn thành công việc để về nhà sớm nhất với hai mẹ con.

Vừa công tác về, người vợ đang ở cữ nhất quyết đòi ly hôn, chồng hỏi giúp việc rồi nhìn ra ban công thì hiểu mọi chuyện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong suốt chuyến công tác, Lưu Long cố gắng tận dụng thời gian giải quyết mọi công việc. Mỗi ngày anh chỉ ngủ 4-5 tiếng đồng hồ. Vậy nhưng khi chuyến công tác kết thúc, Lưu Long trở về nhà thì sóng gió trong gia đình lại nổi lên.

Người vợ đang ở cữ của Lưu Long bất ngờ đề nghị ly hôn, trong khi đó anh không thấy mẹ anh đâu. Tình hình quá căng thẳng, Lưu Long hỏi người giúp việc chuyện gì đã xảy ra, người giúp việc không nói gì mà chỉ đưa tay ra ban công. Lưu Long nhìn thấy cảnh tượng này anh đã hiểu ra mọi chuyện.

Quần áo trên ban công đều được may bằng vải cũ đã rách nát. Mẹ Lưu Long là một người phụ nữ truyền thống, trước đây bà cũng đã từng nuôi anh em Lưu Long như vậy nên bà nghĩ điều đó sẽ tốt cho cháu của bà. Vậy nhưng vợ Lưu Long lại không thích điều đó, chính vì chuyện này mà vợ anh và mẹ anh đã cãi vã một trận rất lớn. Vợ Lưu Long nhất quyết đòi ly hôn trong khi mẹ tức giận bỏ về quê.

Vừa công tác về, người vợ đang ở cữ nhất quyết đòi ly hôn, chồng hỏi giúp việc rồi nhìn ra ban công thì hiểu mọi chuyện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lưu Long vô cùng đau đầu khi chứng kiến cảnh này, mẹ và vợ đều là những người thân nhất của anh, anh không muốn làm tổn thương bất kỳ người nào. Hiện tại Lưu Long rất bối rối, anh không biết nên giải quyết sự việc này thế nào cho ổn thỏa.

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Vậy nhưng khi Đại Lực bước vào phòng, anh ta không nói gì với người vợ mới cưới mà đi tắm luôn. Lúc này, Mỹ Ni lại nhớ đến cảm giác là lạ vào buổi sáng.

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