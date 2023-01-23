Vừa bước lên xe hoa thì cô dâu lập tức tái mặt lao xuống, bỏ lại váy cưới chạy mất, biết được nguyên nhân cả họ đều kinh hãi

Tâm sự 23/01/2023 19:31

Chị dâu tôi với vẻ mặt tái nhợt lao từ trên xe xuống rồi cởi ngay bộ váy cô dâu vướng víu trên người quẳng sang một bên.

Trong đám cưới của anh trai, tôi là em gái nên đã có mặt trong đoàn rước dâu. Mọi thứ suôn sẻ và êm đẹp cho đến khi chị dâu tôi bước lên xe hoa để về nhà chồng. Một phút trước, khi đứng trước xe hoa chị còn nở nụ cười tươi hạnh phúc của một cô dâu mới. Nhưng vừa bước lên xe, ngay vào lúc mọi người nghĩ rằng xe hoa sẽ lăn bánh thì cánh cửa lại bật mở.

Vừa bước lên xe hoa thì cô dâu lập tức tái mặt lao xuống, bỏ lại váy cưới chạy mất, biết được nguyên nhân cả họ đều kinh hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị dâu tôi với vẻ mặt tái nhợt lao từ trên xe xuống rồi cởi ngay bộ váy cô dâu vướng víu trên người quẳng sang một bên. (Trời lạnh nên chị dâu có mặc bên trong váy cô dâu một bộ quần áo giữ nhiệt). Chị chẳng kịp lấy áo khoác mà chạy ngay ra đường, vẫy một chiếc taxi vừa hay đi tới rồi leo lên đi mất hút. Để lại tất cả mọi người có mặt ở đó phải kinh hãi không kịp phản ứng

Khi mọi người rối rít hỏi nguồn cơn, anh tôi mới bảo chị dâu vừa lên xe hoa thì nhận được điện thoại của ai đó. Chị hốt hoảng rồi lập tức có hành động như vậy, chẳng giải thích hay thanh minh với chồng nửa lời. Lúc ở trên xe, anh đã nắm tay kéo chị lại nhưng bị chị tát một cái đau điếng

Vì cô dâu đột ngột biến mất, cũng chẳng liên lạc được nên chuyện rước dâu phải hủy bỏ. Bố mẹ chị dâu hết lời xin lỗi, tìm mọi cách xoa dịu phái đoàn nhà trai chúng tôi. Mãi hơn 1 tiếng sau chị dâu mới gọi điện về, bảo rằng anh bạn thân của chị ấy bị tai nạn, giờ đã qua cơn nguy kịch rồi. 

Chưa hết, chị còn tuyên bố hủy hôn, không muốn làm đám cưới nữa. Chị bảo lúc nghe tin gã bạn thân đứng giữa ranh giới sống chết thì mới nhận ra mình yêu anh ta, trước nay vẫn lầm tưởng chỉ là tình bạn bè. Còn anh tôi chỉ là người được mai mối chưa lâu, chị ấy không có tình cảm gì nhiều. 

Vừa bước lên xe hoa thì cô dâu lập tức tái mặt lao xuống, bỏ lại váy cưới chạy mất, biết được nguyên nhân cả họ đều kinh hãi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chị dâu nghe xong thì suýt ngất. Bố chị cũng khổ sở vô cùng vì hành động thiếu suy nghĩ của con gái. Ông bảo gã bạn thân của chị dâu là kẻ chơi bời lêu lổng, chẳng có công ăn việc làm. Trước đây ông bà vẫn cấm cản chị qua lại với anh ta, tưởng chị tuyệt giao rồi, nào ngờ còn dám bỏ cả đám cưới vì gã đàn ông đó.

Bố mẹ tôi biết tin thì giận vô cùng, ông bà tuyên bố hủy bỏ tất cả, kiếm vợ khác cho anh tôi. Thế nhưng anh tôi vẫn khăng khăng muốn đi thuyết phục vợ "hụt" hồi tâm chuyển ý vì trót dành tình cảm cho chị ấy rồi. Trời ơi, gia đình tôi phải làm thế nào đây, chị dâu đã "điên" rồi mà anh tôi còn muốn "điên" theo chị ấy hay sao?

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Ngay lập tức tôi gọi điện muốn gặp Hân để xin lỗi và muốn nối lại tình yêu nhưng cô ấy nói là không còn chút tình cảm nào với tôi nữa.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự eva

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