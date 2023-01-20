Đúng lúc tôi buông xuôi chuyện vợ con thì gặp được Hân một cô gái xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt khiến tôi ưng lắm. Yêu nhau được 7 tháng thì chúng tôi vào nhà nghỉ cùng nhau và tôi rất hạnh phúc khi tôi là người đầu tiên của cô ấy. Không muốn mất người con gái tốt nên tôi ngỏ lời cầu hôn ngay sau đó và cô ấy đã đồng ý.

Là người đàn ông đẹp trai lại biết kiếm tiền nên tôi mong muốn người bạn đời cũng phải thật hoàn hảo. Thế nhưng những cô gái mà tôi tìm hiểu thì toàn những người thích tiền của tôi thôi. Suốt ngày đòi quà, đi chơi, đi ăn hay du lịch khiến tôi chán ngán với những yêu cầu của những cô gái đó rồi.

Ngày nói chuyện người lớn, tôi đưa bố mẹ đến chơi nhà Hân. Gia đình cô ấy đón tiếp rất nhiệt tình, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Nhưng lúc ra về, mọi người chuẩn bị lên xe thì bất ngờ có một đứa bé gái chừng 2 tuổi chạy đến ôm chặt lấy chân Hân ríu rít gọi mẹ.

Cả nhà tôi đều rất sốc, tôi bước đến bên Hân chờ lời giải thích. Cô ấy bình tĩnh nói đó là đứa trẻ nhặt được trong chuyến công tác vài năm trước. Thương tình nên cô ấy đã đưa về nuôi và nhận là con. Vì không muốn bố mẹ tôi hiểu nhầm nên đã đưa đứa bé sang gửi nhờ nhà hàng xóm, nào ngờ vừa nhìn thấy Hân ngoài cổng là đứa bé đòi về.

Tôi kéo Hân ra một góc rồi hỏi: "Có phải em đã có một đời chồng phải không? Vì muốn làm lại cuộc đời nên đi vá trinh đúng không? Cô chỉ lừa trẻ con chứ sao lừa được tôi". Vừa dứt lời tôi bị người yêu tát một cái đau điếng. Hân nói là không lừa dối tôi, nếu không tin tưởng thì chia tay nhau đi.

Không muốn dính dáng gì đến người con gái dối trá đó nữa, tôi quyết định chia tay ngay. Từ đó chúng tôi cũng không qua lại với nhau nữa và tôi cũng quên nhanh con người đó.

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Vài tháng sau, tôi quyết định cưới người con gái thầm yêu tôi từ lâu. Vì vẫn còn chút lưu luyến với Hân nên tôi đã đưa thiệp cưới đến mời nhưng thực chất là để thăm dò cuộc sống của cô ấy thế nào.

Hôm đó chỉ có mẹ Hân ở nhà, bác ấy vẫn đón tiếp tôi tử tế. Bác bảo nhiều lần muốn gặp tôi để thanh minh cho nỗi oan của con gái nhưng Hân bảo không cần thiết. Bác ấy đưa cho tôi tờ giấy xét nghiệm ADN, trong đó ghi Hân và đứa nhỏ không phải là mẹ con.

Điều đó có nghĩa là những lời cô ấy nói là đúng sự thật và tôi đã đánh mất đi người con gái tuyệt vời. Chưa lấy chồng mà Hân là giang tay cưu mang đứa trẻ mồ côi. Cô ấy có tấm lòng lương thiện, đúng là người con gái tôi đang đi tìm thế mà lại để tuột mất.

Ngay lập tức tôi gọi điện muốn gặp Hân để xin lỗi và muốn nối lại tình yêu nhưng cô ấy nói là không còn chút tình cảm nào với tôi nữa.

2 tuần nữa tôi sẽ lấy vợ nhưng giờ trong lòng tôi chỉ có Hân thôi, theo mọi người tôi phải làm sao đây?