Gia đình đang yên ổn, bất ngờ anh trai đòi ly dị chị dâu, để rồi khi biết lý do, bố tôi đã cầm cây chổi dạy dỗ anh ấy

Một hôm dọn rác, mẹ tôi bất ngờ phát hiện chị dâu đang dùng thuốc tránh thai nên bà tức giận lôi anh chị ra hỏi tội. Chị dâu mếu máo khóc nói là rất muốn có con nhưng anh trai tôi chưa muốn. Anh ấy sợ có con sẽ không được thoải mái quan hệ vợ chồng.

Chị dâu và anh trai yêu nhau suốt 4 năm, bố mẹ phải nhắc nhở mãi anh ấy mới chịu cưới vợ. Cưới nhau được hơn một năm anh chị vẫn chưa muốn có con. Bố mẹ tôi thì mong có cháu bế nên phải nhắc nhở luôn.

Sau vụ đó, chị dâu không dám dùng thuốc tránh thai nữa và nửa năm sau chị mang bầu. Từ khi đó chị được mẹ tôi chăm sóc rất chu đáo cẩn thận từ ăn uống đến giấc ngủ. Thậm chí mẹ còn nhắc anh chị khi sinh hoạt vợ chồng phải nhẹ nhàng cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến thai nhi.

Nghe đến đây mẹ tôi quay sang trách con trai ích kỷ hẹp hòi, phải sinh cho bà 2 đứa cháu rồi vợ chồng muốn làm gì thì làm. Mẹ nói tiếp là dù mang bầu vợ chồng vẫn có thể nhẹ nhàng quan hệ chứ ai cấm đâu.

Thế nhưng một ngày chị dâu kêu đau bụng, mẹ tôi lo lắng đưa chị đi khám. Bác sĩ bảo là thai yếu cần phải tĩnh dưỡng và đặc biệt không được sinh hoạt vợ chồng. Sợ anh trai làm khó chị dâu nên mẹ tôi đã gọi anh đến để căn dặn.

Cho đến khi chị dâu mang bầu tháng thứ 5 thì nhà tôi xảy ra chuyện lớn. Anh trai đòi ly dị vợ, lý do là không còn yêu vợ nữa. Bố tôi gặng hỏi mãi thì anh thú nhận là đã có người con gái khác, xinh đẹp và chiều chuộng tốt hơn chị dâu. Anh trai muốn cưới cô gái đó về làm vợ.

Nghe đến đây cả nhà tôi sửng sốt, chị dâu ôm mặt khóc nức nở. Bố tôi tức giận lấy chổi đánh anh tới tấp và yêu cầu chia tay ngay với người con gái kia. Nhưng anh đâu có nghe lời bố mẹ mà bỏ nhà đi từ hôm đó, để lại một tờ giấy ly hôn chờ chị dâu ký vào.

Ảnh minh họa: Internet

Anh đã không về nhà một tháng nay, mẹ tôi gọi điện thì anh bảo khi nào chị dâu ra khỏi nhà thì mới về. Thật không hiểu cô gái kia có gì tốt đẹp mà anh trai lại bỏ rơi vợ con chạy theo cô ta chứ?

Gia đình tôi hiện rất căng thẳng, chị dâu đâu có tội gì, lại đang bụng mang dạ chửa, sao anh trai lại đối xử tệ bạc đến vậy? Theo mọi người tôi phải làm sao để hàn gắn lại gia đình chị dâu đây?