Vội đến khách sạn bắt quả tang gã chồng lăng nhăng cùng cô bồ nhí đang 'quấn lấy như sam', chồng còn lớn tiếng quát: 'Tôi sẽ ly hôn để cưới cô ấy'

Tâm sự 23/11/2022 15:52

Chiều qua, Thư đứng nấu cơm Hữu gọi về thông báo tối đi dự tiệc về muộn. Hơn tiếng sau, cô mở phần mềm hỗ trợ định vị mà cô lén cài vào máy Hữu, nó báo anh đang ở một khách sạn trên cung đường cô vẫn thường đi làm qua.

"Anh và vợ đã không còn tình cảm. Anh sống với cô ta vì lòng thương hại. Vợ anh mồ côi từ nhỏ, giờ ly hôn ngay sợ cô ta sẽ sốc. Em cho anh thêm chút thời gian, nhất định anh sẽ cưới em". Bao ngày tháng nay, Thư bị ám ảnh bởi tin nhắn Hữu – chồng cô nhắn cho ả bồ của anh. Sau bao năm gắn bó, Thư không ngờ sau lưng cô, Hữu lại chuẩn bị cả 1 kế hoạch để cưới 1 người đàn bà khác như thế. Vậy mà cô vẫn yêu anh mù quáng, không hề nhận ra dấu hiệu phản bội từ chồng.

Chiều qua, Thư đứng nấu cơm Hữu gọi về thông báo tối đi dự tiệc về muộn. Thư đáp lại như cỗ máy vô hồn. Hơn tiếng sau, cô mở phần mềm hỗ trợ định vị mà cô lén cài vào máy Hữu, nó báo anh đang ở một khách sạn trên cung đường cô vẫn thường đi làm qua. Không chần chừ, Thư dặn con gái lớn trông em giúp mẹ rồi một mạch bắt taxi đi. Tới nơi, cô ngồi dưới quán nước đợi Hữu gần 2 tiếng, anh mới dắt người tình ra, mặt mày hớn hở đầy vẻ mãn nguyện.

Thư nhanh chân bước tới trước mặt Hữu. Không thể kiềm chế được hơn, cô cao tay tát thẳng mặt chồng. Hữu đỏ gay mặt, trợn mắt quát vợ: "Cô làm cái gì thế?".

Thư không trả lời mà đưa mắt nhìn sang người tình của Hữu. Sợ vợ đánh ghen, Hữu xông tới hất ngược Thư ra sau rồi kéo sát ả về phía mình: "Nếu cô mà dám chạm vào người cô ấy thì đừng có trách tôi không nể tình nghĩa vợ chồng. Nói cô nghe, với cô tôi không còn tình cảm nữa. Tôi sẽ ly hôn cô để sống theo cảm xúc của bản thân".

Vội đến khách sạn bắt quả tang gã chồng lăng nhăng cùng cô bồ nhí đang 'quấn lấy như sam', chồng còn lớn tiếng quát: 'Tôi sẽ ly hôn để cưới cô ấy' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe tới đây, Thư cười phá: "Trời, đến giờ này anh vẫn có thể mở miệng nói tới 2 chữ tình nghĩa vợ chồng với tôi sao. Rước gái vào nhà nghỉ mà còn nói đạo vợ chồng. Đúng là vô liêm sỉ".

Thấy Thư nói vậy, cô bồ của Hữu lên tiếng: "Chị nghe thấy rồi đó. Anh ấy đã nói là không còn tình cảm với chị rồi mà chị còn chị đừng ngoan cố níu kéo. Có sống với nhau cũng không hạnh phúc đâu".

Nhìn điệu bộ ra vẻ cảm thông của ả, Thư cười nhạt: "Sao, anh ta nói với cô là anh ta sống với tôi chỉ vì thương hại, rằng tôi là đứa trẻ mồ côi nên anh ta bỏ thì thương, vương thì tội hả?".

Nói rồi Thư liếc xéo sang chồng: "Sao anh không kể với cô ta rằng, cái nhà anh đang ở là do bố mẹ vợ mua cho. Anh từ một gã thợ xây, xách vữa nhờ bố vợ nuôi ăn học mới lên cơm lên cháo như bây giờ. Vậy mà giờ anh lại dám bảo con gái họ là mồ côi từ nhỏ à? Tôi không thể tưởng được anh lại mất đạo đức tới thế".

Người tình của Hữu ngây người, trố mắt nhìn khiến anh đỏ mặt, ấp úng không biết giải thích sao. Giọng Thư ở bên vẫn lanh lảnh: "Mà anh cũng giỏi đó, lừa cả con gái Tổng giám đốc công ty mình. Để mai tôi kể cho bà ấy biết bộ mặt thật của con rể tương lai bà ấy như thế nào nhé". Hữu trợn mắt: "Tổng giám đốc công ty tôi?...".

Thư hất cằm: "Sao, anh bỏ thời gian công sức ra theo đuổi tiểu thư con đại gia, mà không tìm hiểu thêm xem mẹ vợ tương lai đích thị là ai à? Không biết sếp anh mà biết mình chuẩn bị có chàng rể tương lai quý hóa cỡ này thì bà ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?".

Thư quay mặt sang tình địch nhẹ giọng: "Em cứ nhìn chị là rõ, bố mẹ chị vì anh ta không tiếc tiền của cho ăn ta ăn học, lo sự nghiệp. Nhưng khi anh ta nhìn thấy em giàu có hơn, lập tức quay lại bảo chị mồ côi. Vậy em lấy gì đảm bảo, một ngày kia hắn cũng thủ thỉ vào tai cô gái nào đó rằng anh ta thương hại em mồ côi?".

Vội đến khách sạn bắt quả tang gã chồng lăng nhăng cùng cô bồ nhí đang 'quấn lấy như sam', chồng còn lớn tiếng quát: 'Tôi sẽ ly hôn để cưới cô ấy' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói xong rồi Thư ném luôn lá đơn ly hôn đã kỹ sẵn vào mặt Hữu rồi quay gót bước đi. Đằng sau cô, tiếng Hữu vẫn ngọt ngào, khẩn thiết van xin người tình cho giải thích. Thư kể, thật ra thân thế của ả bồ Hữu cũng là do cô vô tình biết được. Có 1 hôm cô đi ăn, thế nào lại ngồi ngay sau bàn của người tình Hữu. Ả ăn trưa với mẹ. Thư nhận ra mẹ của cô ả chính là sếp lớn của Hữu.

Vậy là Thư lấy luôn thông tin này làm "đòn" giáng lại chồng. Qua tìm hiểu, Thư biết được bà sếp của Hữu từng bị chồng phản bội nên "dị ứng" với đàn ông ngoại tình. Nếu bà ấy biết Hữu lừa con gái bà ấy chắc chắn Hữu sẽ không bao giờ có cơ hội được làm rể nhà giàu. Cái chức phó phòng của anh cũng sẽ mất. Còn với Thư, ly hôn Hữu cô không chút nuối tiếc vì cô hiểu với một người đàn ông bội bạc như anh, có sống cùng cô cũng không thể hạnh phúc.

Những ngày thai nghén mệt mỏi còn bị mẹ chồng hạch sách mắng chửi, chồng chỉ nằm ì xem ti vi còn nguây nguẩy bảo đáng đời tôi!

Những ngày thai nghén mệt mỏi còn bị mẹ chồng hạch sách mắng chửi, chồng chỉ nằm ì xem ti vi còn nguây nguẩy bảo đáng đời tôi!

Lúc trước tôi khỏe mạnh thì cáng đáng được hết, chăm sóc mẹ chồng, cửa nhà sạch sẽ, cơm nước 3 bữa. Nhưng giờ tôi mang thai, mà tôi nghén lắm, không ăn uống được gì, người nhiều khi xanh như tàu lá, vậy mà lại phải lo cho mẹ chồng nữa khiến tôi kiệt sức.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân tâm sự eva Tâm sự tình yêu hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 23 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 32 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 52 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 55 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 10 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau