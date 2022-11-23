Vội đến khách sạn bắt quả tang gã chồng lăng nhăng cùng cô bồ nhí đang 'quấn lấy như sam', chồng còn lớn tiếng quát: 'Tôi sẽ ly hôn để cưới cô ấy'

Chiều qua, Thư đứng nấu cơm Hữu gọi về thông báo tối đi dự tiệc về muộn. Thư đáp lại như cỗ máy vô hồn. Hơn tiếng sau, cô mở phần mềm hỗ trợ định vị mà cô lén cài vào máy Hữu, nó báo anh đang ở một khách sạn trên cung đường cô vẫn thường đi làm qua. Không chần chừ, Thư dặn con gái lớn trông em giúp mẹ rồi một mạch bắt taxi đi. Tới nơi, cô ngồi dưới quán nước đợi Hữu gần 2 tiếng, anh mới dắt người tình ra, mặt mày hớn hở đầy vẻ mãn nguyện.

"Anh và vợ đã không còn tình cảm. Anh sống với cô ta vì lòng thương hại. Vợ anh mồ côi từ nhỏ, giờ ly hôn ngay sợ cô ta sẽ sốc. Em cho anh thêm chút thời gian, nhất định anh sẽ cưới em". Bao ngày tháng nay, Thư bị ám ảnh bởi tin nhắn Hữu – chồng cô nhắn cho ả bồ của anh. Sau bao năm gắn bó, Thư không ngờ sau lưng cô, Hữu lại chuẩn bị cả 1 kế hoạch để cưới 1 người đàn bà khác như thế. Vậy mà cô vẫn yêu anh mù quáng, không hề nhận ra dấu hiệu phản bội từ chồng.

Thư không trả lời mà đưa mắt nhìn sang người tình của Hữu. Sợ vợ đánh ghen, Hữu xông tới hất ngược Thư ra sau rồi kéo sát ả về phía mình: "Nếu cô mà dám chạm vào người cô ấy thì đừng có trách tôi không nể tình nghĩa vợ chồng. Nói cô nghe, với cô tôi không còn tình cảm nữa. Tôi sẽ ly hôn cô để sống theo cảm xúc của bản thân".

Thư nhanh chân bước tới trước mặt Hữu. Không thể kiềm chế được hơn, cô cao tay tát thẳng mặt chồng. Hữu đỏ gay mặt, trợn mắt quát vợ: "Cô làm cái gì thế?".

Ảnh minh họa: Internet

Nghe tới đây, Thư cười phá: "Trời, đến giờ này anh vẫn có thể mở miệng nói tới 2 chữ tình nghĩa vợ chồng với tôi sao. Rước gái vào nhà nghỉ mà còn nói đạo vợ chồng. Đúng là vô liêm sỉ".

Thấy Thư nói vậy, cô bồ của Hữu lên tiếng: "Chị nghe thấy rồi đó. Anh ấy đã nói là không còn tình cảm với chị rồi mà chị còn chị đừng ngoan cố níu kéo. Có sống với nhau cũng không hạnh phúc đâu".

Nhìn điệu bộ ra vẻ cảm thông của ả, Thư cười nhạt: "Sao, anh ta nói với cô là anh ta sống với tôi chỉ vì thương hại, rằng tôi là đứa trẻ mồ côi nên anh ta bỏ thì thương, vương thì tội hả?".

Nói rồi Thư liếc xéo sang chồng: "Sao anh không kể với cô ta rằng, cái nhà anh đang ở là do bố mẹ vợ mua cho. Anh từ một gã thợ xây, xách vữa nhờ bố vợ nuôi ăn học mới lên cơm lên cháo như bây giờ. Vậy mà giờ anh lại dám bảo con gái họ là mồ côi từ nhỏ à? Tôi không thể tưởng được anh lại mất đạo đức tới thế".

Người tình của Hữu ngây người, trố mắt nhìn khiến anh đỏ mặt, ấp úng không biết giải thích sao. Giọng Thư ở bên vẫn lanh lảnh: "Mà anh cũng giỏi đó, lừa cả con gái Tổng giám đốc công ty mình. Để mai tôi kể cho bà ấy biết bộ mặt thật của con rể tương lai bà ấy như thế nào nhé". Hữu trợn mắt: "Tổng giám đốc công ty tôi?...".

Thư hất cằm: "Sao, anh bỏ thời gian công sức ra theo đuổi tiểu thư con đại gia, mà không tìm hiểu thêm xem mẹ vợ tương lai đích thị là ai à? Không biết sếp anh mà biết mình chuẩn bị có chàng rể tương lai quý hóa cỡ này thì bà ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?".

Thư quay mặt sang tình địch nhẹ giọng: "Em cứ nhìn chị là rõ, bố mẹ chị vì anh ta không tiếc tiền của cho ăn ta ăn học, lo sự nghiệp. Nhưng khi anh ta nhìn thấy em giàu có hơn, lập tức quay lại bảo chị mồ côi. Vậy em lấy gì đảm bảo, một ngày kia hắn cũng thủ thỉ vào tai cô gái nào đó rằng anh ta thương hại em mồ côi?".

Ảnh minh họa: Internet

Nói xong rồi Thư ném luôn lá đơn ly hôn đã kỹ sẵn vào mặt Hữu rồi quay gót bước đi. Đằng sau cô, tiếng Hữu vẫn ngọt ngào, khẩn thiết van xin người tình cho giải thích. Thư kể, thật ra thân thế của ả bồ Hữu cũng là do cô vô tình biết được. Có 1 hôm cô đi ăn, thế nào lại ngồi ngay sau bàn của người tình Hữu. Ả ăn trưa với mẹ. Thư nhận ra mẹ của cô ả chính là sếp lớn của Hữu.

Vậy là Thư lấy luôn thông tin này làm "đòn" giáng lại chồng. Qua tìm hiểu, Thư biết được bà sếp của Hữu từng bị chồng phản bội nên "dị ứng" với đàn ông ngoại tình. Nếu bà ấy biết Hữu lừa con gái bà ấy chắc chắn Hữu sẽ không bao giờ có cơ hội được làm rể nhà giàu. Cái chức phó phòng của anh cũng sẽ mất. Còn với Thư, ly hôn Hữu cô không chút nuối tiếc vì cô hiểu với một người đàn ông bội bạc như anh, có sống cùng cô cũng không thể hạnh phúc.