Vợ vắng nhà làm liều 1 đêm 'đổi gió' bên tình cũ nóng bỏng, hôm sau tỉnh giấc đang lâng lâng sung sướng thì bỗng biến sắc vì 'món quà' ám ảnh cô ta để lại

Tâm sự 01/01/2023 19:47

Vừa huýt sáo vừa ngồi dậy mặc quần áo, lúc ấy tôi mới phát hiện ra trên chiếc gối mà đêm qua Vân nằm, lúc này có một tập hồ sơ.

Cách đây một thời gian ngắn, tôi thấy Vân - người yêu cũ, thường xuyên đăng tải những status buồn bã, hỏi thăm mới biết Vân vừa bị người yêu bỏ rơi mà tôi thầm tiếc nuối. Tất nhiên dù có lưu luyến tơ tưởng người cũ thì tôi cũng không đời nào có ý định bỏ vợ.

Từ lúc biết Vân đang thất tình, sầu khổ buồn thảm mà tôi càng thương xót cho cô ấy. Tôi giấu vợ chủ động liên lạc lại với Vân, an ủi động viên và hẹn gặp cô ấy nói chuyện cho khuây khỏa. Tôi cũng thẳng thắn bày tỏ mình vẫn còn vương vấn Vân, nếu cô ấy không chê thì có thể tìm đến tôi mỗi khi cảm thấy cô đơn buồn bã. Có lẽ đang thất tình nên Vân lập tức ngả vào vai tôi.

Hôm ấy vợ đi công tác, tôi lập tức hẹn Vân đi uống rượu giải khuây. Tất nhiên mục đích của tôi là hướng đến một đêm nồng nàn với người cũ. Từ quán bar đi ra, nhận được cái gật đầu của Vân, tôi sung sướng lâng lâng tấp thẳng vào một khách sạn.

Vợ vắng nhà làm liều 1 đêm 'đổi gió' bên tình cũ nóng bỏng, hôm sau tỉnh giấc đang lâng lâng sung sướng thì bỗng biến sắc vì 'món quà' ám ảnh cô ta để lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cả đêm chúng tôi quấn lấy nhau không rời. Dù chúng tôi đã từng bên nhau nhưng sau thời gian xa cách, lúc này gặp lại Vân trở nên mới mẻ khiến tôi mê đắm không rời. Gần trưa tỉnh dậy không thấy Vân đâu, tôi đoán cô ấy có việc bận nên đã ra về trước. Mỉm cười nghĩ bụng thi thoảng có một lần đổi gió thế này thì thật là tuyệt vời. Vừa huýt sáo vừa ngồi dậy mặc quần áo, lúc ấy tôi mới phát hiện ra trên chiếc gối mà đêm qua Vân nằm, lúc này có một tập hồ sơ. Nhìn kỹ thì là hồ sơ bệnh án mà bệnh nhân chính là Vân. Mở ra xem, tôi lên cơn đau tim khi biết Vân đang điều trị bệnh lây qua đường tình dục!

Đang mắc bệnh nhưng cô ta vẫn cố tình qua đêm với tôi! Việc để lại hồ sơ khám bệnh này, rõ ràng muốn thông báo cho tôi biết để cười vào mặt tôi đây mà! Tôi run rẩy căm tức gọi điện cho Vân thì cô ta cười phá lên:

- Căn bệnh ấy tôi bị lây từ gã đàn ông phản bội kia, cay đắng và xót xa lắm. Anh đã có vợ con đề huề nhưng vẫn muốn tòm tem với người cũ, anh cũng khốn nạn khác gì gã ta đâu.

Nghe Vân nói đến đó, tôi sợ hãi không dám trách móc gì cô ta thêm, chỉ sợ cô ta làm thật. Dẫu thế thì nghĩ đến căn bệnh mà cô ta lây cho mình, tôi lại sôi sùng sục căm hận mà không thể làm gì được.

Vợ vắng nhà làm liều 1 đêm 'đổi gió' bên tình cũ nóng bỏng, hôm sau tỉnh giấc đang lâng lâng sung sướng thì bỗng biến sắc vì 'món quà' ám ảnh cô ta để lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng tôi đang lên kế hoạch sinh con, chẳng biết bao giờ mới chữa khỏi bệnh, trong thời gian đó tôi biết ứng phó với vợ thế nào để cô ấy không nghi ngờ? Tôi hối hận đến đứt ruột đứt gan, nếu biết trước thế này thì tôi sẽ không bao giờ nhòm ngó gì đến người cũ, chỉ một lòng chung thủy với vợ mà thôi!

Biết tôi sắp lấy vợ, nửa đêm cô bạn thân đến gõ cửa nhà rồi bất ngờ kéo tuột áo xin tôi giúp một điều không tưởng!

Biết tôi sắp lấy vợ, nửa đêm cô bạn thân đến gõ cửa nhà rồi bất ngờ kéo tuột áo xin tôi giúp một điều không tưởng!

Tôi đang định đi ngủ thì có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi còn nghĩ vợ sắp cưới đến cho tôi niềm vui bất ngờ nhưng không thể tưởng tượng được người đứng sau cánh cửa lại là Trúc. Nếu có chuyện, tại sao cô ấy không gọi điện?

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