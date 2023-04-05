Vô tình phát hiện tên chồng trong giấy khai sinh của đứa trẻ lạ, vợ âm thầm điều tra thì bàng hoàng vì sự thật sốc ngất

Tâm sự 05/04/2023 14:54

Hóa ra bạn của tôi nhận gác thi ở trường trung học trong tỉnh. Đến khi kiểm tra thông tin của thí sinh thì phát hiện tên của chồng tôi được ghi trên giấy tờ là cha ruột của một học sinh.

Tôi và chồng lấy nhau đã gần 20 năm, có với nhau một cậu con trai 18 tuổi. Chồng tôi buôn bán xe máy, tôi thì có tiệm tạp hóa nhỏ. Đến khi con tôi được 6 tuổi thì chồng tôi được cha mẹ cho một mảnh đất và một căn nhà cho thuê. Từ dạo đó, gia đình tôi dần đủ ăn đủ mặc, không thiếu thốn gì. Tính tôi cũng thoải mái với chồng nên chưa từng quản chuyện tiêu xài của anh. Anh buôn bán được bao nhiêu thì tôi để anh chi tiêu. Anh đưa tôi bao nhiêu thì tôi dành dụm bấy nhiêu. Vì tôi tin tính chồng hiền lành, ở với nhau từ thời tay trắng chưa có gì, anh lại luôn yêu thương vợ con hết lòng.

Người thân của tôi thì thường nói tôi khờ, ai đời làm vợ lại không nắm tiền trong nhà. Chồng tôi tiêu xài bậy bạ bên ngoài thì làm sao tôi biết? Nhưng chồng tôi cũng chẳng mấy khi ra ngoài, đôi khi anh còn đưa tôi một lần mấy chục triệu để cất. Tôi thấy mình cứ làm khó với anh thì cũng chẳng lợi lộc gì.

Vô tình phát hiện tên chồng trong giấy khai sinh của đứa trẻ lạ, vợ âm thầm điều tra thì bàng hoàng vì sự thật sốc ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gia đình chúng tôi vẫn cứ hạnh phúc vui vẻ như thế cho đến khi nhận được cuộc gọi của cô bạn thân thiết. Trong bạn bè, tôi thân nhất với người này. Cô ấy cứ vòng vo hỏi vợ chồng tôi dạo này có gì mới không, rồi chồng tôi có gì lạ không? Cô ấy ấp úng một hồi thì mới chịu nói rõ. Hóa ra bạn của tôi nhận gác thi ở trường trung học trong tỉnh. Đến khi kiểm tra thông tin của thí sinh thì phát hiện tên của chồng tôi được ghi trên giấy tờ là cha ruột của một học sinh. Cô bạn của tôi còn nói đứa trẻ đó là con gái đã 13 tuổi.

Nghe bạn của mình nói đến đây thì tôi ngỡ ngàng. Nhưng đúng là tên của chồng tôi hơi lạ, cả họ và tên của anh rất ít khi giống người khác. Cô ấy chỉ muốn tôi cảnh giác, thử tìm hiểu xem chồng có dấu hiệu gì lạ không. Cô ấy còn nói nhìn đứa trẻ đó rất giống với chồng tôi nên không thể không nghi ngờ.

Sau khi nhận cuộc gọi đó tôi mất ngủ cả một đêm dài. Người chồng tôi chung sống suốt 20 năm sao có thể lừa dối tôi 13 năm? Người chồng yêu thương tôi và con trai chẳng lẽ cũng là cha của một đứa trẻ khác nhiều năm? Nghĩ tới đó thôi mà ruột gan tôi đau thắt. Nếu đúng thế thì anh còn khai sinh cho đứa trẻ này, đồng nghĩa với việc cho nó hưởng tài sản của chúng tôi sau này.

Vô tình phát hiện tên chồng trong giấy khai sinh của đứa trẻ lạ, vợ âm thầm điều tra thì bàng hoàng vì sự thật sốc ngất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Càng nghĩ tôi càng thấy đau lòng, tôi quyết định phải làm sáng tỏ nghi ngờ này. Tôi tìm tới thám tử tư để điều tra về người chồng của mình. Kết quả chứng thực cho những nghi ngờ của tôi không hề sai, chồng tôi thật sự có một gia đình khác bên ngoài. 13 năm nay anh thường lui tới nhà một người phụ nữ khác. Không chỉ vậy anh còn mua cho mẹ con cô ta một cửa hàng buôn bán nhỏ.

Mấy đêm dài tôi nằm ngủ cạnh người chồng ngoại tình mà tâm can như chết đi. Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ ly hôn rồi để người đàn bà kia chiếm lấy tài sản của gia đình tôi? Dù cho bây giờ mẹ con cô ta cũng đã có quyền giữ phần nào tài sản này. Nhưng càng nghĩ tôi càng không cam tôi cho mẹ con tôi. Giờ tôi phải làm sao đây?

Thấy vợ thay đổi kì lạ, tôi lén theo rình cả đêm để rồi hoảng hốt khi thấy vợ rẽ vào trong một khách sạn

Thấy vợ thay đổi kì lạ, tôi lén theo rình cả đêm để rồi hoảng hốt khi thấy vợ rẽ vào trong một khách sạn

Tôi bắt đầu thấy vợ có chút thay đổi, tôi thấy cô ấy bắt đầu thay đổi. Vợ có vẻ vui hơn, cô ấy hay lén lút nhắn tin, cầm điện thoại suốt ngày.

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