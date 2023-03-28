Mủi lòng lén chồng gặp lại tình cũ, sau một đêm ân ái cuồng nhiệt, tôi phát hoảng thấy thứ đang dựng lên ở góc phòng

Tâm sự 28/03/2023 07:51

Một lần đi mua sắm, tôi vô tình gặp lại Huy, anh nói anh vẫn chưa quên được tôi, mong muốn được gặp gỡ tôi.

Tôi và Huy yêu nhau từ hồi còn là sinh viên, Huy là mối tình đầu của tôi, cũng là người tôi "trao gửi" cái ngàn vàng. Lúc đấy tôi luôn nghĩ sẽ chỉ yêu và lấy duy nhất một người thôi.

Cho đến khi ra trường, đi làm, tình cảm vẫn rất tốt đẹp cho đến ngày tôi phát hiện ra Huy nghiện lô đề, cờ bạc, lúc đó anh nợ nần đã hơn 50 triệu. Tôi sốc lắm tìm đủ lời can ngăn, anh xin lỗi tôi rồi hứa sửa chữa nọ kia nhưng chẳng được bao lâu, tôi lại đọc được tin nhắn ghi đề. Chán quá nên tôi chia tay, có đứa bạn tôi bảo cờ bạc ăn vào máu, lấy về chỉ thêm khổ mà thôi.

Mủi lòng lén chồng gặp lại tình cũ, sau một đêm ân ái cuồng nhiệt, tôi phát hoảng thấy thứ đang dựng lên ở góc phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng phải vất vả lắm lắm mới quên anh được, nhưng nghĩ đến tương lai sau này nên đành cố.

Tôi nghỉ việc ở công ty cũ, xin chỗ mới, cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Cứ thế 2 năm sau tôi quen và yêu Lâm, chồng sắp cưới của tôi bây giờ. Tôi và anh yêu nhau chân thành và tiến đến hôn nhân, nhưng thật không ngờ trong một lần đi mua sắm, tôi vô tình gặp lại Huy, anh nói anh vẫn chưa quên được tôi, mong muốn được gặp gỡ tôi.

Tôi mủi lòng, lén lút gặp anh ta. Trong một lần theo anh ta về phòng trọ, sau lần ân ái cuồng nhiệt, tôi nằm nhìn quanh quất rồi giật mình khi thấy chiếc điện thoại dựng đứng ở góc nhà.

Lúc tôi chạy đến thì Huy giằng lấy. Tôi tái mặt, tát anh ta một cái rất đau.

Mủi lòng lén chồng gặp lại tình cũ, sau một đêm ân ái cuồng nhiệt, tôi phát hoảng thấy thứ đang dựng lên ở góc phòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ hôm đấy, Huy uy hiếp tôi, anh nói nếu tôi không đồng ý qua lạ với anh thì clip này sẽ đến tay chồng sắp cươi của tôi.

Tôi ân hận và hoang mang lắm, giờ không biết phải làm thế nào bây giờ nữa... xin hãy cho tôi lời khuyên với!

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Biến cố xảy ra khi anh chồng bất ngờ qua đời, gia đình tôi điêu đứng trước mất mát quá lớn. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà suy sụp đổ bệnh.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu góc tâm sự

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