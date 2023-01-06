Vô tình phát hiện chồng có bồ nhí, tôi chẳng buồn đánh ghen vì sợ 'bẩn tay', nhưng đổi lại lúc anh ta quay đầu hối cãi thì căn biệt thự đã sang tên đổi chủ

Tâm sự 06/01/2023 14:00

Tôi là một người vị tha, bất cứ lỗi lầm nào mà chồng gây ra tôi đều có thể thương lượng, chỉ duy nhất việc ngoại tình là không. Tuy nhiên, hắn ta lại thách thức sự rộng lượng của tôi mà phạm vào quy tắc duy nhất đó.

Khi phát hiện chồng ngoại tình các chị em sẽ xử lý thế nào? Riêng tôi, tôi không bao giờ tha thứ cho việc chồng ngoại tình. Lỗi sai nào cũng có thể thương lượng và cho cơ hội sửa sai, còn việc lên giường với người đàn bà khác, đó chính là tội lỗi tày đình không bao giờ có thể tha thứ.

Đáng buồn thay sau 4 năm chung sống thì chồng tôi lại phạm vào điều kiêng kỵ ấy của tôi. Trước đó tôi đã nghi ngờ chồng có người khác bên ngoài. Anh ta thờ ơ với vợ con thấy rõ nhưng lại lấy cớ bận công việc trên công ty. Chuyện ân ái thì lười biếng, than thở rằng sức khỏe suy giảm, bị bệnh đau lưng. Điện thoại luôn giấu diếm, nhật ký cuộc gọi và các phần mềm chat sạch sẽ một cách đáng ngờ, rõ ràng chồng tôi đã cố tình xóa tin nhắn.

Vô tình phát hiện chồng có bồ nhí, tôi chẳng buồn đánh ghen vì sợ 'bẩn tay', nhưng đổi lại lúc anh ta quay đầu hối cãi thì căn biệt thự đã sang tên đổi chủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó tôi theo dõi sát sao hành động của chồng và đã tóm được tin nhắn của anh ta với cô bồ. Quả thật đúng là chồng tôi đã ngoại tình từ 4 tháng nay, với chính ả đồng nghiệp mới vào công ty. Chồng tôi là trưởng phòng nhân sự, lấy cớ kèm cặp, bảo ban người mới rồi nhân cơ hội “chim chuột” nhau. 

Khi đọc được tin nhắn cặp tình nhân ấy bàn chuyện đi công tác cùng nhau nhưng chủ yếu là đi hú hí, thì tôi đã có quyết định của mình. Thấy anh ta vẫn gọi điện về cho vợ con đều đặn mà tôi phải phục sự ranh ma và giỏi diễn kịch của anh ta. Tất nhiên tôi cũng cùng diễn với anh ta cho anh ta vui lòng. Nhưng đến khi trở về thì thứ đang chờ đợi sẽ khiến gã chồng ngoại tình của tôi phải kinh hoàng ngã ngửa.

Ngày chồng tôi đi công tác về, dù không có mặt ở hiện trường nhưng tôi có thể tưởng tượng được ra tình huống cụ thể. Anh ta như thường lệ rút chìa khóa mở cửa nhưng lại không thể mở được cánh cửa quen thuộc của nhà mình. Bấm chuông thì 1 người hoàn toàn xa lạ xuất hiện sau cánh cửa. 

Anh ta nổi giận đùng đùng hỏi tại sao người đàn ông đó là ở trong nhà mình, người kia nhún vai đáp: “Căn nhà này bây giờ đã là nhà của tôi. À người phụ nữ bán căn nhà này cho chúng tôi dặn tôi chuyển cho anh một lời nhắn đấy - đi cạp đất mà ăn”.

Trong sự kinh hoàng và bủn rủn, gã chồng bội bạc của tôi được biết căn nhà đã được vợ mình bán cho người khác vừa cách đó mấy hôm. Chính xác là khi anh ta lên máy bay đi hú hí kiêm công tác với bồ thì căn nhà này cũng lập tức đổi chủ.

Sau đó tôi nhận được những cuộc điện thoại liên hồi đầy hoảng loạn của chồng. Đợi anh ta gọi đến cuộc thứ 10, tôi mới đủng đỉnh nghe máy. Chồng tôi gào thét điên loạn trong điện thoại hỏi tôi chuyện gì đang diễn ra.

Vô tình phát hiện chồng có bồ nhí, tôi chẳng buồn đánh ghen vì sợ 'bẩn tay', nhưng đổi lại lúc anh ta quay đầu hối cãi thì căn biệt thự đã sang tên đổi chủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cười khẩy đáp: "Anh đi hú hí với bồ về thì cũng rơi luôn mất não à? Anh không thấy rõ ràng là nhà đã đổi chủ và anh không còn nơi ở à? Đồ đạc của anh tôi đã ném vào thùng rác rồi đấy, ra mà bới về. Tiện đi kiếm chỗ ở thì kiếm luôn công việc mới đi nhé, anh với cô ta chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Đơn ly hôn tôi sẽ gửi đến sau".

 

Nói xong tôi cúp luôn máy, mặc anh ta cuống quýt cầu xin và hứa hẹn sẽ lập tức cắt đứt với người tình. Căn nhà đó vốn là bố mẹ tôi tặng con gái và con rể làm quà cưới. Vị trí trưởng phòng của anh ta cũng do mối quan hệ của bố tôi mà có được. Giám đốc công ty ấy chịu ơn bố tôi nên tặng không luôn cho con rể ông vị trí mà bao người mơ ước. Cũng bởi chồng tôi nói không muốn làm cho công ty của nhà vợ, muốn tự ra ngoài vùng vẫy. Song thực tế mọi chuyện vẫn có bàn tay tác động của bố tôi đằng sau. Chứ bằng vào năng lực của anh ta thì còn mướt mùa mới leo lên được tới chức vị đó.

Nhưng cô ả kia lại không biết nội tình bên trong. Thấy chồng tôi bảnh bao, tuổi trẻ đã giữ chức trưởng phòng liền tận dụng sắc đẹp của mình để tiến thân. Còn gã chồng bội bạc của tôi, xuất thân nghèo hèn, chỉ được cái mã đẹp và tài ăn nói. Khi xưa tôi ngờ nghệch bị anh ta dắt mũi, sau khi cưới biết được chồng mình bất tài tôi cũng chỉ còn cách chấp nhận, cố gắng nâng đỡ cho anh ta. Tôi và gia đình đã cho anh ta tất cả nhưng anh ta lại không hề biết điều mà phản bội lại tôi. 

Sướng không biết đường sướng vậy thì tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Đời đúng thật là lạ, có những kẻ ăn sơn hào hải vị không muốn lại muốn đi cạp đất mà ăn!

Nửa đêm bố chồng tìm đến khi chồng đang vắng nhà, giữa trời đông rét buốt ông thủ thỉ một giao dịch trái lương tâm, nghe xong tôi vừa mừng vừa sợ

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Tôi và chồng hiện đang sống riêng trong căn nhà thuê mà không được cả hai bên nội ngoại trợ giúp gì nhưng tôi chưa từng ân hận. Tuy vậy, trong một đêm bố chồng đã tìm tới và đề nghị tôi một điều khó tin.

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