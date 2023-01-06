Bắt gặp bố chồng tình tứ với gái trẻ giữa 'thanh thiên bạch nhật', tôi vội chụp lại rồi gửi cho mẹ chồng, sự thật phía sau lại khiến tôi phải bàng hoàng vô cùng

Ông luôn đòi hỏi con dâu phải thế nọ thế kia, toàn những điều tôi nghe rất cổ hủ và phong kiến. Nào thì dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà, nào thì phải đi lại nhẹ nhàng, nói chuyện dịu dàng, không được ăn to nói lớn hay chửi bậy trong nhà. Hễ tôi mặc hơi hở hang một chút, lập tức bố chồng sẽ nhắc nhở chồng tôi để anh góp ý với vợ.

Tôi về làm dâu nhà chồng được 2 năm rồi. Hiện tại vợ chồng tôi vẫn kế hoạch chưa sinh con vì tuổi tác còn trẻ. Mẹ chồng hiền lành tốt tính lắm nhưng bố chồng lại rất nghiêm khắc và khắt khe.

Sống chung với bố chồng, tôi cảm thấy rất ngột ngạt và tù túng. Nhưng chồng tôi là con một nên không thể ra ở riêng được.

Hôm đó đi làm về khá muộn, khoảng 7 giờ tối, tình cờ thế nào tôi lại nhìn thấy bố chồng và một cô gái trẻ ngồi trong 1 quán cafe. Trông cô ta khá trẻ trung xinh xắn, không biết hai người nói chuyện gì mà cô ta cười rất tươi.

Tôi nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp lại toàn bộ khoảnh khắc bố chồng và người phụ nữ trẻ kia bên nhau. Về nhà, tôi hỏi mẹ chồng rằng bố chồng đâu. Nghe bà bảo ông có hẹn ăn tối với mấy người bạn, sẽ không ăn cơm nhà, tôi cười khẩy nghĩ bụng mẹ chồng bị ông lừa rồi. Thực ra là ông đi hẹn hò với gái trẻ đấy.

Lúc đó tôi từ tốn mở những tấm ảnh mình vừa chụp được cho mẹ chồng xem. Bà lảo đảo suýt ngất khi chứng kiến hình ảnh thân thiết của chồng và người phụ nữ trẻ đẹp khác.

Mẹ chồng khóc nghẹn, mãi mới lau được nước mắt gọi điện cho chồng về. 15 phút sau bố chồng hớt hải có mặt ở nhà, thấy đôi mắt sưng đỏ của vợ thì vội hỏi bà làm sao. Mẹ chồng không nói không rằng giáng cho ông 2 cái tát rồi giơ điện thoại của tôi ra cho ông xem.

Thực ra tôi biết việc làm của mình sẽ gây xáo trộn lớn trong nhà. Vậy nhưng đã không ưa bố chồng từ trước, vì thế tôi không muốn ông được sống thoải mái. Ngoài ra tôi cũng hy vọng mẹ chồng không bị ông lừa phỉnh. Cùng là phụ nữ, tôi hiểu bị chồng “dắt mũi” đau đớn và cay cú thế nào.

Chồng tôi vừa hay từ trên nhà đi xuống, bố chồng và chồng nhìn đám ảnh trong điện thoại của tôi thì mỗi người một phản ứng khác nhau. Bố chồng nghiêm mặt lại, còn chồng thì xanh mét mặt cắt không còn giọt máu.

Trước cái nhìn của bố chồng, tôi nhẹ nhàng mà cương quyết nói với ông: "Con nghĩ rằng mẹ có quyền được biết sự thật. Mẹ là người phụ nữ tốt, không đáng phải nhận bất kỳ tổn thương nào…".

Chưa nói hết câu thì chồng đã giật lấy điện thoại trên tay mẹ, hoảng sợ như thể bí mật nào đó của anh vừa bị phanh phui. Bố chồng thấy vậy thì thở dài:

"Nếu chuyện đã thế này thì tôi cũng đành nói thật. Tôi tình cờ phát hiện được người phụ nữ đó có mối quan hệ không bình thường với thằng Khiêm (là tên chồng tôi), nên đích thân hẹn gặp cô ta, bảo cô ta đừng xen vào hạnh phúc gia đình con trai tôi nữa. Ai ngờ con dâu chưa hỏi han đầu đuôi đã gây ầm ĩ, tôi nghĩ rằng ý tốt của mình đã không được ghi nhận… Thôi thì chuyện của hai đứa tôi sẽ không can thiệp nữa, để hai đứa tự giải quyết vậy…".

Ảnh minh họa: Internet

Tôi trắng bệch mặt, lắp bắp mãi không thốt lên lời, còn chồng tôi cúi gằm mặt chẳng dám nhìn vợ. Vậy ra người phụ nữ đó là nhân tình của chồng tôi chứ không hề có mối quan hệ gì với bố chồng cả. Ông lo nghĩ cho hạnh phúc của các con, ngoài răn dạy con trai thì còn gặp cả người phụ nữ kia để dằn mặt cô ta.

Chồng vội vàng thanh minh anh với cô ta chưa đi quá giới hạn, cô ta là đồng nghiệp ở công ty đối tác, hai người liên lạc chỉ vì chuyện công việc mà thôi. Tất nhiên tôi đời nào tin lời anh ta. Nếu chuyện chỉ có thế thì đã chẳng đến mức bố chồng phải gặp trực tiếp cô ả kia.

Dù tiếc nuối khi có bố mẹ chồng tốt, trước nay tôi vẫn hiểu sai về bố chồng, thực ra ông rất thương con và luôn mong các con được hạnh phúc. Tuy vậy tôi và chồng chưa có con, lại mới kết hôn 2 năm mà anh ta đã ngoại tình, tôi cũng chẳng có gì phải lưu luyến!