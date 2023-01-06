Tỉnh dậy giữa đêm không tìm thấy chồng, nghe âm thanh rên rỉ phát ra từ phòng giúp việc tôi nhào vào rồi căm phẫn trước cảnh tượng tội lỗi bày ra trước mắt

Tâm sự 06/01/2023 10:59

Cô giúp việc mới là người chu đáo và chăm chỉ, làm được việc nên tôi rất ưng. Tuy vậy, ả ta lại làm ra một điều đáng trách mà cả đời này tôi cũng không thể tha thứ.

Không có cách nào để tôi tha thứ. Chúng tôi đã kết hôn được mười mấy năm, tình cảm vợ chồng luôn tốt đẹp. Tôi học hết đại học, anh ấy thì đã học xong cao học. Chúng tôi gặp và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

 

Chồng tôi là con một trong gia đình, điều kiện tài chính ở mức trung bình, nhìn chung phù hợp với gia cảnh nhà tôi.

Bố mẹ tôi sống ở vùng ngoại ô trong khi vợ chồng tôi sinh sống và làm việc trong thành phố. Bố mẹ ở xa nên tôi đã quen tự xoay xở cuộc sống, ít nhờ vả gì ông bà. Để chăm sóc con cái và gia đình được chu toàn, tôi thuê người giúp việc. Nhiều năm nay tôi đã vận hành gia đình như vậy mà không có vấn đề gì. Cho đến lần thuê người giúp việc này...

Tôi luôn cảm thấy mình có tổ ấm thật viên mãn: Chồng giỏi giang thành đạt, con kháu khỉnh dễ thương, thành tích học tập tốt, biết yêu thương bố mẹ. Tôi luôn nghĩ mình quản lý gia đình rất tốt, chồng tôi là người tử tế, đối xử tốt với vợ, gia đình vợ. 

Anh ấy luôn tỏ ra là người yêu vợ thương con. Tôi thuê người giúp việc gia đình để bản thân đỡ vất vả hơn anh ấy cũng rất ủng hộ.

Tỉnh dậy giữa đêm không tìm thấy chồng, nghe âm thanh rên rỉ phát ra từ phòng giúp việc tôi nhào vào rồi căm phẫn trước cảnh tượng tội lỗi bày ra trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đợt bà giúp việc trước xin nghỉ, anh ấy còn xắn tay cùng tôi làm việc nhà trong lúc chờ tìm người mới. Giúp việc mới đến, tôi thở phào vì mọi việc sẽ đâu vào đấy. Cô giúp việc mới thạo việc, biết ý chủ nhà, làm mọi thứ rất tốt. Tôi cũng như chồng tôi đều rất hài lòng.

Nhưng chỉ vài ngày trước, vào lúc nửa đêm, tôi nghe thấy âm thanh vọng ra từ phòng của cô giúp việc. Dù âm thanh không lớn lắm nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi cảm thấy khá sợ hãi, nghĩ có ai đó đã vào nhà nên tôi định gọi chồng, chẳng ngờ anh ấy không ở trên giường. Tôi có linh cảm chẳng lành nên đứng dậy đi sang phòng giúp việc.

 

Tôi hét lên một tiếng, lao vào đẩy chồng ra khỏi cô ta. Tôi hành động theo bản năng, nhưng sau đó thì lại lo sợ ầm ĩ sẽ làm con thức giấc chạy sang nên cố giữ bình tĩnh lại.

Chồng tôi vùng dậy giả vờ ngơ ngác hỏi tôi có chuyện gì. Rồi như một diễn viên thực thụ, anh ta nói với tôi rằng anh ta dậy đi vệ sinh, về nhầm phòng và tưởng người nằm trên giường là vợ.

Tỉnh dậy giữa đêm không tìm thấy chồng, nghe âm thanh rên rỉ phát ra từ phòng giúp việc tôi nhào vào rồi căm phẫn trước cảnh tượng tội lỗi bày ra trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không nói nhiều, đuổi người giúp việc ngay ngày hôm sau. Tôi bảo cô ta rằng tôi đã chụp lại cảnh đêm qua và cô ta hiểu lý do vì sao phải thôi việc. Tôi không đưa cô ta ra kiện đã là may cho cô ta rồi, đừng mong lấy được đồng công nào từ tôi trả cho việc cô ta phục vụ chồng tôi cả ở trên giường.

Người phụ nữ đó đi rồi, chồng tôi vẫn bảo tôi đừng hiểu lầm, anh ta đi nhầm phòng thật. Liệu có tin nổi không? Chúng tôi kết hôn đã mười mấy năm và luôn ở trong căn nhà này. Anh ta thuộc nó đến từng ngóc ngách, tại sao đêm đó lại lầm đường lạc lối? 

Chồng đi công tác nửa năm về thành con người khác, tôi theo dõi thì biết anh ngoại tình, tuy nhiên danh tính của kẻ thứ 3 mới thật sự khiến tôi kinh hãi

Chồng đi công tác nửa năm về thành con người khác, tôi theo dõi thì biết anh ngoại tình, tuy nhiên danh tính của kẻ thứ 3 mới thật sự khiến tôi kinh hãi

Tôi đã ở bên chồng qua nhiều thăng trầm cuộc sống, cùng anh gánh các khoản nợ khổng lồ, sửa chữa sai lầm cho anh. Vì vậy, tôi không ngờ anh lại giấu mình một bí mật "kinh thiên động địa" đến như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 15 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 45 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích