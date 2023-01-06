Nhờ chồng kéo giúp dây áo trong lúc hớ hênh, đến khi quay mặt lại tôi há hốc mồm khi nhận ra kẻ đang đứng phía sau mình

Tâm sự 06/01/2023 10:18

Chồng tôi có nói hôm nay sẽ tăng ca nên vè muộn, ai ngờ khi đang thay váy đã nghe tiếng bước chân anh vào phòng. Trong lúc hớ hênh, tôi có nhờ anh cài giúp dây áo...

Cho đến giờ tôi vẫn không quên được cái buổi tối hôm ấy. Chồng tôi tăng ca về muộn còn tôi thì có một bữa tiệc sinh nhật của cô bạn. Khi đang thay váy trong phòng ngủ để chuẩn bị đến bữa tiệc thì đột ngột nghe tiếng cửa mở. Trong lòng thầm thắc mắc tại sao chồng về sớm thế vì trước giờ cơm tối anh đã bảo phải 10, 11h đêm anh mới về đến nhà.

Tuy nhiên tôi chẳng nghi ngờ gì cả, có thể công việc của anh có chút thay đổi chăng? Tôi mặc một chiếc váy kiểu vintage có hàng cúc dài phía sau lưng. Đang mỏi hết tay với ra đằng sau cài cúc thì vừa hay chồng về, tôi lập tức reo lên vui vẻ gọi anh vào cài cúc váy giúp mình.

Nghe tiếng bước chân lại gần phòng ngủ, tôi liền đưa lưng ra phía cửa để anh cài cho nhanh vì sắp muộn giờ rồi. “Sao anh về sớm thế, em tưởng anh tăng ca đến muộn cơ mà?”, tôi cười hỏi anh nhưng không có tiếng đáp lại.

Nhờ chồng kéo giúp dây áo trong lúc hớ hênh, đến khi quay mặt lại tôi há hốc mồm khi nhận ra kẻ đang đứng phía sau mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng chậm rãi cài cho tôi từng chiếc cúc đầy tỉ mẩn, thậm chí tôi còn có cảm giác anh mân mê từng chiếc cúc một lúc sau đó mới cài chúng giúp tôi. “Nhanh lên anh, em sắp muộn rồi đây này”, tôi lên tiếng thúc giục chồng. Vẫn chẳng có tiếng nói đáp lại.

 

Tôi quay phắt người lại và khiếp hãi khi nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đứng sau lưng mình. Anh ta không phải là chồng tôi mà là một người đồng nghiệp thân thiết của chồng trên công ty!

Người đồng nghiệp này tên Khoa, trẻ tuổi, chưa kết hôn nhưng đã có bạn gái. Anh ta và chồng tôi có mối quan hệ khá tốt trong công việc lẫn cuộc sống đời thường. Nhiều lần Khoa đã đến nhà tôi làm khách hoặc vợ chồng tôi cùng anh ta và người yêu đi ăn tối.

Quá bất ngờ nên tôi không biết phải phản ứng ra sao khi phát hiện Khoa chính là người cài cúc váy cho mình. Sau đó thì trong lòng tôi không khỏi dâng lên phẫn nộ, lập tức nghiêm giọng chất anh ta tại sao lại làm như vậy? Nếu biết tôi nhầm lẫn thì phải lên tiếng chứ, đằng này im lặng mạo danh chồng tôi để cài cúc váy cho vợ người khác. Đó có phải điều mà một người đàn ông quân tử có thể làm hay không?

Đợi tôi trút giận xong, Khoa mới chậm rãi lên tiếng:

“Chúng ta đã biết nhau bao lâu rồi nhỉ? Từ đám cưới của hai vợ chồng em đúng không, đến nay đã hơn một năm rồi. Thú thật với em là anh đã có tình cảm với em ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên nhưng ý thức được em đã là vợ của Chiến, anh luôn cố gắng gạt bỏ thứ tình cảm không nên có này đi.

Nhưng anh thực sự bất lực không thể làm nổi, càng ngày anh càng muốn gặp em, muốn được nhìn thấy em và trò chuyện với em. Dù anh đã cố gắng yêu người khác nhưng vẫn không thể quên nổi em. Anh chia tay bạn ấy cách đây nửa tháng rồi. Anh biết vợ chồng em đến với nhau không phải vì tình yêu mà do mai mối, vậy em có thể cho anh một cơ hội hay không…”.

Tôi quá kinh hãi trước những gì Khoa thổ lộ, lắp bắp mãi không thốt được lời nào. Có một điều Khoa nói đúng, tôi và chồng không có tình yêu. Chúng tôi sống bên nhau dựa trên sự tôn trọng. Nhìn bề ngoài cuộc hôn nhân của chúng tôi khá êm ả nhưng thực sự mà nói thì tôi không có sự rung động mạnh mẽ với chồng.

Nhờ chồng kéo giúp dây áo trong lúc hớ hênh, đến khi quay mặt lại tôi há hốc mồm khi nhận ra kẻ đang đứng phía sau mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chẳng hiểu sao sau khi nghe những lời thổ lộ của Khoa thì trái tim tôi lại đập rộn rã. Khoa thực sự là người đàn ông lý tưởng, vẻ ngoài bảnh bao, tuổi trẻ tài cao, lối sống cũng chuẩn mực. Anh ta thu hút và quyến rũ hơn chồng tôi rất nhiều.

Lúc ấy sau khi định thần lại tôi đã ngay lập tức từ chối lời tỏ tình của Khoa. Song từ đêm ấy cho đến hôm nay không lúc nào tôi không nghĩ về người đàn ông đó. Chồng thấy tôi ngơ ngẩn còn tưởng vợ bị ốm. Nếu anh ấy biết tôi đang nghĩ về người đồng nghiệp thân thiết của mình thì không hiểu trong lòng anh sẽ là cảm giác gì?

Nếu Khoa không tỏ tình thì thôi là gái đã có chồng tất nhiên chẳng dám ngó nghiêng đến những người đàn ông khác. Nhưng khi biết anh ấy đem lòng yêu mình, còn si tình đến mức tôi từ chối nhưng vẫn nói rằng sẽ chờ đợi tôi. Thực sự trong lòng tôi đã thấy liêu xiêu mất rồi.

Chồng tôi là người hiền lành, tốt bụng, cuộc sống của chúng tôi cũng khá yên ả. Tôi có nên mạo hiểm đ.ánh cược cuộc hôn nhân này để chạy theo tiếng gọi của trái tim? Liệu kết hôn với Khoa thì tôi có được yên ổn và suôn sẻ như với người chồng hiện tại?

Được em đồng nghiệp tươi trẻ hiến dâng 'cái ngàn vàng' nhưng tôi chỉ đưa cô ấy về, từ chối bằng một câu nói rồi về nhà ôm vợ ngủ

Được em đồng nghiệp tươi trẻ hiến dâng 'cái ngàn vàng' nhưng tôi chỉ đưa cô ấy về, từ chối bằng một câu nói rồi về nhà ôm vợ ngủ

Quả thật đứng trước vẻ đẹp của cô đồng nghiệp, tôi không thể cưỡng lại được. Tuy nhiên, nhớ đến người vợ tào khang đang đợi mình ở nhà, mọi ham muốn của tôi đã được kiềm chế.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 52 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích