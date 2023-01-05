Mê đắm nhân tình quyến rũ mà ly hôn, đến khi bắt gặp vợ cũ nằm trên giường khách sạn cùng kẻ thứ 3, tôi mới vỡ lẽ ra mọi việc

Vợ tôi sau khi oán trách chồng thì cũng phải ký đơn vì tôi đã quyết rồi. Cầm trên tay phán quyết ly hôn của tòa án, trong tâm trí tôi tràn ngập viễn cảnh tươi đẹp khi chung sống với Mai. Sở hữu được người phụ nữ tuyệt vời như thế, sống trên đời này thật sự chẳng còn gì hối tiếc!

Mai là một người phụ nữ cực kỳ sang chảnh, nóng bỏng và quyến rũ. Ở cô ấy có sức hấp dẫn đầy ma mị mà vợ tôi không thể có được. Chính vì vậy, khi Mai chủ động làm quen và hứa hẹn sẽ trao cho tôi tất cả nếu như tôi chịu ly hôn để ở cạnh cô ấy. Vì câu nói đó, tôi quyết định ruồng bỏ cô vợ hiền dịu, nền nã nhưng lại nhạt nhẽo, chẳng chút cuốn hút của mình.

Tôi vừa buồn vừa giận, hỏi thăm bạn bè cô ấy thì nghe nói Mai đang có mối quan tâm khác. Nghĩ Mai đã tìm được gã đàn ông khác ngon lành hơn mình, tôi căm hận vì có cảm giác bị phản bội. Chưa nói, tôi đã bỏ vợ vì Mai, sao cô ấy có thể chấm dứt với tôi ngay lúc này được? Lẽ nào tôi chỉ là 1 trò đùa của Mai?

Nhưng điều tôi không ngờ được là sau khi tôi chính thức ly hôn thì Mai chẳng hề nhiệt tình với tôi như vẫn tưởng. Thậm chí cô ấy còn cố tình lạnh nhạt, thường xuyên lấy cớ để tránh gặp mặt tôi.

Hôm đó, tôi tìm tới tận nhà Mai không báo trước, hy vọng tóm được kẻ chen ngang vào mối quan hệ của tôi với Mai để cho gã ta một bài học. Bấm chuông mãi Mai mới mở cửa. Trên người Mai khoác hờ chiếc áo ngủ gợi cảm khiến tôi vừa khao khát vừa tức tối vô cùng. Nhìn mái tóc hơi rối và bộ dạng lả lơi này của Mai, tôi tin chắc trong nhà cô ấy đang có người khác.

Tôi gạt Mai ra, lao vào phòng ngủ của cô ấy. Điều lạ là Mai không hề ngăn tôi lại. Chiếc chăn phồng lên cho thấy có người nằm trong đó. Tôi đỏ mắt vì ghen tuông, lao tới giật phăng chiếc chăn ra để tìm ra kẻ thứ ba. Nhưng khi bóng dáng người đó hiển lộ hoàn toàn trước mắt thì tôi lại sững sờ tới hóa đá. Sao lại là vợ cũ của tôi?

Quan trọng hơn, cô ấy còn đang khỏa thân. Bị tôi đánh thức, cô ấy hơi giật mình khi nhận ra ai đang đứng trong phòng. Lúc này Mai nhanh chân tiến lên, khoác chăn lên che kín người cô ấy rồi đuổi tôi ra ngoài.

Tôi đờ đẫn ngồi xuống sofa, Mai liếc mắt nhìn tôi rồi lên tiếng:

- Anh nhìn thấy rồi đấy. Tôi là les, tôi chỉ thích phụ nữ thôi. Vì tôi thích vợ anh nên mới lập mưu để hai người ly hôn. Ai ngờ anh dễ dàng mắc câu tới vậy. Người đàn ông như anh, chị ấy cũng chẳng cần phải tiếc nuối làm gì. Hiện giờ chúng tôi là một cặp, vì vậy mong anh đừng làm phiền chúng tôi nữa.

Mai còn nói tôi chê vợ nhưng cô ấy lại là mẫu hình mà Mai thích. Mai thích phụ nữ nhỏ nhắn, mềm mại, dịu dàng và ngoan ngoãn như vợ tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy là vì ham của lạ, tôi đã đánh mất gia đình. Cay đắng hơn nữa đây chỉ là một cú lừa của Mai không hơn. Thảo nào Mai chưa bao giờ cho tôi chạm vào người, một mực nói đợi tôi ly hôn xong mới trao cho tôi tất cả. Cô ta đâu có thích đàn ông, sao có thể “lên giường” với đàn ông được?

Lúc này vợ cũ của tôi đã mặc quần áo chỉnh tề và ra ngoài phòng khách. Tôi lao lên chất vấn cô ấy, tại sao có thể yêu Mai được. Thì vợ cũ bảo cô ấy đã mất hết niềm tin vào đàn ông, nghĩ đến đàn ông là thấy ghê sợ. Nên cô ấy đã yêu Mai, ở bên Mai cô ấy thấy an tâm, được yêu thương và bảo vệ.

Nếu Mai qua lại với 1 gã đàn ông khác, tôi chắc chắn không để yên. Nhưng tình hình lại khác hoàn toàn với dự đoán. Hai người ấy đã nói thế tôi còn biết phải làm sao. Chẳng lẽ lại giơ tay đánh phụ nữ? Chưa nói tôi còn là người có lỗi với vợ cũ nữa.

Tôi thẫn thờ ra về, còn tưởng mình vừa nằm mơ thấy ác mộng. Đúng là chuyện đời cái quái gì cũng có thể xảy ra được!