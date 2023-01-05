Thấy chồng có hành động lạ đầy hoài nghi, tôi theo anh đến sau một khách sạn rồi gần như chết đứng khi chứng kiến chồng mình âu yếm người phụ nữ gấp đôi tuổi

Tâm sự 05/01/2023 14:39

Thời gian gần đây tôi phát hiện chồng có nhiều hành động đáng ngờ nên mới theo dõi anh. Ai ngờ sự thật quá phũ phàng, tôi có chết cũng không thể tin được anh lại làm ra chuyện tày đình như vậy.

Tôi đã kết hôn được 1 năm. Chồng tôi 26, hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi mới quen nhau được một thời gian ngắn nhưng như kiểu trúng "tiếng sét ái tình", chỉ ít tháng đã quyết định tiến tới hôn nhân. Ngày chúng tôi cưới, bạn bè nhiều người cũng nói tôi vội vàng. Nhưng bỏ qua tất cả những lời khuyên của mọi người, tôi vẫn cương quyết chọn anh. Bởi tôi tin anh sẽ là một người chồng tốt.

Anh là người vui vẻ, hoạt bát và luôn quan tâm tới mọi người xung quanh. Những tưởng cuộc sống hạnh phúc nhưng nhận thấy gần đây chồng tôi có nhiều sự thay đổi. Anh thường xuyên vắng nhà hơn, ít khi nói chuyện với vợ. Anh thường lấy lý do phải ở lại chỗ làm muộn và đi công tác xa.

Thấy chồng có hành động lạ đầy hoài nghi, tôi theo anh đến sau một khách sạn rồi gần như chết đứng khi chứng kiến chồng mình âu yếm người phụ nữ gấp đôi tuổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghi ngờ chồng có người phụ nữ khác, tôi đã âm thầm theo dõi để tìm ra câu trả lời cho mình. Khi biết chồng đến tìm gặp người phụ nữ đó, tôi đã quyết bám theo. Tôi ghi được cảnh người chồng đến gặp nhân tình cách nhà mấy chục cây số. Cả thám tử lẫn tôi đều sốc khi phát hiện người phụ nữ bí mật là một người phụ nữ đã qua tuổi 50, có đầy đủ cháu nội ngoại.

Tôi không muốn tin chuyện này là thật. Những tưởng chuyện này chỉ có ở trên phim ảnh hay trên báo, đâu ngờ bản thân mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Tôi không thể hiểu nổi những gì mắt vừa thấy, tai vừa nghe. Sau đó tôi còn biết được người chồng 26 tuổi của mình còn đăng ký tài khoản trên nhiều ứng dụng hẹn hò với người lớn tuổi.

Trở về nhà sau khi chứng kiến những điều đau lòng ấy, tôi không biết mình nên đối diện với chồng của mình thế nào. Cứ nghĩ tới hình ảnh của anh bên người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình mà tôi phát sợ. Ngày chồng tôi trở về, tôi lấy hết bình tĩnh để hỏi về mọi chuyện.

Anh vẫn không hề biết rằng tôi đã có các chứng cứ ngoại tình của anh nên cố phủ nhận mọi thứ. Cho tới khi tôi đưa ra những tấm hình tình tứ giữa hai người, anh mới thừa nhận. Thú thực tôi không thể chấp nhận được sự phản bội cay đắng này, nhưng trong lòng vì còn yêu anh nên rất bối rối.

Liệu tôi có nên từ bỏ anh hay tha thứ cho sự phản bội ấy. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên?

Nhiều năm kết hôn chồng không động vào người, rình rập mãi mới biết anh ngoại tình, tìm đến khách sạn tôi suýt ngã ngửa khi nhìn thấy người mà anh ân ái

Nhiều năm kết hôn chồng không động vào người, rình rập mãi mới biết anh ngoại tình, tìm đến khách sạn tôi suýt ngã ngửa khi nhìn thấy người mà anh ân ái

Sau khi có với nhau hai mặt con, chồng bỗng dưng không còn ham muốn với tôi nữa, hai vợ chồng ngủ cùng giường nhưng lại không hề có động chạm xác thịt. Sau thời gian điều tra, tôi mới biết trái tim anh không còn ở gia đình này nữa.

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