Nói dối vắng nhà để tạo bất ngờ cho chồng, ai ngờ đèn vừa bật sáng cảnh tượng trước mắt đã làm tôi ngã quỵ, nước mắt chỉ đợi trực trào

Tâm sự 05/01/2023 10:51

Kỷ niệm ngày cưới năm nay tôi muốn làm cho chồng một bữa tiệc bất ngờ nên đã nói dối rằng mình đi công tác. Ai ngờ anh lại khiến tôi bất ngờ ngược lại, mang về cho tôi một vị khách đặc biệt.

Tôi và anh kết hôn được 2 năm, trước đó chúng tôi cũng có 2 năm tìm hiểu. Cứ ngỡ đã rõ ràng nhau từng tý một nhưng khi về chung 1 nhà, chúng tôi cũng có những thất vọng khó nói thành lời. Thế nhưng trải qua được quãng thời gian đó, mọi thứ lại đâu vào đấy, cảm giác như vợ chồng chúng tôi cũng gắn kết với nhau nhiều hơn.

Đặc biệt là sau khi tôi sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh. Khi thằng bé được 1 tuổi, do điều kiện kinh tế và công việc của 2 đứa, chúng tôi đành gửi nhờ ông bà nội trông để tập trung ổn định tương lai. Vợ chồng đang con mọn lại thành son, thời gian dành cho nhau cũng nhiều hơn.

Bữa đó là kỷ niệm tròn 2 năm ngày cưới, muốn tạo bất ngờ cho chồng nên tôi nói dối có chuyến công tác đột xuất. Ngay sau khi chờ chồng ra khỏi nhà, tôi bắt đầu công cuộc chuẩn bị tiệc tùng để có một bữa tiệc thật lãng mạn bên chồng. Đã lâu lắm rồi, kể từ cái ngày anh cầu hôn tôi thì chúng tôi ít có thời gian bên nhau.

Nghĩ chắc anh sẽ bất ngờ lắm nên tôi cứ vừa chuẩn bị tâm trạng cũng hồi hộp không kém. Xong xuôi, tôi trang điểm, ăn mặc thật đẹp rồi tắt điện và chờ chồng về. Đúng 8h tối, tôi nghe có tiếng mở cửa, ngồi ở nhà mình mà cảm giác như đang đi ra mắt lần đầu tiên vậy.

Nói dối vắng nhà để tạo bất ngờ cho chồng, ai ngờ đèn vừa bật sáng cảnh tượng trước mắt đã làm tôi ngã quỵ, nước mắt chỉ đợi trực trào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi chồng bật điện lên, tôi định chạy ra thì theo sau anh là một cô gái trẻ đẹp nóng bỏng. 6 con mắt nhìn nhau. Tôi trợn tròn mắt ú ớ "thế này là sao hả chồng?". Anh ấy cũng ngạc nhiên không kém "sao em nói em đi công tác?". Tôi bắt đầu không giữ được bình tĩnh "tôi chỉ nói dối anh để muốn tạo bất ngờ cho anh, anh có biết hôm nay là kỷ niệm ngày cưới không. Tôi đã dành cả ngày để chuẩn bị bữa tiệc này vậy mà anh lại dẫn gái về nhà. Anh được lắm".

 

Chồng tôi bắt đầu xin lỗi đồng thời cô gái kia cũng nhanh chóng chuồn ngay sau đấy. Cảm giác của tôi như chết đi sống lại, tôi chẳng bao giờ có thể ngờ được rằng, chồng mình lại phản bội mình hơn nữa ngày nào không vào nhằm đúng ngày kỷ niệm cưới.

Nhớ lại quãng thời gian qua, anh ta cũng không hề có biểu hiện gì lạ chỉ hay đi sớm về muộn do công việc bận hơn. Hóa ra không phải vì công việc mà là vì có nhân tình. Anh ta quả là một tay diễn tài ba. Tôi nên làm sao bây giờ. Tha thứ tiếp tục hay ly hôn. Xin cho tôi lời khuyên với.

Nhìn vóc dáng vợ lấp ló sau chiếc váy ngủ mỏng mà tôi nóng hừng hực, vừa mới lao vào em tôi vội buông ra, thất thần trước dấu vết rõ mồn một kia

Nhìn vóc dáng vợ lấp ló sau chiếc váy ngủ mỏng mà tôi nóng hừng hực, vừa mới lao vào em tôi vội buông ra, thất thần trước dấu vết rõ mồn một kia

Lần đầu gặp em, tôi đã sa vào lưới tình bởi nhan sắc và tính cách hiền dịu của em. Đến đêm tân hôn, tôi vỡ òa khi tận tay cởi tụt chiếc váy của cô ấy ra.

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