Vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chồng cũ của vợ và con trai, tim tôi quặn lại khi thằng bé nói từ này

Chúng tôi kết hôn, Hoa đưa con trai riêng về chung sống. Mới đó mà đã 5 năm rồi. Hôm qua chồng cũ của Hoa đến chơi với con trai. Anh ta không đón thằng bé đi được vì thằng bé sắp có lớp học thêm.

Tôi và Hoa kết hôn được 5 năm. Cô ấy vừa sinh con trai đầu lòng năm ngoái. Khi chúng tôi đến với nhau, Hoa đã có một đời chồng và đang nuôi con trai riêng. Bản thân tôi dù hơn tuổi Hoa nhưng vẫn chưa kết hôn lần nào.

Mời anh ta vào nhà, anh ta đòi lên phòng riêng của thằng bé. Tôi không có lý do gì để ngăn cản, thằng bé cũng đồng ý. Tôi để con dẫn bố ruột lên phòng riêng, còn mình thì đi pha nước.

Lúc trước Hoa ly hôn vì chồng ngoại tình về còn đánh đập vợ. Thời điểm ấy anh ta đang say mê nhân tình, không thiết tha con ruột, quyền nuôi con nhường cho Hoa luôn. Mấy năm đầu chúng tôi kết hôn, anh ta chẳng ngó ngàng tới con trai, cho đến vài tháng gần đây thì đến thăm con trai thường xuyên hơn.

Lát sau bưng nước lên đến cửa phòng, tôi khựng người lại khi nghe được cuộc nói chuyện của bố con họ vọng ra:

- Trời ạ sao phòng của con tạm bợ chẳng có cái gì thế này? Con trai bố bị bố dượng đối xử tệ bạc lắm phải không? Bây giờ anh ta có con trai ruột rồi, thèm gì quan tâm đến con nữa!

- Bạn bè con đến đây chơi, đứa nào cũng khen phòng con đẹp. Chúng nó làm gì có bộ máy tính đắt tiền như con.

Thằng bé thản nhiên trả lời khiến bố ruột nó im bặt. Rồi anh ta sửng cồ lên quát nó:

- Ơ cái thằng này lại bênh người ngoài à, bố đẻ nói thì không chịu nghe. Bố mới là bố ruột con, anh ta cho con được vài thứ mà đã tưởng là tốt lắm đấy. Lại còn gọi “bố” nghe ngọt xớt. Từ giờ không được gọi bố nữa, gọi là “chú”!

- Con vẫn gọi “bố” không thay đổi đâu. Bạn bè con có ai biết bố ruột con là ai đâu?

- Mày trách bố à? Mấy năm qua bố tập trung làm ăn, cốt là sau này có điều kiện lo cho con chứ cho ai. Bố cất đi để dành, bây giờ đưa cho mẹ con nhỡ mẹ con lại mua sắm hết cho em bé thì sao?

- Mẹ con không làm vậy đâu. Bố đừng nói sai cho bố mẹ con.

- Mày… Con có muốn về với bố và ông bà nội không? Ở đây mẹ con có em bé, chẳng mấy mà con bị ghét bỏ đấy.

- Con muốn ở đây ạ, con không về bên đấy đâu. Con thích chơi với em bé lắm.

Tôi đứng lặng ngoài cửa mà mắt cay xè. Tuy đã sống chung 5 năm nhưng nhiều lúc tôi cảm giác mình không gần gũi được với con riêng của vợ, bởi vì thằng bé hơi ít nói. Tôi chỉ biết quan tâm con hết sức có thể, coi thằng bé như con cháu ruột thịt của mình. Dù đã có con chung với Hoa song tôi chưa bao giờ suy nghĩ sẽ đối xử bất công giữa hai đứa trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Con riêng của vợ tôi năm nay lên 10 tuổi. Cái tuổi còn rất nhỏ dại nhưng không ngờ thằng bé lại chín chắn và hiểu chuyện đến vậy. Dù bố ruột xúi thế nào, thằng bé cũng không hề bị lung lay, ảnh hưởng. Nghe con gọi mình là “bố” trước mặt bố ruột, tôi cảm động vô cùng. Những gì tôi làm trong mấy năm qua đã được đền đáp.

Hôm đó chồng cũ của Hoa tức tối ra về vì không đạt được mục đích. Đừng nghĩ rằng trẻ con ngây thơ, thực sự chúng rất nhạy cảm. Khi kết hôn với Hoa tôi cũng từng lo sợ mối quan hệ với con riêng vợ không được thỏa thuận. Nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn yên tâm rồi. Chỉ cần chúng ta thật lòng cho đi thì cũng sẽ nhận lại được điều tương xứng.