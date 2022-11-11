Thấy cô osin ăn mặc gợi cảm bước ra từ phòng tắm lúc nửa đêm, tôi bàng hoàng phát ra âm mưu thâm độc của mẹ chồng

Tâm sự 11/11/2022 23:39

Nếu như không có lần đụng mặt vô tình đêm đó, có lẽ đến bây giờ tôi cũng không biết được kế hoạch thâm hiểm của mẹ chồng.

Cách đây 2 tháng, mẹ chồng tôi bảo đợt này bà hơi mệt, không thể giúp các con nấu nướng, làm việc nhà nữa. Bà muốn thuê người giúp việc, tất nhiên tôi đồng ý không do dự.

Vợ chồng tôi đều bận rộn công việc, thu nhập rất khá, vốn đón mẹ chồng dưới quê lên mong phụng dưỡng bà nhưng mẹ lại nói muốn tự tay chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của các con. Bởi thế từ khi mẹ chồng lên sống với các con, bà vẫn giúp tôi cơm nước, dọn dẹp.

Dù bận lắm nhưng tôi cố gắng hôm nào về sớm được thì đi chợ nấu nướng cho cả nhà, thể hiện vai trò làm vợ, làm dâu và cũng để mẹ chồng đỡ vất vả. Bà đưa ra yêu cầu thuê người giúp việc trái lại tôi còn thở phào nhẹ nhõm, tôi đỡ mệt và cũng đỡ áy náy với bà.

Thấy cô osin ăn mặc gợi cảm bước ra từ phòng tắm lúc nửa đêm, tôi bàng hoàng phát ra âm mưu thâm độc của mẹ chồng - Ảnh 1
Cô giúp việc trẻ được mẹ chồng nhờ người dưới quê tìm hộ khiến tôi yên tâm - Ảnh minh họa: Internet

Cô giúp việc trẻ được mẹ chồng nhờ người dưới quê tìm hộ. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi thầm yên tâm. Có lẽ mẹ chồng cũng hiểu tâm lý của con dâu nên rất biết chọn người. Cô giúp việc này nhan sắc tầm thường, dáng người thô kệch, ăn mặc luộm thuộm lại đeo cặp kính dày cộp, không học hành cao gì đâu nhưng nghe nói thị lực của cô ta từ nhỏ đã yếu. Nói chung ngoại hình không hề có sức hút chút nào, dám chắc chồng tôi cũng chẳng muốn liếc mắt nhìn. Ai chẳng có chút đề phòng đúng không, chẳng ai muốn giữ một cô gái trẻ xinh xắn trong nhà cả.

Từ hôm cô ta tới nhà, mẹ chồng tôi vui vẻ hẳn ra, tôi đoán bà được nhàn nhã hơn nên tinh thần thoải mái. Có cô ta, tôi cũng không cần phải lo về sớm, tập trung hơn cho công việc.

Cho đến đêm qua, chồng tôi thì đi công tác, còn tôi làm việc khuya vì đang có dự án quan trọng. Nửa đêm tôi ra ngoài hóng gió, vừa hay thấy có người từ nhà tắm bước ra. Là cô giúp việc, chắc cô ta tắm muộn. Song khi tôi nhìn rõ khuôn mặt của cô ta thì không khỏi sững sờ.

Cô giúp việc khoảnh khắc đó như lột xác hoàn toàn, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo ưa nhìn, đôi mắt to long lanh, dáng người thon thả, gợi cảm trong bộ váy ngủ, đích xác là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Bình thường cô ta luôn cố tình ăn mặc lôi thôi, trang phục rộng thùng thình, tóc che kín mặt để ngụy trang. Tôi hóa đá khi phát hiện ra được một bí mật tày đình ngay trong nhà mình.

Tôi đâu có ngu ngốc, xâu chuỗi mọi chi tiết lại với nhau, tôi nhận ra mẹ chồng đang có một âm mưu lớn. Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm rồi nhưng vẫn chưa sinh được con, nguyên nhân đến từ phía tôi. Ngoài mặt chồng và mẹ chồng tôi luôn động viên, nói rằng chuyện sinh con không cần gấp gáp.

Thấy cô osin ăn mặc gợi cảm bước ra từ phòng tắm lúc nửa đêm, tôi bàng hoàng phát ra âm mưu thâm độc của mẹ chồng - Ảnh 2
Xâu chuỗi mọi chi tiết lại với nhau, tôi nhận ra mẹ chồng đang có một âm mưu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng việc đưa một cô giúp việc trẻ quyến rũ như vậy về sống trong nhà, đặc biệt là cố tình ngụy trang cô ta thành người phụ nữ luộm thuộm, xấu xí, chắc chắn không phải là đơn thuần! Rõ ràng mẹ chồng tôi đang âm mưu tìm người phụ nữ khác sinh con cho con trai!

Ngoại hình của tôi ổn, công việc tốt, bố mẹ cũng khá có điều kiện. Tôi rất quan tâm, hào phóng với mẹ chồng. Tự bản thân tôi biết mình là một cô con dâu lý tưởng, chắc chắn mẹ chồng không nỡ từ bỏ. Để con trai lập phòng nhì bên ngoài, bà có cháu bế mà vẫn giữ được cô con dâu lý tưởng là tôi. Bà lại còn được tiếng bao dung, thương yêu con dâu, không tức giận chuyện tôi chưa sinh được con. Đúng là vẹn cả mấy đường.

Cho đến lúc này tôi vẫn vờ như không biết gì, dù trong lòng đầy oán giận. Tôi cũng không rõ chồng có biết kế hoạch của mẹ anh không. Trong công việc tôi rất quyết đoán nhưng tình huống này lại không biết phải xử lý ra sao, xin các chị em trong tôi một lời khuyên.

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