Chỉ còn 7 ngày nữa là tái hôn, chồng cũ gửi đến tin nhắn khiến tôi 'xây xẩm mặt mày', không còn thiết tha làm đám cưới

Lúc yêu, anh ấy đối xử rất tốt với tôi và sau một năm rưỡi hẹn hò, hai đứa chính thức về chung một nhà. Lúc đó, bố mẹ phản đối gay gắt lắm nhưng tôi kiên quyết lấy anh bằng được nên sau cùng bố mẹ vẫn đồng ý đứng ra tổ chức đám cưới cho.

Năm nay tôi 32 tuổi và đã kết hôn một lần rồi. Tôi gặp chồng cũ trên một trang web hẹn hò, khi đó tôi mới 23 tuổi, ngây thơ và tin vào tình yêu. Anh ấy hơn 6 tuổi, “cưa cẩm” 3 ngày là tôi “đổ”.

Cứ nghĩ có một đứa con anh sẽ thay tính đổi nết, nhưng nào ngờ tôi đã sai. Khi mang thai, anh ta vẫn thường xuyên không về nhà. Lúc đó tôi tuyệt vọng lắm nhưng vẫn nuôi một tia hy vọng rằng khi đứa con chào đời, anh sẽ trở về với gia đình, làm một người chồng, người cha tốt.

Nhưng sau khi kết hôn, mọi chuyện không tốt đẹp như tôi tưởng tượng. Anh ta đã lộ rõ ​​bộ mặt của một con thú đội lốt người. Không những đối xử tệ bạc với tôi, chồng cũ còn thường xuyên đi qua đêm không về nhà. Khi tôi hỏi thì anh ta luôn mắng mỏ, trách tôi kiểm soát, không cho anh ta tự do.

Tuy nhiên sau khi sinh con xong, chồng vẫn chứng nào tật nấy, chẳng thèm đếm xỉa tới con luôn. Có lần cãi nhau, anh ta còn ra tay đánh tôi khiến hy vọng trong tôi hoàn toàn sụp đổ.

Sau lần đó, tôi yêu cầu ly hôn nhưng anh ta không chịu. Những ngày sau đó cuộc sống của mẹ con tôi như địa ngục trần gian. Anh ta rượu chè, cờ bạc suốt ngày, hết tiền thì về nhà xin tiền tôi, không cho thì đánh.

- Tôi chịu đủ lắm rồi. Ly hôn đi. Chỉ cần anh ly hôn, tôi sẽ đáp ứng bất cứ điều kiện gì anh đưa ra.

- Được thôi, đó là cô nói đấy nhé. Đưa tôi 400 triệu, tôi sẽ ly hôn với cô.

Mặc dù không có số tiền lớn như vậy nhưng vì tự do, vì hạnh phúc của bản thân và tương lai của con nên tôi cố gắng chạy vạy khắp nơi vay tiền. Nhờ bố mẹ giúp đỡ, tôi mới gom đủ tiền đưa cho anh ta để ly hôn.

Sau ly hôn, tôi đưa con về sống cùng bố mẹ đẻ. Cuộc sống sau đó vô cùng thoải mái, tôi không cần phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi lần chồng say rượu hay về nhà đòi tiền nữa.

Sau này, qua sự giới thiệu của người khác, tôi gặp được bạn trai hiện tại. Anh là quản lý của một công ty xây dựng, thu nhập khá, có nhà, có xe, anh cũng không quan tâm đến quá khứ của tôi. “Anh biết em khổ nhiều rồi nên anh muốn bù đắp cho mẹ con em. Anh sẽ yêu thương con em như con ruột của mình”, lời anh nói khiến tôi rất xúc động nên chấp nhận thử tìm hiểu anh.

Khi hẹn hò, anh đối xử với tôi và con rất tốt. Làm gì anh cũng hỏi ý kiến tôi, tôn trọng tôi khiến trái tim của tôi như được chữa lành. Cho nên, khi anh cầu hôn tôi hạnh phúc nhận lời luôn.

Khi tôi kết hôn cũng là năm thứ tư tôi ly hôn với chồng cũ. Tôi rất hạnh phúc, nghĩ rằng lần này cuối cùng tôi cũng có một mái ấm hạnh phúc rồi, nhưng trước ngày cưới một tuần, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của chồng cũ. Đọc xong dòng tin nhắn đó mà tôi sợ hãi ngồi sụp xuống đất.

Tôi có nên cho chồng tương lai biết chuyện này và báo cảnh sát không, hay là hủy đám cưới theo lời anh ta đây? - Ảnh minh họa: Internet

- Cô quên tôi rồi ư? Tại sao cô lại dám lấy người khác? Tôi nói cho cô biết, cô đừng mong sống tốt. Nếu cô dám gả cho người khác, bắt con trai tôi gọi người khác là bố thì tôi sẽ tìm anh ta tính sổ. Tôi sẽ gửi những tấm ảnh thân mật trước đây của chúng ta cho tất cả mọi người, để xem cô còn mặt mũi gặp ai nữa không? Cô đừng nghĩ tôi dọa, tôi đã tra ra địa chỉ nhà, địa chỉ công ty của chồng sắp cưới của cô rồi. Nếu cô dám tổ chức đám cưới, đừng trách tôi vô tình.

Tôi sợ hãi đến phát khóc. Tôi biết rất rõ về anh, anh ta là một kẻ nói được làm được, không ngán cái gì bao giờ. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi có nên cho chồng tương lai biết chuyện này và báo cảnh sát không, hay là hủy đám cưới theo lời anh ta đây? Thực sự tôi rất sợ hắn sẽ làm tổn thương chồng sắp cưới của tôi.