Chỉ còn 7 ngày nữa là tái hôn, chồng cũ gửi đến tin nhắn khiến tôi 'xây xẩm mặt mày', không còn thiết tha làm đám cưới

Tâm sự 11/11/2022 21:08

Tôi cứ ngỡ rằng, cuối cùng thì trái tim cũng đã có thể nghỉ ngơi sau chuỗi ngày giông bão. Tuy vậy, sau khi đọc được tin nhắn mà chồng cũ gửi đến, tôi đã bàng hoàng không biết có nên tái hôn hay không.

Năm nay tôi 32 tuổi và đã kết hôn một lần rồi. Tôi gặp chồng cũ trên một trang web hẹn hò, khi đó tôi mới 23 tuổi, ngây thơ và tin vào tình yêu. Anh ấy hơn 6 tuổi, “cưa cẩm” 3 ngày là tôi “đổ”.

Lúc yêu, anh ấy đối xử rất tốt với tôi và sau một năm rưỡi hẹn hò, hai đứa chính thức về chung một nhà. Lúc đó, bố mẹ phản đối gay gắt lắm nhưng tôi kiên quyết lấy anh bằng được nên sau cùng bố mẹ vẫn đồng ý đứng ra tổ chức đám cưới cho.

Nhưng sau khi kết hôn, mọi chuyện không tốt đẹp như tôi tưởng tượng. Anh ta đã lộ rõ ​​bộ mặt của một con thú đội lốt người. Không những đối xử tệ bạc với tôi, chồng cũ còn thường xuyên đi qua đêm không về nhà. Khi tôi hỏi thì anh ta luôn mắng mỏ, trách tôi kiểm soát, không cho anh ta tự do.

Chỉ còn 7 ngày nữa là tái hôn, chồng cũ gửi đến tin nhắn khiến tôi 'xây xẩm mặt mày', không còn thiết tha làm đám cưới - Ảnh 1
Cứ nghĩ có một đứa con anh sẽ thay tính đổi nết, nhưng nào ngờ tôi đã sa - Ảnh minh họa: Internet

Cứ nghĩ có một đứa con anh sẽ thay tính đổi nết, nhưng nào ngờ tôi đã sai. Khi mang thai, anh ta vẫn thường xuyên không về nhà. Lúc đó tôi tuyệt vọng lắm nhưng vẫn nuôi một tia hy vọng rằng khi đứa con chào đời, anh sẽ trở về với gia đình, làm một người chồng, người cha tốt.

Tuy nhiên sau khi sinh con xong, chồng vẫn chứng nào tật nấy, chẳng thèm đếm xỉa tới con luôn. Có lần cãi nhau, anh ta còn ra tay đánh tôi khiến hy vọng trong tôi hoàn toàn sụp đổ.

Sau lần đó, tôi yêu cầu ly hôn nhưng anh ta không chịu. Những ngày sau đó cuộc sống của mẹ con tôi như địa ngục trần gian. Anh ta rượu chè, cờ bạc suốt ngày, hết tiền thì về nhà xin tiền tôi, không cho thì đánh.

- Tôi chịu đủ lắm rồi. Ly hôn đi. Chỉ cần anh ly hôn, tôi sẽ đáp ứng bất cứ điều kiện gì anh đưa ra.

- Được thôi, đó là cô nói đấy nhé. Đưa tôi 400 triệu, tôi sẽ ly hôn với cô.

Mặc dù không có số tiền lớn như vậy nhưng vì tự do, vì hạnh phúc của bản thân và tương lai của con nên tôi cố gắng chạy vạy khắp nơi vay tiền. Nhờ bố mẹ giúp đỡ, tôi mới gom đủ tiền đưa cho anh ta để ly hôn.

Sau ly hôn, tôi đưa con về sống cùng bố mẹ đẻ. Cuộc sống sau đó vô cùng thoải mái, tôi không cần phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi lần chồng say rượu hay về nhà đòi tiền nữa.

Sau này, qua sự giới thiệu của người khác, tôi gặp được bạn trai hiện tại. Anh là quản lý của một công ty xây dựng, thu nhập khá, có nhà, có xe, anh cũng không quan tâm đến quá khứ của tôi. “Anh biết em khổ nhiều rồi nên anh muốn bù đắp cho mẹ con em. Anh sẽ yêu thương con em như con ruột của mình”, lời anh nói khiến tôi rất xúc động nên chấp nhận thử tìm hiểu anh.

Khi hẹn hò, anh đối xử với tôi và con rất tốt. Làm gì anh cũng hỏi ý kiến tôi, tôn trọng tôi khiến trái tim của tôi như được chữa lành. Cho nên, khi anh cầu hôn tôi hạnh phúc nhận lời luôn.

Khi tôi kết hôn cũng là năm thứ tư tôi ly hôn với chồng cũ. Tôi rất hạnh phúc, nghĩ rằng lần này cuối cùng tôi cũng có một mái ấm hạnh phúc rồi, nhưng trước ngày cưới một tuần, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của chồng cũ. Đọc xong dòng tin nhắn đó mà tôi sợ hãi ngồi sụp xuống đất.

Chỉ còn 7 ngày nữa là tái hôn, chồng cũ gửi đến tin nhắn khiến tôi 'xây xẩm mặt mày', không còn thiết tha làm đám cưới - Ảnh 2
Tôi có nên cho chồng tương lai biết chuyện này và báo cảnh sát không, hay là hủy đám cưới theo lời anh ta đây? - Ảnh minh họa: Internet

- Cô quên tôi rồi ư? Tại sao cô lại dám lấy người khác? Tôi nói cho cô biết, cô đừng mong sống tốt. Nếu cô dám gả cho người khác, bắt con trai tôi gọi người khác là bố thì tôi sẽ tìm anh ta tính sổ. Tôi sẽ gửi những tấm ảnh thân mật trước đây của chúng ta cho tất cả mọi người, để xem cô còn mặt mũi gặp ai nữa không? Cô đừng nghĩ tôi dọa, tôi đã tra ra địa chỉ nhà, địa chỉ công ty của chồng sắp cưới của cô rồi. Nếu cô dám tổ chức đám cưới, đừng trách tôi vô tình.

Tôi sợ hãi đến phát khóc. Tôi biết rất rõ về anh, anh ta là một kẻ nói được làm được, không ngán cái gì bao giờ. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi có nên cho chồng tương lai biết chuyện này và báo cảnh sát không, hay là hủy đám cưới theo lời anh ta đây? Thực sự tôi rất sợ hắn sẽ làm tổn thương chồng sắp cưới của tôi.

Đồng ý kết hôn vì ngỡ rằng chồng đã quên đi tình cũ, ai ngờ 7 tháng sau anh lại ép buộc tôi ký đơn cùng với 100 triệu tiền ‘đền bù thanh xuân’

Đồng ý kết hôn vì ngỡ rằng chồng đã quên đi tình cũ, ai ngờ 7 tháng sau anh lại ép buộc tôi ký đơn cùng với 100 triệu tiền ‘đền bù thanh xuân’

Câu chuyện này nghe thật vô lý, đến cả bản thân mình giờ vẫn chưa khỏi hụt hẫng vì phát hiện những gì chồng đã che giấu bấy lâu nay.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 17 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau