Vô tình gặp lại vợ cũ trong đám cưới của người bạn, bẵng đi 3 năm em đẹp và tự tin hơn hẳn, nhưng tôi ‘choáng’ hơn với câu hỏi khi em rảo bước lại gần nghe đến đau lòng

Trong cuộc sống này khi mà người ta đã nói quá nhiều về ngoại tình và phản bội thì đâu đó vẫn còn không ít những câu chuyện cảm động về sự chân thành mà vợ chồng dành cho nhau. Câu chuyện của người chồng tên Vinh (36 tuổi) dưới đây chính là một ví dụ như thế.

“Trong lúc tôi không biết có nên đến bắt chuyện với vợ cũ hay không thì cô ấy lại là người chủ động đến gần tôi trước”, người chồng chia sẻ.

“Tính đến thời điểm ly hôn thì tôi và vợ đã bên nhau được 10 năm tròn cả yêu và cưới. Ngày đó vợ từng từ chối không ít đối tượng có điều kiện tốt để chấp nhận tôi. Cô ấy ở bên khi tôi vẫn còn tay trắng. Lúc chia xa tôi cũng vẫn chưa có gì trong tay, trái lại còn gánh trên vai khoản nợ lớn mấy tỷ đồng do làm ăn thua lỗ.

Khi ấy là khoảng thời gian vô cùng khó khăn và tăm tối của tôi. Sau khi đã suy nghĩ kỹ càng tôi quyết định viết đơn ly hôn. Tôi nói rằng mình cần một người phụ nữ giỏi giang, giàu có để đỡ đần và gánh vác cùng chồng. Vợ tốt thật nhưng gia đình chẳng có điều kiện, tài cán bản thân cũng bình thường. Tôi còn giới thiệu cho vợ về bạn gái mới của mình, hơi nhiều tuổi nhưng nền tảng kinh tế rất vững.

Ảnh minh họa: Internet

‘Cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy nên anh buộc lòng phải làm vậy, nếu không có cô ấy giúp đỡ thì chẳng biết bao giờ anh mới trả hết nợ. Em còn nể tình nghĩa vợ chồng thì hãy ký đơn để chúng ta ly hôn trong hòa bình’, tôi nói với vợ như vậy. Cô ấy im lặng rất lâu, qua một đêm suy nghĩ đến sáng hôm sau mới ký đơn. Rồi vợ đưa con trai ra khỏi căn nhà thuê, từ ấy chúng tôi gần như không có liên lạc gì.

Bẵng đi 3 năm sau tôi và vợ cũ tình cờ gặp lại nhau trong đám cưới một người bạn chung. Trông cô ấy đẹp lên, cũng trầm tĩnh và tự tin hơn. Trong lúc tôi không biết có nên đến bắt chuyện với vợ cũ hay không thì cô ấy lại là người chủ động đến gần tôi trước.

Để rồi nghe được câu hỏi mà vợ cũ thốt lên, tôi lập tức bật khóc ngon lành. ‘Nếu không tình cờ gặp lại nhau hôm nay thì anh không định đến tìm em ư? Ba năm qua em vẫn luôn chờ anh…’, cô ấy mỉm cười dịu dàng hỏi tôi như vậy.

Hóa ra cô ấy biết tất cả, biết rằng tôi chẳng hề có người bạn gái mới nào cả, biết tôi không phải mẫu đàn ông dựa dẫm vào phụ nữ. Chỉ vì tôi không muốn cô ấy phải còng lưng gánh nợ cùng mình nên quyết định giải thoát cho vợ. Người phụ nữ như cô ấy kể cả tái hôn thì vẫn sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn tôi gấp bội.

10 năm bên nhau tôi chẳng cho cô ấy được ngày nào thảnh thơi, sung sướng mà cô ấy chưa một lời ca thán, phàn nàn. Nếu còn bắt cô ấy gánh nợ cùng mình, cả đời chịu khổ vì chồng thì tôi thật sự không thể nhẫn tâm làm thế. Cũng vì vợ quá tốt nên tôi quyết định ly hôn.

Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi hiểu hết và không muốn chồng bị giày vò trong sự áy náy ấy nên cô ấy chấp nhận làm theo quyết định của tôi. 3 năm qua vợ chỉ chuyên tâm làm việc và nuôi con, đồng thời vẫn chờ đợi tôi đến tìm. Thời gian qua tôi đã nỗ lực gây dựng lại mọi thứ, chăm chỉ làm việc ngày đêm và phần nào gặp may mắn nên trả được gần hết nợ. Vẫn còn nợ một chút nên tôi chưa dám đi tìm vợ.

Vợ đưa ra 1 cuốn sổ tiết kiệm, dù không nhiều nhưng là số tiền cô ấy dành dụm được trong thời gian qua, rồi bảo tôi nhanh thu xếp đón mẹ con cô ấy về.

Hôm đó tạm biệt vợ ra về mà trong lòng tôi vẫn tưởng mình đang nằm mơ. Cứ nghĩ vợ cũ đã yên ấm bên người đàn ông khác, tôi cũng chẳng trách đâu chỉ mừng cho cô ấy mà thôi. Ai ngờ người phụ nữ từng bên tôi 10 năm đó lại tinh tế, bao dung và tuyệt vời đến vậy…”.

Vinh chia sẻ hiện tại anh và vợ đã đoàn tụ bên nhau và cuộc sống rất ổn. Nợ nần đã trả hết, công việc của anh trên đà phát triển sau 3 năm gây dựng, vợ anh thì đang mang thai đứa con thứ hai của hai người. Anh bảo nhiều lúc thấy cuộc đời thật kỳ diệu và nhất là bản thân anh thật sự may mắn khi có được một người phụ nữ như thế trong đời.