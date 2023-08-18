Vô tình gặp lại vợ cũ sau gần 1 năm, bỗng dưng ghé sát tai, nghe vợ nói một câu mà tôi cả đêm thức trắng suy nghĩ mãi

Tâm sự 18/08/2023 04:15

Không chỉ vậy, chuyện mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn cũng là nguyên do. Vợ tôi cảm thấy tủi thân, tổn thương khi tôi luôn đứng về phía mẹ.

Tôi lại nghĩ vợ không biết điều, cô ấy lấy chồng thì phải theo chồng, gia đình chồng chứ. Đằng này, vì vài mâu thuẫn mà cô ấy lên án tôi và mẹ chồng. Tôi cũng mệt mỏi lắm, lúc nào cũng nghe vợ thở than, oán trách.

 

Sau khi ly hôn vợ, tôi để cô ấy nuôi con. Tôi muốn nhìn xem không có tôi thì vợ sống thế nào. Tôi cưới cô ấy về có nhà cửa sẵn, cô ấy chỉ việc làm vợ, lam dâu thôi mà cũng chẳng được.

Từ ngày ra tòa ly hôn đến nay đã 6 tháng, tôi gặp lại vợ cũ. Vì từng cãi vã xúc phạm nhau trước khi ly hôn nên tôi không muốn gặp lại cô ấy, cũng vì quá bận rộn nên chẳng có thời gian. Tôi chỉ gửi trợ cấp cho con, thỉnh thoảng sang nhà đón con đi chơi, chưa từng nhìn thấy mặt vợ cũ.

Hôm ấy, vừa nhìn thấy vợ cũ, tôi bất ngờ vì cô ấy mập lên hẳn so với trước, chắc phải tăng những 10 ký. Ngày trước, vợ cũ thường bị chê bai vì quá ốm, trông rất hèo mòn chẳng có sức sống. Nhưng giờ cô ấy trông khỏe khoắn đầy đặn, trẻ trung ra hẳn. Không chỉ vậy, tinh thần của vợ cũ rất tốt, cười tươi vui vẻ.

Vô tình gặp lại vợ cũ sau gần 1 năm, bỗng dưng ghé sát tai, nghe vợ nói một câu mà tôi cả đêm thức trắng suy nghĩ mãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi ngỡ ngàng khi thấy vợ cũ thay đổi quá nhiều. Lúc sống cùng nhau, tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ thoải mái thế này của cô ấy. Phụ nữ nhìn có da có thịt sẽ trông quyến rũ và hấp dẫn hơn. Tôi có phần không vui, tôi cứ nghĩ vợ cũ sẽ phải đau khổ, sống chật vật lắm khi ly hôn chồng.

Thấy tôi bất ngờ và có chút không vui khi thấy vợ cũ thay đổi, cô ấy chỉ cười nhẹ rồi nói:

“Anh không nhận ra cô vợ ngày trước gầy nhom, hốc hác, đau buồn sao? Không sống cùng anh nữa tôi ăn ngon ngủ ngon, trong lòng vui vẻ thoải mái thì phải mập lên thôi. Sống với anh là chuyện kinh khủng nhất trong đời tôi”.

Sau khi trở về, tôi thức trắng đêm. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại có phải ngày trước như những gì vợ tôi nói thế không? Chẳng lẽ tôi đã sai khi để vợ sống khổ sở như thế sao?

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Đến ngày đưa vợ mới đi khám thai, tôi càng mong chờ con trai chào đời. Nhưng chỉ với một câu nói của cô ta, tôi như chết tại chỗ.

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