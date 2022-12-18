Vợ ngày càng nóng bỏng, quyến rũ, bồ lại khiến tôi ‘tụt hứng’ liên tục vì xấu xí, tôi ân hận vô cùng giờ có nên làm điều này?

Tâm sự 18/12/2022 05:44

Nói ra điều này thì ái ngại nhưng tôi thực sự mong muốn nó thành sự thật, giờ tôi lại nhớ vợ và muốn quay về có được không?

Tôi kết hôn từ 8 năm trước, có 1 trai 1 gái nhưng sau khi tiến tới hôn nhân được 6 năm thì tôi và vợ người 1 nơi. Chẳng phải vì cô ấy thay lòng đổi dạ hay là người phụ nữ không chu toàn gì, mà do sau khi vợ tôi sinh con, thân hình cô ấy trở nên xồ xề, tôi thực lòng thương vợ nhưng chẳng muốn quan hệ gần gũi.

Biết thế là tệ bạc nhưng có lẽ do tâm lý, tôi chẳng thể yêu vợ như ngày xưa, cảm hứng vợ chồng không còn, đàn ông mà sao thiếu chuyện ấy được thế là tôi ra ngoài tìm của lạ. Mới đầu cũng xác định bóc bánh trả tiền vẫn bên vợ con đó, nhưng chẳng hiểu số trời run rủi tôi gặp Hà - em chân dài hấp dẫn 3 vòng nuột nà, thế là cứ lần này tới lần khác rồi tôi say em như điếu đổ, thế là có khi cả tuần chẳng ăn cơm nhà bữa nào.

Cuối cùng vợ tôi biết cô ấy cũng chẳng đánh ghen như bao người ngược lại vẫn quan tâm chia sẻ chăm sóc tôi như cũ ban đầu tôi thấy tội lỗi lắm nhưng nghe bồ thế là tôi ly hôn, vợ tôi cũng ký ngay - hai đứa con thì cô ấy nuôi, còn tôi chu cấp hàng tháng.

Sau đó tôi với Hà sống cùng chẳng đăng ký nhưng bên nhau được 2 năm thì bắt đầu thân hình cô ấy cũng chẳng còn được như thời con gái. Hơn nữa tính cách Hà chẳng được như vợ tôi, nên dần cũng chán nản.

Vợ ngày càng nóng bỏng, quyến rũ, bồ lại khiến tôi ‘tụt hứng’ liên tục vì xấu xí, tôi ân hận vô cùng giờ có nên làm điều này? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi trong 1 lần tình cờ gặp lại vợ cũ, nhìn em nóng bỏng thân hình thon gọn như thời còn yêu nhau, tôi ngỡ ngàng và thực sự sốc sao cô ấy lại thay đổi tới chóng mặt như vậy, chẳng còn luộm thuộm như trước, tóc đã cắt ngắn thay vì mái tóc dài rối tung ngày xưa.

Em trang điểm nhẹ nhàng và chẳng còn mặt mộc đen xạm như trước, nhìn vợ mà tôi hối hận vô cùng, biết em trước vì tôi vì con mới trở nên xấu xí như vậy, giờ thấy cô ấy sự ân hận trong tôi ngày càng lớn, chẳng phải vì cô ấy lại quyến rũ hơn xưa mà còn vì sau khi chia tay ở với 1 người phụ nữ chẳng biết chăm lo cho gia đình, thờ ơ với mọi thứ chỉ biết làm đẹp tôi đã dần chán nản.

Giờ tôi nên làm sao đây, tôi muốn quay lại với vợ cũ muốn các con ở bên có gia đình trọn vẹn muốn chuộc lại lỗi lầm ngày xưa mà chẳng biết em có cho tôi cơ hội?

 

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Xác định được địa chỉ nhà nghỉ của vợ, chồng lao đến đánh ghen như hổ dữ, vừa định đạp cửa xông vào, anh sốc ngất trước cảnh tượng hai người làm điều ấy

Anh vẫn không thể hình dung vợ trong phòng với gã đàn ông vừa trói vừa làm nhục mình. Nghe tiếp lời người trong phòng vọng ra, anh điếng người.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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