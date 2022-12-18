Xác định được địa chỉ nhà nghỉ của vợ, chồng lao đến đánh ghen như hổ dữ, vừa định đạp cửa xông vào, anh sốc ngất trước cảnh tượng hai người làm điều ấy

Tâm sự 18/12/2022 05:16

Anh vẫn không thể hình dung vợ trong phòng với gã đàn ông vừa trói vừa làm nhục mình. Nghe tiếp lời người trong phòng vọng ra, anh điếng người.

Thành và Lành yêu nhau chưa đầy 1 năm thì kết hôn. Thành thuộc mẫu đàn ông hiền lành nhưng gia trưởng. Anh tuyên bố thẳng với Lành anh không thích yêu lâu, cảm thấy ưng ý thì tiếp tục tìm hiểu còn không thì đường ai nấy đi để không phí thời gian của nhau.

Về phần Lành, cô được mọi người đánh giá là khá xinh đẹp và dịu dàng. Đàn ông theo cô không ít nhưng cô lại say nắng trước sự mạnh mẽ, dứt khoát của Thành. Về chung một nhà, Lành nhanh chóng có em bé, Thành lại càng yêu chiều vợ hơn.

Sau khi đi làm trở lại, công việc của Lành trở nên bận rộn hơn. Thành cũng hết lòng giúp đỡ vợ việc nhà, trông con. Hạnh phúc cứ thế êm đềm trôi đi cho đến cái ngày. Vợ anh nói đi du lịch ngắn ngày cùng công ty. Nhưng tối đó, vô tình anh lại định vị được vợ ở một nhà nghỉ chỉ cách nhà anh 10km mà không phải chỗ vợ du lịch.

Xác định được địa chỉ nhà nghỉ của vợ, chồng lao đến đánh ghen như hổ dữ, vừa định đạp cửa xông vào, anh sốc ngất trước cảnh tượng hai người làm điều ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thành như con thú, anh lồng lộn lên gọi cho vợ thì không nghe máy. Anh tức tốc gửi con, phi tới nhà nghỉ đó để làm một trận ra ngô ra khoai. Trên đời này anh ghét nhất thể loại ngoại tình và phản bội.

Chẳng kịp chào hỏi lễ tân, anh lao đến tín hiệu trên điện thoại. Định đạp cửa xông vào thì anh thấy cửa không khóa mà hé. Qua khe cửa, anh nhìn thấy vợ quần áo tả tơi, tay chân bị trói, kế đó là một gã đàn ông liên tục tát Lành cùng những lời nhục mạ "tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, buộc phải phục vụ tôi hết đời này. Có trách thì trách thằng chồng cô đã từng khốn nạn với em tôi".

Thành quá bàng hoàng trước cảnh tượng đó, anh lao vào thì nhận ra Điền, gã đàn ông đang hành hạ vợ mình. Nhớ lại 5 năm trước, anh từng yêu em gái Điền còn khiến cô bé đó có bầu. Nhưng khi đó sự nghiệp không có nên anh chia tay mặc cho em gái Điền đòi tự tử níu kéo. Giờ thì anh đã hiểu ra tất cả.

Còn Lành, cô nhìn Thành bằng ánh mắt vừa đau khổ, vừa căm phẫn. Nếu như Lành không chịu phục vụ Điền, anh ta sẽ khiến sự nghiệp và cuộc sống của cả nhà Thành đảo lộn. Thành đau đớn nhưng chẳng thể quay lại được quá khứ. Giờ anh mới thấm thía nỗi bất lực tột độ này. Quả báo ấy quá cay đắng với anh...

 

Gà vừa mới kịp gáy tôi lại nghe tiếng động bên hàng xóm ‘ọp ẹp’ đến phát điên, vô tình rướn mắt nhìn theo khe cửa, tôi chết đứng khi thấy chồng mình lách qua

Gà vừa mới kịp gáy tôi lại nghe tiếng động bên hàng xóm ‘ọp ẹp’ đến phát điên, vô tình rướn mắt nhìn theo khe cửa, tôi chết đứng khi thấy chồng mình lách qua

Lần này thì đã hết sức chịu đựng, chồng lại đi tập thể dục, nên tôi rướn mắt nhìn theo khe hở chỗ căn nhà xem sao, nào ngờ

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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