Cố tình tạo bất ngờ cho chồng, vợ nấu ăn, mặc đẹp, tắt đèn chờ sẵn, nào ngờ anh vừa bật đèn thì cô choáng váng thấy hai bóng hình ấy kề nhau

Tâm sự 17/12/2022 22:34

Vợ đâu tin nổi khi đèn vừa sáng cũng là lúc mọi sự thật nơi ấy phơi bày, vậy là rõ ràng rồi, chồng đã có điều giấu kín tôi bấy lâu nay quá sức tưởng tượng...

Tôi đã có gia đình được 5 năm, chúng tôi yêu nhau từ thời còn học Đại học, cũng có thời gian chia tay vì xa nhau nhưng rồi số trời và có duyên nên mãi sau lại trở lại với nhau thế rồi cưới.

Chúng tôi có công việc ổn định hai bên gia đình lại có điều kiện thế nên ngày cưới xong hai đứa chẳng lo về kinh tế, bố mẹ gom lại cùng tiền hai vợ chồng đã dành dụm được kèm với tiền mừng cưới đã mua được 1 căn hộ nhỏ đủ để gia đình sinh sống.

Mọi chuyện hết sức êm đẹp tôi sinh con đầu lòng là bé trai kháu khỉnh họ hàng hai bên nội ngoại đều mừng lắm vì anh là con thứ nhưng vợ chồng anh chị cả sinh 2 bận đều là gái thế nên cha mẹ chồng càng cưng chiều tôi hơn.

Mọi hạnh phúc đều vẫn màu hồng từ khi hai vợ chồng lấy nhau, tôi cũng chẳng mong giàu sang phú quý chỉ mơ ước cuộc đời cứ thế bình lặng trôi qua, hại đứa yêu thường nhau tới răng long đầu bạc, có của ăn của để nhà cửa ổn định con cái lớn lên khỏe mạnh thế là đủ.

Cố tình tạo bất ngờ cho chồng, vợ nấu ăn, mặc đẹp, tắt đèn chờ sẵn, nào ngờ anh vừa bật đèn thì cô choáng váng thấy hai bóng hình ấy kề nhau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đời chẳng ai tính trước được gì cũng không biết trước được chữa ngờ, khi mọi chuyện đang êm đẹp là vậy nhưng tới ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới của hai vợ chồng cũng là sinh nhật anh.

Để tạo bất ngờ tôi đã giả vờ mình đi công tác đột xuất, anh chẳng buồn phiền tỏ ra hết sức thấu hiểu cho vợ còn dặn dò tôi đủ thứ, đi siêu thị mua sắm đồ khô phòng tôi ăn uống chẳng quen lại ốm.

Tôi cảm động vô cùng khi anh tâm lý hiểu chuyện, hai đứa bàn với nhau gửi con về nhà nội anh cũng đồng ý - bởi lúc này tôi vốn định tặng anh 1 bất ngờ lớn nên mới không để cháu ở nhà.

Hôm đó sáng tinh mơ tôi giả vờ đi công tác, sau đó thấy anh đi làm như bình thường tôi liền trở về nhà, chuẩn bị đồ cơm nước tử tế mua hoa cắm nến, dọn dẹp nhà cửa tắm giặt sạch sẽ và chiều tối tắt điện ăn mặc thật quyến rũ chờ chồng về.

Tới hơn 7 giờ anh về nhà bởi tôi nghe thấy tiếng chìa khóa, háo hức mong chờ khi anh bất ngờ vì món quà tôi tặng, nhưng lúc anh mở cửa phòng bật điện lên tôi chưa kịp lao vào ôm anh, thì nhìn thấy bên cạnh chồng mình là 1 người phụ nữ ăn mặc hở hang đanh bám dính trên người anh.

Tôi hóa đá ngay tại chỗ, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi hận anh lắm, tôi đau khổ tột cùng sau đó chẳng thiết tha gì tôi bỏ về nhà ngoại ngay mặc anh xin lỗi thề hẹn...Tới nay đã gần 1 tuần, giờ tôi nên làm sao đây?

 

Bỏ 200 triệu để có 30 phút, đêm về mặt chồng cắt không còn giọt máu vì… đang cao trào bỗng nhiên thấy thứ gớm ghiếc đó trên ngực bồ

Bỏ 200 triệu để có 30 phút, đêm về mặt chồng cắt không còn giọt máu vì… đang cao trào bỗng nhiên thấy thứ gớm ghiếc đó trên ngực bồ

Kể ra thì, cái chi phí nó cũng đắt quá. Nhưng kệ... để hưởng được điều mình muốn, anh bất chấp chẳng tiếc gì, ấy thế nhưng nửa đêm anh đã phải giật nảy kinh hãi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 10 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 55 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy