Cố tình tạo bất ngờ cho chồng, vợ nấu ăn, mặc đẹp, tắt đèn chờ sẵn, nào ngờ anh vừa bật đèn thì cô choáng váng thấy hai bóng hình ấy kề nhau

Chúng tôi có công việc ổn định hai bên gia đình lại có điều kiện thế nên ngày cưới xong hai đứa chẳng lo về kinh tế, bố mẹ gom lại cùng tiền hai vợ chồng đã dành dụm được kèm với tiền mừng cưới đã mua được 1 căn hộ nhỏ đủ để gia đình sinh sống.

Tôi đã có gia đình được 5 năm, chúng tôi yêu nhau từ thời còn học Đại học, cũng có thời gian chia tay vì xa nhau nhưng rồi số trời và có duyên nên mãi sau lại trở lại với nhau thế rồi cưới.

Mọi hạnh phúc đều vẫn màu hồng từ khi hai vợ chồng lấy nhau, tôi cũng chẳng mong giàu sang phú quý chỉ mơ ước cuộc đời cứ thế bình lặng trôi qua, hại đứa yêu thường nhau tới răng long đầu bạc, có của ăn của để nhà cửa ổn định con cái lớn lên khỏe mạnh thế là đủ.

Mọi chuyện hết sức êm đẹp tôi sinh con đầu lòng là bé trai kháu khỉnh họ hàng hai bên nội ngoại đều mừng lắm vì anh là con thứ nhưng vợ chồng anh chị cả sinh 2 bận đều là gái thế nên cha mẹ chồng càng cưng chiều tôi hơn.

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Nhưng đời chẳng ai tính trước được gì cũng không biết trước được chữa ngờ, khi mọi chuyện đang êm đẹp là vậy nhưng tới ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới của hai vợ chồng cũng là sinh nhật anh.

Để tạo bất ngờ tôi đã giả vờ mình đi công tác đột xuất, anh chẳng buồn phiền tỏ ra hết sức thấu hiểu cho vợ còn dặn dò tôi đủ thứ, đi siêu thị mua sắm đồ khô phòng tôi ăn uống chẳng quen lại ốm.

Tôi cảm động vô cùng khi anh tâm lý hiểu chuyện, hai đứa bàn với nhau gửi con về nhà nội anh cũng đồng ý - bởi lúc này tôi vốn định tặng anh 1 bất ngờ lớn nên mới không để cháu ở nhà.

Hôm đó sáng tinh mơ tôi giả vờ đi công tác, sau đó thấy anh đi làm như bình thường tôi liền trở về nhà, chuẩn bị đồ cơm nước tử tế mua hoa cắm nến, dọn dẹp nhà cửa tắm giặt sạch sẽ và chiều tối tắt điện ăn mặc thật quyến rũ chờ chồng về.

Tới hơn 7 giờ anh về nhà bởi tôi nghe thấy tiếng chìa khóa, háo hức mong chờ khi anh bất ngờ vì món quà tôi tặng, nhưng lúc anh mở cửa phòng bật điện lên tôi chưa kịp lao vào ôm anh, thì nhìn thấy bên cạnh chồng mình là 1 người phụ nữ ăn mặc hở hang đanh bám dính trên người anh.

Tôi hóa đá ngay tại chỗ, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi hận anh lắm, tôi đau khổ tột cùng sau đó chẳng thiết tha gì tôi bỏ về nhà ngoại ngay mặc anh xin lỗi thề hẹn...Tới nay đã gần 1 tuần, giờ tôi nên làm sao đây?